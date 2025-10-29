Miércoles, 29 de Octubre 2025

Roxana González celebra su despedida entre amigas

En au despedida de soltera, Roxana recibió abrazos de felicitación, consejos y sobre, pero todas están emocionadas por verla del brazo junto a su novio, Patricio Olvera

Por: Aracely Aguilera

Despedida de Roxana González. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 31 de octubre 2025

Patricia Eguiza, Roxana González y Martha Lorena LLado. GENTE BIEN JALISCO / M. Rached

Despedida de Roxana González. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 31 de octubre 2025

Lorena Contreras. GENTE BIEN JALISCO / M. Rached

Paty Cota y Rosy Rodríguez. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 31 de octubre 2025

Lucila Font. GENTE BIEN JALISCO / M. Rached

Rosana Alcaráz. GENTE BIEN JALISCO / M. Rached

Laura Valente, Giselle Casillas y Daniela Delgadillo. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 31 de octubre

Roxana Lorena González Llado está lista para llegar al altar, así que para compartir esta alegría, organizó junto a Patricia Eguiza y Laura Humara una linda reunión por la mañana. La cita fue en el Club de Valle Real, para disfrutar un rico desayuno mientras platicaban sobre los detalles de esta boda que se realizaré el 15 de noviembre en el templo de San Juan Macías. Esa reunión recibió abrazos de felicitación, consejos y sobre, pero todas están emocionadas por verla del brazo junto a su novio, Patricio Olvera, para después acompañarlos en una mágica recepción que será en La Florida.

Evento: Despedida de Roxana González.

Fecha: Sábado 11 de octubre 2025.

Lugar: Club Valle Real.

Invitadas: 35.

