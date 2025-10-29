Roxana Lorena González Llado está lista para llegar al altar, así que para compartir esta alegría, organizó junto a Patricia Eguiza y Laura Humara una linda reunión por la mañana. La cita fue en el Club de Valle Real, para disfrutar un rico desayuno mientras platicaban sobre los detalles de esta boda que se realizaré el 15 de noviembre en el templo de San Juan Macías. Esa reunión recibió abrazos de felicitación, consejos y sobre, pero todas están emocionadas por verla del brazo junto a su novio, Patricio Olvera, para después acompañarlos en una mágica recepción que será en La Florida.

Evento: Despedida de Roxana González. Fecha: Sábado 11 de octubre 2025. Lugar: Club Valle Real. Invitadas: 35.

CP