FIL 2025: Laia Vilaseca “El Aullido del Agua” a través de la naturaleza del misterio

¿Cómo has sido recibida en FIL Guadalajara?

“Me ha gustado mucho, conecté bastante con la gente, había muchas escuelas, me encanta ver la ilusión que tienen los jóvenes con los libros, leerlos y mirarlos. Es mi primavera vez en la FIL y muy bien, mucha gente se interesó por mi novela”.

Cuéntanos un poco sobre tu novela y los libros que tienes:

“El Aullido del Agua es mi cuarta novela con Penguin, y es la quinta en mi carrera, yo siempre escribo naturaleza de misterio, hago novela negra muy de psicología de los personajes. Esta es una novela que nace en un aeropuerto, de donde yo soy, y hay una reserva natural y la gente que quiere ampliar el aeropuerto actuó con mucha impunidad, gente con corbata que se saltó las líneas. El aeropuerto representa el capitalismo voraz y la reserva la naturaleza, me identifico mucho con la lucha feminista y ecologista y pensé, que es como el cuerpo de la mujer, que sin más se lo salta, con la violencia. Porque como en el aeropuerto, si te lo saltas desde una línea institucional, estas institucionalizando la violencia sin pudor, quería denunciarlo un poco a la sociedad y utilizarlo en diferentes planos, en las relaciones familiares y en el plano de política”.

¿Cómo se fue desarrollando?

“La historia habla de un cuerpo que aparece en esa reserva, que creen que es un familiar de los que viven allí, y que no quieren vender, pero quieren ampliar el aeropuerto y la muerte tiene que ver con cosas que han pasado en esta familia”.

¿Cuánto tiempo te llevó?

“Un año y tres meses. Es lo que tardo en escribir porque estoy publicando cada año y medio, tengo fechas de entrega”.

¿Cómo te llevó la vida hacia la escritura?

“Decidí que iba a escribir bastante joven, tenía vientipico de años, hice periodismo, me formé en Escritura Creativa en Los Angeles, escribo la novela, busqué agente y la autopublique en Amazon, estuvo número 1 en Amazon, después me buscó la editorial. Yo creía en lo que hacía”.

¿Cómo se persigue el sueño de escribir?

“Creer mucho en uno mismo, tener criterio propio, referentes que te gusten y escuchar tu propia voz. Con temas que te gusten porque no sé escribir de otra manera. En la primera novela encontré mi voz, hice un homenaje a los clásicos del misterio, está bien escrita pero muy clásica; la segunda tuvo una evolución, fui definiendo mi estilo. La siguiente tuvo una trama más compleja con capítulos en diferentes tiempos. En la que continué pude juntar tramas de una manera más sencilla y escribir también desde dentro, con una conexión más emocional. La última tuvo todos estos aspectos refinados, desde otro lugar”.

¿Hay algún tema que te mueva o interese?

“No lo sabía pero soy feminista escribiendo, para mí el feminismo va ligado a la lucha anti capitalista, el capitalismo es patriarcado, lo he sido a manera de entretenimiento, emoción, pero lo he hecho de un modo que te entre bien, sin discursos morales, me gustan los grises o novela negra, los intermedios. No se trata de que te equivoques o no, sino qué haces después de que te equivocas. En la novela hay mucho de estas cosas, porque es que todo lo que haces para ti afecta a los demás”.

Las novelas de Laia Vilaseca

-El caso Durroway

-La chica del vestido azul

-Cuando llega el deshielo

-La isla del silencio

-El aullido del agua

