Nueva ola francesa

Nominada al Golden Globe como Mejor Película de Comedia, esta pieza es un auténtico homenaje al cine francés y al Séptimo Arte en general. El pulso fílmico del director Richard Linklater (Antes del amanecer, Escuela del rock, Boyhood) se consagra al reimaginar el legado de una de las vanguardias más influyentes de la historia a través de versiones ficcionadas de Godard, Chabrol y Truffaut.

Sin duda, uno de los eventos fílmicos que los cinéfilos recalcitrantes más han esperado este año, desde el estreno de la cinta en la competencia del Festival de Cannes.

Toma Nota

La cinta aparece en el top 10 de las mejores películas del año de Cahiers du Cinema, la gran biblia de la crítica de cine mundial.

Es para ti si...

Quieres descubrir la mirada de Linklater y su lectura de la icónica “Nueva Ola”.

Un final diferente

Piero Messina dirige a Gael García Bernal, Renata Reinsve y Bérénice Bejo en este drama romántico de ciencia ficción en el que un hombre pierde a la mujer que ama. Sin embargo, se le ofrece la opción de volver a convivir con ella por poco tiempo a través de un cuerpo artificial al cual se le instalarán los recuerdos de la fallecida. ¿Será esto una buena idea?

Toma Nota

La cinta formó parte de la competencia por el Oso de Oro de la Berlinale. Además, el sindicato italiano de periodistas de cine le dio el premio al Mejor Argumento.

Es para ti si...

La combinación de Gael y Renata despierta tu interés y te llena de emoción.

Beso de tres

Zoey Dutch, Jonah Hauer-King y Ruby Cruz son los protagonistas de esta sexy comedia romántica. Un ingeniero de sonido está enamorado de una chica que le tiene miedo al compromiso, ante ello, decide aceptar una cita con otra joven. El camino de los tres se cruzará y terminarán enredados en una noche que pondrá sus corazones de cabeza.

Toma Nota

La cinta se estrenó este año en SXSW, además de que ha recibido buenos comentarios tras su estreno comercial en cines de Estados Unidos.

Es para ti si...

Te encanta ver enredos románticos en la pantalla grande.

Noche de paz, noche de terror

Hace muchos años, un niño fue testigo de un traumático evento cuando un psicópata disfrazado de Santa Claus provocó una tragedia en su familia. Ahora, ese niño ha crecido y se disfraza de Papá Noel, pero para castigar a las personas “malvadas” con una muy violenta temporada decembrina. Estrenada dentro del Fantastic Fest de este año, seguro será de interés para los incondicionales del cine slasher.

Toma Nota

La cinta es un remake de la película de culto de 1984.

Es para ti si...

Eres fan del terror y ya esperabas una nueva aventura de género ambientada en Noche Buena.

El diablo en el camino

Durante la Guerra Cristera, un desertor tratará de cargar el cuerpo de su hijo que acaba de morir para llevarlo a su lugar de nacimiento. El protagonista sentirá el acoso del diablo mientras es testigo de un país devastado por el conflicto. Protagonizada por Luis Alberti y dirigida por Carlos Armella (¡Ánimo, juventud!).

Toma Nota

Esta película mexicana compitió por la respetada Biznaga del Festival de Málaga.

Es para ti si...

Te gusta el cine nacional que busca salirse de las tramas recurrentes.

La maldición de Saint Catherine. ESPECIAL/DRAGON FILMS.

La maldición de Saint Catherine

Una huérfana es sometida a un ritual demoníaco, sin embargo, es rescatada antes de que suceda lo peor. O al menos eso parece. La chica es enviada a un instituto para jóvenes desamparados, donde tendrá que lidiar con malévolas presencias sobrenaturales que la acosan, mientras va descubriendo sus nuevos “dones” en esta pieza que te llevará por múltiples narrativas y situaciones, como si fuese un relato coral.

Toma Nota

Este filme es una coproducción de Argentina y Nueva Zelanda que no ha recibido las mejores críticas, pero que será de interés para los incondicionales del terror.

Es para ti si...

Eres un completista que ve todos, absolutamente todos, los estrenos de terror.

Re-Estreno

El Grinch. ESPECIAL.

El Grinch

Celebrando 25 años de su estreno original, vuelve a salas de cine El Grinch de Ron Howard, la comedia de temporada protagonizada por Jim Carrey, la cual se convirtió en un éxito global de 350 millones de dólares.

En este relato, una criatura verde y amargada que desprecia la Navidad intentará arruinar las festividades, aunque su plan malvado podría tener un giro inesperado.

Toma Nota

En su momento, la cinta logró ganar el Oscar® al Mejor Maquillaje y, además, le valió una nominación a Jim Carrey en los Golden Globes.

Es para ti si...

Quieres revivir en la pantalla grande uno de los grandes clásicos contemporáneos del cine navideño hollywoodense. ¡Búscala en Cinemex!

Con la colaboración de Arturo Garibay @Arturo Garibay.

