Comienza el fin de semana y la cartelera de entretenimiento tiene grandes eventos. Consulta en la selección de la agenda de la Buena Vida Life & Style cuáles son los espectáculos que se realizarán los siguientes días y elige el mejor para tu esparcimiento.

Gloria Trevi se presentará en la Arena Guadalajara. EL INFORMADOR • ARCHIVO.

Gloria Trevi

Dentro de su gira La Fiesta, la cantante pisa por primera vez el escenario de la Arena Guadalajara para ofrecer un concierto que muchos de sus seguidores tapatíos esperan. Disfruta de un show espectacular con las canciones más emblemáticas de la artista así como sus temas más recientes, cambios de vestuario, bailarines y sorpresas en vivo.

Arena Guadalajara.

12 de diciembre, 21:00 hrs.

De $641 a $5,600.

Regina Blandón protagoniza Prima Facie, que se presentará en el Teatro Galerías. ESPECIAL.

Prima Facie

Regina Blandón protagoniza esta puesta en escena en la que da vida a Tessa, una brillante abogada que ha llegado a lo más alto de su profesión. Cuando una situación la pone a prueba en el sistema por sí misma, descubre que los muros de esa hermética estructura en la que confiaba empiezan a desmoronarse. Sin embargo ver la ley como lo que es, la libera para encontrar su voz y llamar a todos a la acción. Dirigida por Camilla Brett.

Teatro Galerías.

13 de diciembre, 19:00 hrs.

$450, $600, $700 y $800.

Brincos Dieras ofrecerá una función en el Auditoro Telmex. ESPECIAL/CORTESÍA.

Brincos Dieras

El payaso más irreverente de México regresa al escenario tapatío para celebrar 30 años de carrera, con un espectáculo lleno de humor, improvisación y su característico sello, en el que estará acompañado por Kevyn Contreras. Si te gusta el humor de este comediante regio no te puedes perder un show que promete risas, sorpresas y una experiencia inolvidable.

Auditorio Telmex.

12 de noviembre, 21:00 hrs.

De $350 a $3,000. $3,500 VIP.

Toto brindará un concierto en el Auditorio Telmex. ESPECIAL/CORTESÍA OCESA.

Toto

La legendaria banda estadounidense visita la Perla Tapatía para ofrecer un concierto, en el que estará acompañada por el cantante y compositor Christopher Cross. Con más de cuatro décadas de trayectoria, la agrupación interpretará su música con letras icónicas y sus clásicas canciones de rock en vivo que prometen una noche imperdible para sus fans de cualquier generación.

Auditorio Telmex.

17 de diciembre, 21:00 hrs.

De $780 a $2,480. $3,120 VIP.

Arturo Vargas y Steeven Sandoval se presentarán en el Teatro Diana con el espectáculo El Reencuentro: Dos voces, un sentimiento. EL INFORMADOR • ARCHIVO.

El Reencuentro: Dos voces, un sentimiento

Dos grandes del mariachi, Arturo Vargas y Steeven Sandoval, unen sus voces de nuevo y regresan juntos en el escenario tras 20 años, donde estarán acompañados por el Mariachi Guadalajara. Goza de una velada inolvidable con la música vernácula en una atmósfera de pasión y recuerdos. Invitada especial Sandra Guevara.

Teatro Diana.

14 de diciembre, 18:00 hrs.

De $400 a $1,000.

La segunda edición de la Fiesta Flamenca con amor a México se realizará en Tapalpa, Jalisco. ESPECIAL/ERNESTO ÁVALOS.

Segunda Fiesta Flamenca con amor a México

Es un ciclo escénico que realiza su segunda edición en el pueblo mágico de Tapalpa, Jalisco, donde se presentarán espectáculos de flamenco, conversatorios, experiencias gastronómicas, teatro, clases magistrales y más, siendo el espectáculo estelar Lorca en el tiempo, un espectáculo multidisciplinario de corte poético donde el teatro, el flamenco, la música y momentos documentales proponen un viaje escénico hacia el pasado y la eternidad.

Diferentes Sedes en Tapalpa, Jalisco.

Del 12 al 14 de diciembre.

Desde entrada libre hasta $600.

El concierto Mi pobre angelito sinfónico se ofrecerá en Palcco. ESPECIAL/CORTESÍA PALCCO.

Mi pobre angelito sinfónico

Comienza la época decembrina y las actividades alusivas a la Navidad, por lo que el escenario jalisciense será sede de un inigualable concierto con 30 músicos orquestales para revivir la magia de la película Mi pobre angelito. Diviértete con la música de John Williams, siente el espíritu de la temporada, mientras acompañas a Kevin a defender su casa y a reunirse con su familia para la Navidad.

Palcco.

13 de diciembre, 17:00 y 20:30 hrs.

De $500 a $800.

Balanz Ballet interpretará El Cascanueces en el Teatro Diana. ESPECIAL/CORTESÍA.

El Cascanueces

Balanz Ballet brinda este clásico de temporada en un espectáculo de danza de dos actos con orquesta en vivo. Una tradición mágica que celebra el espíritu navideño y los sueños de la infancia en una deslumbrante producción, en la que los juguetes, dulces y fantasía cobran vida. Un espectáculo familiar con vistosos vestuarios y majestuosas coreografías para disfrutar de una historia con valores y la magia de la Navidad.

Teatro Diana.

18 de diciembre, 20:00 hrs.

De $580 a $800.

El concierto Candlelight: Lo mejor de Bridgerton tendrá como sede la Sala Consuelo Velázquez en Palcco. ESPECIAL/CORTESÍA CANDLELIGHT.

Candlelight: Lo mejor de Bridgerton

Tras el éxito de las temporadas de Bridgerton, Netflix, Shondaland y Fever dan vida a un evento especial que promete una velada inolvidable. Se trata de una experiencia musical en vivo, única y multisensorial que reúne los éxitos de la serie interpretados por un cuarteto de cuerdas local en un escenario iluminado y decorado por miles de velas, que trasladarán a los asistentes a la Era de la Regencia inglesa. Disfruta de canciones como Bad Guy, Thank u, next, Give me everything, entre otras.

Sala Consuelo Velázquez en Palcco.

18 de diciembre, 19:00 y 21:30 hrs.

De $490 a $880.

Otros Eventos

El Auditorio Telmex tiene grandes conciertos para los tapatíos. EL INFORMADOR • ARCHIVO.

Tombochio

Auditorio Telmex. 13 de noviembre, 21:00 hrs. De $300 a $2,600. $3,500 VIP.