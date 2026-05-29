Este sábado 30 de mayo, los comediantes Edson Zúñiga “El Norteño” y Javier Carranza “El Costeño” se presentarán de nueva cuenta en la Perla Tapatía con el renovado espectáculo Incorregibles en el Teatro Galerías .

En entrevista para Gente Bien, los comediantes platican sobre su nuevo show y sus siguientes proyectos.

"El Costeño" y "El Norteño" regresan con "Incorregibles". ESPECIAL/CORTESÍA EDSON ZÚÑIGA/JAVIER CARRANZA.



Al respecto, Edson Zúñiga “El Norteño” explica que “del año pasado que estuvimos acá a este año en la vida personal de cada uno de nosotros ha pasado infinidad de cosas, entonces eso se refleja en el espectáculo, en el que la médula es la amistad que hay entre mi compadre y yo” .

Incorregibles tiene una duración de hora y media a dos horas, el cual se recomienda para adolescentes a partir de los 15 años en adelante y adultos. Y agrega “el teatro es familiar, pero pues efectivamente la comedia de mi compadre y la comedia personal, no es apta para menores de edad, entonces yo creo que de 15 años en adelante” pueden asistir.

En el marco de su actual gira, se han presentado en Uruapan, y después de Guadalajara visitarán Puebla y Veracruz.

"El Norteño". ESPECIAL/CORTESÍA EDSON ZÚÑIGA/JAVIER CARRANZA.

Entre sus siguientes planes con Incorregibles está llevar el espectáculo a Estados Unidos, mientras que en su proyecto como “El Norteño” continúa con sus presentaciones, además de tener un show para las personas de la tercera edad llamado Una perla para mí. Sobre éste comenta que le “está funcionando bastante bien porque es una clientela totalmente virgen; en la historia de la humanidad se ha hecho un espectáculo direccionado para las personas de la tercera edad, y está agarrando fuerza”.

"El Costeño" y "El Norteño" regresan con "Incorregibles". ESPECIAL/CORTESÍA EDSON ZÚÑIGA/JAVIER CARRANZA.

Por su parte, Javier Carranza “El Costeño” menciona que en Incorregibles “vamos a reírnos de las irreverencias de la vida, de lo absurdo que es la vida, del absurdo cotidiano, porque yo creo que para la comedia no hay temas prohibidos” .

"El Costeño". ESPECIAL/CORTESÍA EDSON ZÚÑIGA/JAVIER CARRANZA.

En su proyecto como “El Costeño” explica que está por lanzar un disco con canciones de las que ya hay videos musicales, y agrega que “estoy desarrollando un podcast, ya tengo año y medio con mi podcast que se llama El Revolcadero, tengo invitados de todo tipo, en la televisión estamos frenados con la temporada número cinco de Tal para cual; el show sigue girando por toda la República Mexicana”.

Para despedirse se dirige a los lectores y dice “a la gente, no se le olvide sonreír ante todo lo que estamos viviendo . Yo sé que no son tiempos fáciles, tanto en lo social, en lo político, en lo económico, pero como decía Celia Cruz “Con fe, esperanza y amor se logra todo en la vida”. Y los invitamos a reír con nosotros, a reírnos de la vida, antes de que la vida se ría de nosotros, los invitamos a reír este 30 de mayo en el Teatro Galerías”.

Incorregibles

Teatro Galerías.

30 de mayo, 20:00 hrs.

$550, $600, $900 y $1,050.

XM