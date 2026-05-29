Viernes, 29 de Mayo 2026

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Los mejores eventos de entretenimiento del 29 de mayo al 4 de junio de 2026

Consulta cuáles serán los eventos de entretenimiento que habrá en la Perla Tapatía en la agenda de Buena Vida Life & Style

Por: Xochitl Martínez

Jesse & Joy se presentará en concierto en Arena Guadalajara. EL INFORMADOR • J. ACOSTA.

Jesse & Joy se presentará en concierto en Arena Guadalajara. EL INFORMADOR • J. ACOSTA.

Ya es viernes, llega el fin de semana y termina el mes de mayo, pero el entretenimiento sigue presente en los principales recintos de la ciudad. Revisa la selección de la agenda de Buena Vida Life & Style y disfruta de los conciertos y los espectáculos que se realizarán a partir de hoy en Guadalajara.

Cristian Castro ofrecerá un concierto en el Auditorio Telmex. ESPECIAL/CORTESÍA. 
Cristian Castro ofrecerá un concierto en el Auditorio Telmex. ESPECIAL/CORTESÍA. 

Cristian Castro

El cantante regresa a los escenarios y en su gira Nada, solo éxitos 2026 visita Guadalajara para ofrecer un concierto dedicado a sus seguidores con los temas que se han convertido en emblemáticos éxitos en su carrera y que son parte del pop en español. Con su inigualable voz, el artista promete una noche de recuerdos y música que ha marcado generaciones.

Auditorio Telmex.
29 de mayo, 21:00 hrs.
De $750 a $3,250. $3,950 VIP.

Jesse & Joy regresan a la Arena Guadalajara para ofrecer un concierto. EL INFORMADOR • J. ACOSTA.
Jesse & Joy regresan a la Arena Guadalajara para ofrecer un concierto. EL INFORMADOR • J. ACOSTA.

Jesse & Joy

En el marco de su gira El Despecho, el conocido dueto de música pop regresa a la Perla Tapatía para dar un concierto, en el que interpretará las mejores canciones de su trayectoria, los temas de su reciente álbum y los sencillos de su documental lanzado en HBO. Goza de una velada de música que canta al amor, al despecho y hasta tienen dedicatoria.

Arena Guadalajara.
29 de mayo, 21:00 hrs.
De $484 a $3,452.

Víctor García regresa a la Perla Tapatía para dar un concierto en el Teatro Diana.  EL INFORMADOR • A. NAVARRO.
Víctor García regresa a la Perla Tapatía para dar un concierto en el Teatro Diana.  EL INFORMADOR • A. NAVARRO.

Víctor García

Tras su gran presentación en el escenario jalisciense con un lleno total en 2025, el cantante originario de Tamaulipas regresa a Guadalajara para ofrecer un concierto dentro de su gira Mi Regreso. Disfruta de una destacada producción en una noche llena de éxitos y algunas canciones recientes, las cuales podrás corear y bailar durante la velada.

Teatro Diana.
29 de mayo, 21:00 hrs.
De $500 a $2,200.

 La Banda MS se presenta por primera vez en la Arena Guadalajara para brindar un concierto. EL INFORMADOR • ARCHIVO.
La Banda MS se presenta por primera vez en la Arena Guadalajara para brindar un concierto. EL INFORMADOR • ARCHIVO.

Banda MS

La banda sinaloense ha preparado un gran concierto para subir por primera vez al escenario de Arena Guadalajara, la primera banda del género en presentarse en este recinto. Goza de la música de la banda de Sergio Lizárraga, que año con año renueva su espectáculo, y actualmente cuenta con un segmento de mariachi con el que fusiona su talento y crea un ambiente especial. Sin duda, una presentación que no te puedes perder.

Arena Guadalajara.
30 de mayo, 21:00 hrs.
De $565 a $4,197.

Jorge “Coque” Muñiz, Francisco Céspedes y Carlos Cuevas se presentarán con el concierto
Jorge “Coque” Muñiz, Francisco Céspedes y Carlos Cuevas se presentarán con el concierto "Despechados" en el Teatro Galerías. ESPECIAL/DELBEC PRODUCCIONES.

Despechados

Jorge “Coque” Muñiz, Francisco Céspedes y Carlos Cuevas unen sus voces en un original concierto titulado Despechados dedicado a los corazones rotos y aquellos que aman con intensidad. Disfruta de una noche bohemia con las grandes voces de esto cantantes en una velada de canciones de amor, desamor y despecho.

Teatro Galerías.
4 de junio, 20:30 hrs.
$850, $1,000, $1,350 y $1,650.

Edson Zúñiga “El Norteño” y Javier Carranza “El Costeño” regresan con el espectáculo
Edson Zúñiga “El Norteño” y Javier Carranza “El Costeño” regresan con el espectáculo "Incorregibles" al Teatro Galerías. ESPECIAL/EDSON ZÚÑIGA-JAVIER CARRANZA.

Incorregibles

Edson Zúñiga “El Norteño” y Javier Carranza “El Costeño” regresan con un renovado show, que se centra en la amistad de ambos y con gran sentido del humor se abordan las irreverencias de la vida, lo absurdo de lo cotidiano así como un bagaje situaciones personales que se reflejan en el escenario. Disfruta de este espectáculo que invita a reír y divertirse.

Teatro Galerías.
30 de mayo, 20:00 hrs.
$550, $600, $900 y $1,050.

Jumbo se dará un concierto en el Teatro Diana. ESPECIAL/CORTESÍA OCESA.
Jumbo se dará un concierto en el Teatro Diana. ESPECIAL/CORTESÍA OCESA.

Jumbo

Después de más de una década de ausencia discográfica, la agrupación promociona su sencillo Voy a quedarme, y dentro de su gira 2026 visita Guadalajara para brindar un concierto con el que celebra su trayectoria, en una noche llena de energía y nostalgia. Disfruta de un recorrido por lo mejor de su repertorio con nuevos arreglos y una gran calidad sonora.

Teatro Diana.
30 de mayo, 21:00 hrs.
De $300 a $1,300.

"El Divo: Homenaje sinfónico al Divo de Juárez" se realizará en Arena Guadalajara. EL INFORMADOR • J. ACOSTA.

El Divo: Homenaje sinfónico al Divo de Juárez

Uno de los cantautores más queridos de México ha sido Juan Gabriel, a quien se le hace un homenaje a su música desde el respeto, la admiración y el amor por su obra. Es un concierto en formato sinfónico interpretado por la Orquesta Sinfónica Camerata Opus 11 y el Coro Sinfónico, que celebran el legado de uno de los intérpretes más grandes del país.

Arena Guadalajara.
31 de mayo, 18:30 hrs.
De $866 a $3,137.

Otros Eventos

El Teatro Galerías albergará diferentes eventos para el público tapatío en los siguientes días. EL INFORMADOR • A. NAVARRO.
El Teatro Galerías albergará diferentes eventos para el público tapatío en los siguientes días. EL INFORMADOR • A. NAVARRO.

Doppler

Escenik Teatro Bar de Palcco. 29 de mayo, 21:00 hrs. $694.

Leire Martínez

Teatro Galerías. 29 de mayo, 21:00 hrs. $1,000, $1,500 y $2,500.

Cornelio Vega & T3r Elemento

Auditorio Telmex. 30 de mayo, 21:00 hrs. De $400 a $2,600. $3,800 VIP.

Los Meñiques de la Casa y Saritah Bebe: Baila a lo loco tour

Teatro Diana. 31 de mayo, 17:30 hrs. De $500 a $1,600.

Peter Pan y los piratas de Nunca Jamás

Palcco. 31 de mayo, 11:00 y 13:30 hrs. $350.

LMV Los Mesmos Show

Teatro Galerías. 31 de mayo, 19:00 hrs. $300, $500, $700 y $1,000.

Milo J

Auditorio Telmex. 4 de junio, 21:00 hrs. De $500 a $1,280. $1,380 VIP.

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