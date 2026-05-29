Ya es viernes, llega el fin de semana y termina el mes de mayo, pero el entretenimiento sigue presente en los principales recintos de la ciudad. Revisa la selección de la agenda de Buena Vida Life & Style y disfruta de los conciertos y los espectáculos que se realizarán a partir de hoy en Guadalajara .

Cristian Castro ofrecerá un concierto en el Auditorio Telmex. ESPECIAL/CORTESÍA.

Cristian Castro

El cantante regresa a los escenarios y en su gira Nada, solo éxitos 2026 visita Guadalajara para ofrecer un concierto dedicado a sus seguidores con los temas que se han convertido en emblemáticos éxitos en su carrera y que son parte del pop en español. Con su inigualable voz, el artista promete una noche de recuerdos y música que ha marcado generaciones.

Auditorio Telmex.

29 de mayo, 21:00 hrs.

De $750 a $3,250. $3,950 VIP.

Jesse & Joy regresan a la Arena Guadalajara para ofrecer un concierto. EL INFORMADOR • J. ACOSTA.

Jesse & Joy

En el marco de su gira El Despecho , el conocido dueto de música pop regresa a la Perla Tapatía para dar un concierto, en el que interpretará las mejores canciones de su trayectoria , los temas de su reciente álbum y los sencillos de su documental lanzado en HBO. Goza de una velada de música que canta al amor, al despecho y hasta tienen dedicatoria.

Arena Guadalajara.

29 de mayo, 21:00 hrs.

De $484 a $3,452.

Víctor García regresa a la Perla Tapatía para dar un concierto en el Teatro Diana. EL INFORMADOR • A. NAVARRO.

Víctor García

Tras su gran presentación en el escenario jalisciense con un lleno total en 2025, el cantante originario de Tamaulipas regresa a Guadalajara para ofrecer un concierto dentro de su gira Mi Regreso . Disfruta de una destacada producción en una noche llena de éxitos y algunas canciones recientes, las cuales podrás corear y bailar durante la velada.

Teatro Diana.

29 de mayo, 21:00 hrs.

De $500 a $2,200.

La Banda MS se presenta por primera vez en la Arena Guadalajara para brindar un concierto. EL INFORMADOR • ARCHIVO.

Banda MS

La banda sinaloense ha preparado un gran concierto para subir por primera vez al escenario de Arena Guadalajara, la primera banda del género en presentarse en este recinto . Goza de la música de la banda de Sergio Lizárraga, que año con año renueva su espectáculo, y actualmente cuenta con un segmento de mariachi con el que fusiona su talento y crea un ambiente especial. Sin duda, una presentación que no te puedes perder.

Arena Guadalajara.

30 de mayo, 21:00 hrs.

De $565 a $4,197.

Jorge “Coque” Muñiz, Francisco Céspedes y Carlos Cuevas se presentarán con el concierto "Despechados" en el Teatro Galerías. ESPECIAL/DELBEC PRODUCCIONES.

Despechados

Jorge “Coque” Muñiz, Francisco Céspedes y Carlos Cuevas unen sus voces en un original concierto titulado Despechados dedicado a los corazones rotos y aquellos que aman con intensidad. Disfruta de una noche bohemia con las grandes voces de esto cantantes en una velada de canciones de amor, desamor y despecho.

Teatro Galerías.

4 de junio, 20:30 hrs.

$850, $1,000, $1,350 y $1,650.

Edson Zúñiga “El Norteño” y Javier Carranza “El Costeño” regresan con el espectáculo "Incorregibles" al Teatro Galerías. ESPECIAL/EDSON ZÚÑIGA-JAVIER CARRANZA.

Incorregibles

Edson Zúñiga “El Norteño” y Javier Carranza “El Costeño” regresan con un renovado show , que se centra en la amistad de ambos y con gran sentido del humor se abordan las irreverencias de la vida , lo absurdo de lo cotidiano así como un bagaje situaciones personales que se reflejan en el escenario. Disfruta de este espectáculo que invita a reír y divertirse.

Teatro Galerías.

30 de mayo, 20:00 hrs.

$550, $600, $900 y $1,050.

Jumbo se dará un concierto en el Teatro Diana. ESPECIAL/CORTESÍA OCESA.

Jumbo

Después de más de una década de ausencia discográfica, la agrupación promociona su sencillo Voy a quedarme , y dentro de su gira 2026 visita Guadalajara para brindar un concierto con el que celebra su trayectoria , en una noche llena de energía y nostalgia. Disfruta de un recorrido por lo mejor de su repertorio con nuevos arreglos y una gran calidad sonora.

Teatro Diana.

30 de mayo, 21:00 hrs.

De $300 a $1,300.

"El Divo: Homenaje sinfónico al Divo de Juárez" se realizará en Arena Guadalajara. EL INFORMADOR • J. ACOSTA.

El Divo: Homenaje sinfónico al Divo de Juárez

Uno de los cantautores más queridos de México ha sido Juan Gabriel, a quien se le hace un homenaje a su música desde el respeto, la admiración y el amor por su obra . Es un concierto en formato sinfónico interpretado por la Orquesta Sinfónica Camerata Opus 11 y el Coro Sinfónico, que celebran el legado de uno de los intérpretes más grandes del país.

Arena Guadalajara.

31 de mayo, 18:30 hrs.

De $866 a $3,137.

Otros Eventos

El Teatro Galerías albergará diferentes eventos para el público tapatío en los siguientes días. EL INFORMADOR • A. NAVARRO.

Doppler

Escenik Teatro Bar de Palcco. 29 de mayo, 21:00 hrs. $694.

Leire Martínez

Teatro Galerías. 29 de mayo, 21:00 hrs. $1,000, $1,500 y $2,500.

Cornelio Vega & T3r Elemento

Auditorio Telmex. 30 de mayo, 21:00 hrs. De $400 a $2,600. $3,800 VIP.

Los Meñiques de la Casa y Saritah Bebe: Baila a lo loco tour

Teatro Diana. 31 de mayo, 17:30 hrs. De $500 a $1,600.

Peter Pan y los piratas de Nunca Jamás

Palcco. 31 de mayo, 11:00 y 13:30 hrs. $350.

LMV Los Mesmos Show

Teatro Galerías. 31 de mayo, 19:00 hrs. $300, $500, $700 y $1,000.

Milo J

Auditorio Telmex. 4 de junio, 21:00 hrs. De $500 a $1,280. $1,380 VIP.

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