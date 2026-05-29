Este viernes 29 de mayo la cartelera de cine de la ciudad renueva su programación con las películas de estreno . Revisa las historias de cada filme, elige la mejor para tu entretenimiento y organiza una salida al cine con la mejor compañía.

Backrooms: Sin Salida

Renate Reinsve, Chiwetel Ejiofor y Mark Duplass son los protagonistas de la prometedora Backrooms, una de las piezas de terror más anticipadas del año. Su propuesta inquietante la ha colocado bajo los reflectores.

En este relato, una terapeuta se adentra en una dimensión paralela donde todos los espacios parecen ser infinitos. Su objetivo es encontrar a uno de sus pacientes, que ha desaparecido en ese lugar .

Toma Nota

La cinta es dirigida por Kane Parsons, quien se convirtió en un fenómeno del Internet tras haber creado el concepto de los “backrooms” en el mundo digital. Parsons es el cineasta más joven que haya dirigido una película para el sello A24.

Es para ti si…

La curiosidad te corroe. ¿Crees que trascenderá como una de las grandes joyas del cine de género de 2026?

Amarga Navidad

Una directora de cine está escribiendo el guion de la que podría ser su siguiente película, para la cual ha decidido inspirarse en las decepciones y angustias de quienes le rodean. Pronto, se descubre que esa directora es, en realidad, el personaje principal en el guion de un aclamado cineasta que, para volver a filmar, ha decidido inspirarse en sí mismo y en una desgracia que le ha ocurrido a su fiel asistente .

Pedro Almodóvar presenta esta pieza de autoficción donde reflexiona sobre los actos creativos y las licencias poéticas.

Toma Nota

La cinta formó parte de la competencia del Festival de Cannes.

Es para ti si…

¡Ya te urge ver lo nuevo de Almodóvar!

La ladrona del tiempo

Desde China llega una prometedora película animada donde encontrarás aventura y fantasía, además de una chispa de romance. ¿Qué harías si un dispositivo capaz de controlar el tiempo cayera en tus manos? Esa es la disyuntiva que afrontará una joven de un pueblo pesquero, cuya vida cambiará cuando el tiempo esté a su merced y descubra que una organización peligrosa está persiguiéndola .

Toma Nota

Este largometraje formó parte de la programación del más prestigioso festival de cine de animación: Annecy.

Es para ti si…

Eres fiel al cine de animación y a las películas de fantasía.

Dolly: Juega Conmigo

Impactante y grotesca propuesta de cine de terror que busca la mirada de esos espectadores que tienen nervios de acero y estómago de hierro.

Una pareja que realiza una caminata por el bosque se encuentra con un área llena de muñecas siniestras. Pronto descubre que han entrado al territorio de Dolly , un ente enmascarado, quien rapta a la chica para obligarla a convertirse en su nueva “bebé” .

Toma Nota

Este filme ganó el premio del público en Mórbido (uno de los tres festivales de cine de terror y fantasía más importantes de México) y formó parte de la sección Midnight Xtreme en el Festival de Sitges.

Es para ti si…

Te gusta el terror que raya en lo desquiciado.

El fin de las primeras veces

Un chico llega a Guadalajara para presentar el examen de admisión a la universidad. En la ciudad conocerá gente nueva y afrontará muchas de las complejidades que impactan a los chicos foráneos… pero no solo eso: también descubrirá la atracción, las fiestas y las fricciones de la identidad .

El fin de las primeras veces formó parte de los festivales de cine de San Francisco y Guanajuato.

Toma Nota

Este es el primer largometraje de Rafael Ruíz Espejo, mejor conocido por sus cortometrajes Primavera, Invierno y Verano.

Es para ti si…

Siempre apoyar las propuestas de cine queer que llegan a cartelera.

Azul oscuro, azul celeste

Quiso el destino que el documental sobre el Cruz Azul se estrenase justo un fin de semana después de que el equipo conquistó la máxima gloria del futbol nacional.

Dirigido por Carlos Carrera y Carlos Bátiz, este largometraje repasa una de las historias más intrincadas del balompié mexicano, la de un club que ha vivido disputas de poder, tensiones políticas y sociales, pero que también ha gozado de la lealtad de su hinchada .

Toma Nota

El filme ya se proyectó fuera de competencia en el pasado Festival Internacional de Cine en Guadalajara.

Es para ti si…

Te gustaría conocer los detalles y claroscuros en la historia del Cruz Azul. Disfrútala en Cinemex.

Zona de riesgo

Aaron Taylor-Johnson, Theo James y Sam Worthington son los protagonistas de esta película de acción. Cuando unos trabajadores de la construcción encuentran una bomba de la Segunda Guerra Mundial sin explotar, la zona es evacuada y acordonada mientras las autoridades disciernen si el objeto representa un peligro todavía. Un grupo de ladrones decidirán que tienen que aprovechar el acordonamiento del área para realizar un atraco singular .

Toma Nota

Esta es la nueva cinta de David Mackenzie, director de Perfect Sense y Hell and High Water.

Es para ti si…

Eres un incondicional del cine de acción y atracos.

Ballena Asesina

El terror marítimo vuelve a hacer de las suyas con el estreno de este largometraje, en el que dos mejores amigas librarán una batalla de supervivencia cuando tengan que enfrentarse a una orca fuera de control durante unas vacaciones que prometían ser idílicas . Una pieza de terror tipo creature feature que será de interés para los incondicionales del cine de género.

Toma Nota

Esta película dirigida por Jo-Anne Brechin fue filmada en playas australianas.

Es para ti si…

Te encantan las películas donde la amenaza proviene del fondo del mar. Búscala en salas independientes.

En colaboración con Arturo Garibay @ArturoGaribay.

XM