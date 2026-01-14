Criadero La Puerta: Recomendaciones para cuidar a tu goldendoodle

Si eres amante de los animales, tienes mascotas o te interesa tener una, la opción entre los mejores amigos del hombre son los goldendoodle, una raza de diseño que es resultado del cruce de un golden retriever y un caniche. Es un perro con un temperamento enérgico, pero amigable, inteligente y entrenable, que puede llegar a pesar entre 18 y 23 kilos.

El Criadero La Puerta tiene lo necesario para ofrecer una mascota de calidad, ya que están al cuidado de su alimentación, la cual debe ser balanceada para cumplir con los requerimientos nutricionales. Un elemento importante para tomar en cuenta es conocer la etapa en la que está tu perro, para darle el alimento que necesita.

También la vacunación y desparasitación son esenciales, por lo que si adquieres un cachorro, en el caso del Criadero La Puerta, ya lleva un protocolo de vacunas terminado, o por lo menos adelantado con cuatro vacunas con fecha señalada para saber cuándo aplicar el refuerzo. Mientras las desparasitaciones necesarias para mantener sano a un goldendoodle son cada cuatro meses para parásitos internos, y para los externos como pulgas, garrapatas, piojos o ácaros, hay tabletas especiales que se administran cada determinado tiempo dependiendo el laboratorio.

Respecto a la crianza, ésta debe ser respetuosa tanto en casa como por un entrenador canino, debe hacer actividad física, salir a caminar, correr, natación o juegos frecuentes con pelota o juguete para que libere su energía y mantenga un peso saludable para cuidar de sus articulaciones a futuro. Si vas a premiar a tu goldebdoodle, se sugieren las marcas Nupec Treats, Orijen, Hill’s y Eukanuba, aunque también pueden ser naturales en cantidades moderadas (manzana, zanahoria, arándanos, sandía, plátano, durazno, pera, melón, calabaza, apio, salmón, atún, pollo, carne de cerdo o res). Los alimentos prohibidos son uvas, chocolate, grasas, ajo, cebolla, sal, condimentos, chile, frutos secos, semillas, pan dulce, huesos, café y edulcorantes.

Acerca de su cuidado general, para su pelo hay que realizar cortes periódicos con un peluquero profesional, si tiene pelo suelto y ondulado cepillarlo con regularidad, asimismo cortar las uñas, revisar sus orejas y un cepillado constante de sus dientes una vez al día con cepillo y pasta dental de uso veterinario.

