El 2026 será un gran año para Caro Landeros Heredia, ya que se convertirá en mamá y está feliz con los preparativos, así que para compartir esta alegría su mamá, Luz Elena Heredia, le organizó un baby shower al que fueron amigas y familiares, deseándole lo mejor en esta nueva etapa.

Lisa Landeros. GENTE BIEN JALISCO / M. Rached

Luz Heredia y Carolina Landeros. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 16 de enero 2026

Algunas de las asistentes fueron Carmen Zuno, Arce, María Esther Landeros Zuno, Laura Landeros Zuno, Laura Noriega, Gaby Noriega, Susana Heredia, Martha Heredia, Itzel Hermosillo, Paloma Barba, Mercedes Dávalos, Sofy Heredia, Sofy Martin, Bárbara Baeza, Tere Luna, Claudia Moran, Fátima Ocampo, Liliana Morán, entre otras, quienes le dieron los mejores consejos y lo mejor es que pasaron una mañana muy agradable. En la decoración, con la temática de osos, participó Gaby Enríquez con su entusiasmo y buen gusto.

Gaby Enriquez. GENTE BIEN JALISCO / M. Rached

Gloria Torrico. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 16 de enero 2026

El desayuno consistió en baguetes, carnes frías, postres y bebidas. Entre los obsequios recibió sobres, mamelucos, biberones, ropita de bebé, esterilizador y sobres sorpresa.

Héctor Aguilar y Víctor Villegas. GENTE BIEN JALISCO / M. Rached

Caro Landeros y su esposo, Saúl Moreno, están ansiosos por recibir a Sofía Romina y su llegada se espera para el 2 de marzo. ¡Muchas felicidades!

Oscar Mendoza, Erika Hernández y Patricio Mendoza. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 16 de enero 2026

Ángela Muñoz y Ángela González. GENTE BIEN JALISCO / M. Rached

Evento: Baby shower de Carolina Landeros. Fecha: 10 enero 2026. Lugar: Casa Club Coto Bajío Habitat.

CP