Miércoles, 14 de Enero 2026

LO ÚLTIMO DE Gente Bien

Gente Bien | ASFG

Determination Scholarship: Les dan la bienvenida en The American School Foundation of Guadalajara

El 9 de enero se realizó la ceremonia de bienvenida a los alumnos de la beca DES (Determination Scholarship) en The American School Foundation of Guadalajara

Por: Claudio Jimeno

Gerson Esquivel, Brian Zink, David C. McGrath, Sofía Álvarez del Castillo y Carlos Albarrán. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 16 de enero 2026

Gerson Esquivel, Brian Zink, David C. McGrath, Sofía Álvarez del Castillo y Carlos Albarrán. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 16 de enero 2026

David C. McGrath. GENTE BIEN JALISCO / C. Jimeno

David C. McGrath. GENTE BIEN JALISCO / C. Jimeno

Matías Peregrina y Alexa Guerrero. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 16 de enero 2026

Matías Peregrina y Alexa Guerrero. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 16 de enero 2026

Alondra Velasco. GENTE BIEN JALISCO / C. Jimeno

Alondra Velasco. GENTE BIEN JALISCO / C. Jimeno

Gaby Castañeda. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 16 de enero 2026

Gaby Castañeda. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 16 de enero 2026

David C. McGrath, Matías Peregrina, Alexa Guerrero, Brian Zink y Alondra Velasco. GENTE BIEN JALISCO / C. Jimeno

David C. McGrath, Matías Peregrina, Alexa Guerrero, Brian Zink y Alondra Velasco. GENTE BIEN JALISCO / C. Jimeno

Omar, Elías y Matías Peregrina con Lizette Alcántara. GENTE BIEN JALISCO / C. Jimeno

Omar, Elías y Matías Peregrina con Lizette Alcántara. GENTE BIEN JALISCO / C. Jimeno

Iker Chavarín, Minoru Recio, Emiliano Gómez, Richelle Andalón, Gerson Esquivel y Andrea Weber. GENTE BIEN JALISCO / C. Jimeno

Iker Chavarín, Minoru Recio, Emiliano Gómez, Richelle Andalón, Gerson Esquivel y Andrea Weber. GENTE BIEN JALISCO / C. Jimeno

Giovanna, Marisela y Alexa Guerrero con María Eugenia Durán. GENTE BIEN JALISCO / C. Jimeno

Giovanna, Marisela y Alexa Guerrero con María Eugenia Durán. GENTE BIEN JALISCO / C. Jimeno

Melissa Rosas, Gaby Castañeda, Alondra Velasco, David C. McGrath, Alejandra González, Brian Zink, Matías Peregrina, Alexa Guerrero, Raquel Barrera y Marité Godoy. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 16 de enero 2026

Melissa Rosas, Gaby Castañeda, Alondra Velasco, David C. McGrath, Alejandra González, Brian Zink, Matías Peregrina, Alexa Guerrero, Raquel Barrera y Marité Godoy. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 16 de enero 2026

la beca DES (Determination Scholarship) busca dar la oportunidad a estudiantes destacados en Guadalajara, que no tienen la oportunidad económica de estudiar en un colegio como éste. 

En esta cálida reunión les dieron la bienvenida y contaron como invitados de honor a Gerson Esquivel quien junto a Evelyn Quintero, fueron los primeros alumnos en el ciclo escolar 2018-2019  graduándose de ASFG en 2022 e iniciando con éxito un futuro universitario por becas que a ambos les fueron otorgadas en el extranjero.

Hasta el día de hoy, 12 alumnos han entrado a ASFG por esta beca y recibieron dos más para el siguiente ciclo escolar, Alexa y Matías, quienes en conjunto con otros 23 estudiantes pasaron por una serie de exámenes y procesos para ser los merecedores de esta beca.

También lee: The American School Foundation of Guadalajara celebra el Art Fest 2025

CP

Temas

  • Bienvenida
  • American School Foundation of Guadalajara
  • Escuelas
  • Gente Bien
  • ASFG
  • Becas
  • Gerson Esquivel
  • Alexa Guerrero
  • Brian Zink
  • David C. McGrath
  • Carlos Albarrán

Recibe las últimas noticias en tu e-mail

Todo lo que necesitas saber para comenzar tu día

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones