la beca DES (Determination Scholarship) busca dar la oportunidad a estudiantes destacados en Guadalajara, que no tienen la oportunidad económica de estudiar en un colegio como éste.

En esta cálida reunión les dieron la bienvenida y contaron como invitados de honor a Gerson Esquivel quien junto a Evelyn Quintero, fueron los primeros alumnos en el ciclo escolar 2018-2019 graduándose de ASFG en 2022 e iniciando con éxito un futuro universitario por becas que a ambos les fueron otorgadas en el extranjero.

Hasta el día de hoy, 12 alumnos han entrado a ASFG por esta beca y recibieron dos más para el siguiente ciclo escolar, Alexa y Matías, quienes en conjunto con otros 23 estudiantes pasaron por una serie de exámenes y procesos para ser los merecedores de esta beca.

También lee: The American School Foundation of Guadalajara celebra el Art Fest 2025

CP