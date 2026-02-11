Los aficionados al cine de drama la película Aún es de noche en Caracas ya está en las salas de cine tapatías.

El largometraje basado en la novela La hija de la española de Karina Sainz Borgo, se sitúa en Caracas durante las protestas de 2017, un período marcado por la represión estatal, la censura y una violencia que dejó más de cien muertos.

Aún es de noche en Caracas. ESPECIAL/CINÉPOLIS DISTRIBUCIÓN.

La historia sigue a Adelaida, una mujer de 38 años que, quien tras la muerte de su madre, queda atrapada en una ciudad donde sobrevivir implica renunciar incluso a la propia identidad.

Cuando su departamento es tomado por mujeres afines al régimen, Adelaida se ve obligada a esconderse en el departamento contiguo, iniciando un recorrido de supervivencia física y emocional que refleja el despojo, el miedo y la ruptura social que viven millones de venezolanos dentro y fuera del país.

Lejos de ser solo un thriller, la película funciona como un espejo de la crisis venezolana y de los efectos del poder autoritario sobre la vida cotidiana. El exilio, la pérdida del hogar y la necesidad de huir para salvar la vida son temas que conectan directamente con la actualidad política y con las discusiones internacionales sobre migración y derechos humanos.

La película tuvo su estreno internacional en la 82ª Mostra de Venecia, donde compitió en la sección Spotlight por el Premio del Público, y posteriormente formó parte del 50º Toronto International Film Festival así como en el Festival Internacional de Cine de Morelia, entre otros, consolidándose como una de las obras latinoamericanas más relevantes del circuito internacional reciente.

Aún es de noche en Caracas

(It would be night in Caracas)

De Mariana Rondón y Marité Ugás.

Con Natalia Reyes, Moisés Angola, Sheila Monterola, Edgar Ramírez, Samantha Castillo.

México-Venezuela, 2025.

