Casona Mía abre sus puertas con un homenaje a la cocina mexicana

La cita fue el 4 de febrero, donde fueron recibidos especialmente por Hugo Zaragoza y Jevo Valdez, acompañados por amigos y familiares para hacer el esperado corte de listón.

Inauguración de Casa Mía. GENTE BIEN JALISCO

Desde hace cuatro años se está cocinando este nuevo concepto en Guadalajara, que ofrece desayunos mexicanos, comidas y próximamente cenas, trayendo recetas e ingredientes frescos que vienen directo del rancho a la ciudad, con una experiencia nueva y apoyando al productor local.

Inauguración de Casa Mía. GENTE BIEN JALISCO

Durante el corte de listón. GENTE BIEN JALISCO / C. JIMENO

Del 4 al 8 de febrero estuvieron recibiendo a cerca de mil 300 asistentes, consintiéndolos con este sabor mexicano y de tradición, entre los invitados especiales asistieron Oswaldo Sánchez y Jair Pereira. Esa mañana se degustaron deliciosos guisos mexicanos, chilaquiles, huevos, platillos especiales y tortillas recién hechas, ofreciendo variedad de bebidas que se prepararon al momento, teniendo además de patrocinados a José Cuervo 1800. También cuentan con opciones saludables y menú vegano, mientras viven esta gran experiencia en una atmósfera tranquila y minimalista. ¡Tienes que conocerlo!

Jevo Valdez y Hugo Zaragoza. GENTE BIEN JALISCO

Denisse Avilan y Paulina Galaz. GENTE BIEN JALISCO / C. JIMENO

T: 33 1312 1644 D: Av. Acueducto 1965, Real San Javier, 45110 Zapopan, Jal. Página: https://casonamia.mx Instagram: @casonamia

JG