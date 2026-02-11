Miércoles, 11 de Febrero 2026

Gente Bien | Inauguración

Casona Mía abre sus puertas con un homenaje a la cocina mexicana

Casona Mía abrió sus puertas para que los tapatíos disfruten de un restaurante que hace homenaje a la gastronomía mexicana y que especialmente trae delicias del rancho a la ciudad

Por: Aracely Aguilera

La cita fue el 4 de febrero, donde fueron recibidos especialmente por Hugo Zaragoza y Jevo Valdez, acompañados por amigos y familiares para hacer el esperado corte de listón.

Desde hace cuatro años se está cocinando este nuevo concepto en Guadalajara, que ofrece desayunos mexicanos, comidas y próximamente cenas, trayendo recetas e ingredientes frescos que vienen directo del rancho a la ciudad, con una experiencia nueva y apoyando al productor local.

Del 4 al 8 de febrero estuvieron recibiendo a cerca de mil 300 asistentes, consintiéndolos con este sabor mexicano y de tradición, entre los invitados especiales asistieron Oswaldo Sánchez y Jair Pereira. Esa mañana se degustaron deliciosos guisos mexicanos, chilaquiles, huevos, platillos especiales y tortillas recién hechas, ofreciendo variedad de bebidas que se prepararon al momento, teniendo además de patrocinados a José Cuervo 1800. También cuentan con opciones saludables y menú vegano, mientras viven esta gran experiencia en una atmósfera tranquila y minimalista. ¡Tienes que conocerlo!

T: 33 1312 1644

D: Av. Acueducto 1965, Real San Javier, 45110 Zapopan, Jal.

Página: https://casonamia.mx

Instagram: @casonamia

