Entre vistas al mar y exclusividad: así se vivió la entrega de Limu Residences

Los anfitriones, Claudia Elizalde, directora comercial de Península, y Felipe Maya, director de Inverestate, recibieron con gran emoción a inversionistas, propietarios y colaboradores, para luego realizar con éxito la entrega de amenidades y los primeros departamentos del desarrollo más reciente de Península.

El momento más relevante fue la presentación del rooftop, un espacio con una vista de 360° que incluye alberca climatizada, mobiliario exterior confortable, terraza techada, baños secos y húmedos, bar y restaurante con barra fría para los residentes.

El proyecto cuenta con 198 departamentos desde una hasta cinco recámaras, incluyendo penthouses, y ofrece diferentes amenidades como alberca principal, cancha de pádel, área de grill, zona pet friendly, playground, bar, salas lounge, cuarto de juegos, un business center, gimnasio de primer nivel equipado con maquinaria TechnoGym, spa con sauna y vapor, y una ludoteca para niños.

Este evento representa un momento decisivo en la consolidación del proyecto y reafirma la visión de Península por crear espacios que trascienden lo residencial y ser verdaderos estilos de vida.

Evento: Primeras entregas de Limu Residences por Península Lifestyle Properties. Lugar: Rooftop de Limu Residences. Fecha: 31 de enero de 2026. Península Lifestyle Properties Av. México 3555, Vallarta San Jorge. Guadalajara, Jalisco. Tel. 800 95 33 800. Página Web: península.mx, limuresidences.mx Instagram: @peninsulalifestyleproperties, @limu.residences Limu Residences Blvd. Francisco Medina Ascencio 2485, Zona Hotelera Norte. Puerto Vallarta, Jalisco. Página Web: limuresidences.mx Instagram: @limu.residences

JG