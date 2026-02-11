Miércoles, 11 de Febrero 2026

LO ÚLTIMO DE Gente Bien

Gente Bien | Inauguración

Entre vistas al mar y exclusividad: así se vivió la entrega de Limu Residences

Península Lifestyle Properties organizó un gran evento para realizar la entrega de los primeros departamentos del desarrollo Limu Residences en Puerto Vallarta

Por: Xochitl Martínez

Rooftop de Limu Residences. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 13 de febrero 2026

Rooftop de Limu Residences. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 13 de febrero 2026

Primeras entregas de Limu Residences por Península Lifestyle Properties. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 13 de febrero 2026

Primeras entregas de Limu Residences por Península Lifestyle Properties. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 13 de febrero 2026

Ray Donner y Alberto Martínez. GENTE BIEN JALISCO / Fotografías cortesía

Ray Donner y Alberto Martínez. GENTE BIEN JALISCO / Fotografías cortesía

Primeras entregas de Limu Residences por Península Lifestyle Properties. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 13 de febrero 2026

Primeras entregas de Limu Residences por Península Lifestyle Properties. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 13 de febrero 2026

Dolores Contreras y Rebeca Abbud. GENTE BIEN JALISCO / Fotografías cortesía

Dolores Contreras y Rebeca Abbud. GENTE BIEN JALISCO / Fotografías cortesía

Primeras entregas de Limu Residences por Península Lifestyle Properties. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 13 de febrero 2026

Primeras entregas de Limu Residences por Península Lifestyle Properties. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 13 de febrero 2026

Norma Rivera y Lorena Vom Borsel. GENTE BIEN JALISCO / Fotografías cortesía

Norma Rivera y Lorena Vom Borsel. GENTE BIEN JALISCO / Fotografías cortesía

Primeras entregas de Limu Residences por Península Lifestyle Properties. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 13 de febrero 2026

Primeras entregas de Limu Residences por Península Lifestyle Properties. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 13 de febrero 2026

Rooftop de Limu Residences. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 13 de febrero 2026

Rooftop de Limu Residences. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 13 de febrero 2026

Primeras entregas de Limu Residences por Península Lifestyle Properties. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 13 de febrero 2026

Primeras entregas de Limu Residences por Península Lifestyle Properties. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 13 de febrero 2026

Primeras entregas de Limu Residences por Península Lifestyle Properties. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 13 de febrero 2026

Primeras entregas de Limu Residences por Península Lifestyle Properties. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 13 de febrero 2026

Primeras entregas de Limu Residences por Península Lifestyle Properties. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 13 de febrero 2026

Primeras entregas de Limu Residences por Península Lifestyle Properties. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 13 de febrero 2026

Los anfitriones, Claudia Elizalde, directora comercial de Península, y Felipe Maya, director de Inverestate, recibieron con gran emoción a inversionistas, propietarios y colaboradores, para luego realizar con éxito la entrega de amenidades y los primeros departamentos del desarrollo más reciente de Península.

El momento más relevante fue la presentación del rooftop, un espacio con una  vista de 360° que incluye alberca climatizada, mobiliario exterior confortable, terraza techada, baños secos y húmedos, bar y restaurante con barra fría para los residentes.

El proyecto cuenta con 198 departamentos desde una hasta cinco recámaras, incluyendo penthouses, y ofrece diferentes amenidades como alberca principal, cancha de pádel, área de grill, zona pet friendly, playground, bar, salas lounge, cuarto de juegos, un business center, gimnasio de primer nivel equipado con maquinaria TechnoGym, spa con sauna y vapor, y una ludoteca para niños.

Este evento representa un momento decisivo en la consolidación del proyecto y reafirma la visión de Península por crear espacios que trascienden lo residencial y ser verdaderos estilos de vida.

Evento: Primeras entregas de Limu Residences por Península Lifestyle Properties.

Lugar: Rooftop de Limu Residences.

Fecha: 31 de enero de 2026.

Península Lifestyle Properties

Av. México 3555, Vallarta San Jorge.

Guadalajara, Jalisco.

Tel. 800 95 33 800.

Página Web: península.mx, limuresidences.mx

Instagram: @peninsulalifestyleproperties, @limu.residences

Limu Residences

Blvd. Francisco Medina Ascencio 2485, Zona Hotelera Norte.

Puerto Vallarta, Jalisco.

Página Web: limuresidences.mx

Instagram: @limu.residences

JG

Temas

  • Inauguración
  • Península
  • Lifestyle Properties
  • Limu Residences
  • Puerto Vallarta
  • Ray Donner
  • Alberto Martínez
  • Dolores Contreras
  • Rebeca Abbud
  • Norma Rivera
  • Lorena Vom Borsel
  • Gente Bien
  • Jalisco
  • Guadalajara
  • Rooftop de Limu Residences
  • Primeras entregas de Limu Residences por Península Lifestyle Properties
  • Península Lifestyle Properties

Recibe las últimas noticias en tu e-mail

Todo lo que necesitas saber para comenzar tu día

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones