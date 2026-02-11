Miércoles, 11 de Febrero 2026

Misa en honor al legado de la familia Michel Velasco

La familia Michel Velasco conmemoró un año más de la partida de sus padres, Jesús Michel González y Elvira Velasco Rolón, por lo que realizaron una misa de aniversario luctuoso en la Catedral Metropolitana de Guadalajara

Por: Xochitl Martínez

Xóchitl, Patricia, Enrique, Cecilia, Gloria y Gabriela Michel Velasco. GENTE BIEN JALISCO / C. JIMENO

Enrique Michel Velasco, hijo de Don Jesús y Doña Elvira, actual director de Dulces de la Rosa, agradeció a los sacerdotes y frailes por darle la oportunidad a la familia de llevar a cabo esta celebración eclesiástica, en la que estuvieron presentes hermanos, hijos, nietos, sobrinos, amigos, trabajadores, empresarios y funcionarios públicos.

Familia Michel. GENTE BIEN JALISCO / Misa del aniversario luctuoso de Jesús Michel González y Elvira Velasco Rolón
Retrato de Don Jesús Michel González. GENTE BIEN JALISCO / C. JIMENO
GENTE BIEN JALISCO / Misa del aniversario luctuoso de Jesús Michel González y Elvira Velasco Rolón

La familia Michel Velasco estaba conformada por 14 hermanos, de los cuales actualmente 12 sobreviven, quienes recuerdan los valores que su padre les inculcó como el amor al trabajo, la honestidad y los resultados.

Xóchitl, Patricia, Enrique, Cecilia, Gloria y Gabriela Michel Velasco. GENTE BIEN JALISCO / C. JIMENO
Marisela Aldama y Donna Zaragoza. GENTE BIEN JALISCO / C. JIMENO
Diego Jiménez, Diego Jiménez Michel, Marifer Jiménez y Cristina Ayala. GENTE BIEN JALISCO / Misa del aniversario luctuoso de Jesús Michel González y Elvira Velasco Rolón

Enrique Michel resaltó que la familia se mantiene unida con salud y el ánimo de continuar trabajando, asimismo recomienda a las nuevas generaciones de la familia no perder su identidad y valorar el trabajo en equipo, siempre con respeto y cariño hacia los trabajadores.

Paty Chávez y Enrique Michel Velasco. GENTE BIEN JALISCO / C. JIMENO
Marifer Michel y Verónica Delgadillo. GENTE BIEN JALISCO / Misa del aniversario luctuoso de Jesús Michel González y Elvira Velasco Rolón

Evento: Misa del aniversario luctuoso de Jesús Michel González y Elvira Velasco Rolón.

Lugar: Catedral Metropolitana de Guadalajara.

Fecha: 5 de febrero de 2026.

