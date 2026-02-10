Si te gusta el cine de terror, no te puedes perder la película El sonido de la muerte, dirigida por Corin Hardy, quien es reconocido por su trabajo en La Monja.

El sonido de la muerte. ESPECIAL/CORAZÓN FILMS.

La historia se centra en un grupo de estudiantes de preparatoria, que encuentra por accidente un antiguo silbato azteca, una leyenda olvidada.

Lo que comienza como una broma entre amigos, pronto se convierte en una pesadilla: Al soplarlo, descubren que el terrorífico sonido que produce invoca a sus propias muertes futuras para perseguirlos, si lo escuchas ya estás muerto.

Mientras las víctimas aumentan, los amigos intentan descubrir el origen del artefacto y detener la terrible cadena de sucesos que han provocado.

El sonido de la muerte fue estrenada en el marco del Fantastic Fest de Austin, Texas, el festival de cine de género más prestigioso de la Unión Americana.

El sonido de la muerte

(Whistle)

De Corin Hardy.

Con Dafne Keen, Nick Frost, Sophie Nélisse, Percy Hynes White, Ali Skovbye, Jhaleil Swaby.

Canadá, 2025.

XM