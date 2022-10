Incluida por Vogue México en la lista de Top 6 diseñadores latinoamericanos para tener en la mira, la tapatía Vanessa Bon y su marca homónima “Vane Bon” brillan a un nivel internacional, y tiene un sello personal e inconfundible que ha vestido a celebridades como Björk o Ava Max. El trabajo de Vane Bon además ha sido mostrado en revistas como DAZED, Grazia y Rolling Stone, por mencionar algunas.

Vanessa Bon es una de las figuras de la moda tapatía más sobresalientes del momento. INSTAGRAM @VANEBON

El estilo de Vane Bon es señalado en un artículo de Vogue México como “un mundo de mujeres heroínas, sexualidad libre y convivencia con la robótica”. “Sus mangas de globo dicen couture, pero las notas de lencería gritan dominatrix”.

Vane Bon se inspira en las heroínas retro-futuristas para crear una visión de la mujer del mañana. Siluetas ultra femeninas convergen con cortes afilados, el volumen con la estructura y lujosos bordados contrastan con materiales hi-tech para crear una fusión de glamour y sportswear.

Más sobre la diseñadora

Vanessa Bon, de Guadalajara, estudió en Central Saint Martins y moda en la Universidad de Westminster. Después de haber trabajado en marcas como Thom Browne Kiko Kostadinov, presentó en London Fashion Week su primera colección titulada “VB2020- Over the Galaxy of the Ultra-Vixens”. Desde entonces ha ido creciendo su reconocimiento a nivel internacional y actualmente se ha convertido en una de las figuras de la moda tapatía más sobresalientes.

