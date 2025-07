Sheinbaum arremete contra Salinas Pliego por ofender a tres comunicadoras

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, se refirió en su mañanera de este jueves 10 de julio a Ricardo Salinas Pliego, en esta ocasión por las ofensas dirigidas contra tres comunicadoras a través de su cuenta de X.

Las señaladas con adjetivos ofensivos como "perras", por Salinas Pliego en sus redes sociales esta semana, fueron la abogada Vanessa Romero Rocha y la escritora Sabina Berman, quienes abordaron en sus distintos espacios de opinión el tema del adeudo millonario de impuestos de Grupo Salinas al Servicio de Administración Tributaria (SAT).

Después, el empresario sumó en los ataques a Denise Dresser, por solidarizarse con ellas a través de un mensaje en X.

Tras los hechos, Sheinbaum dijo que es "inaceptable" la forma en la que Salinas Pliego se dirigió a las tres mujeres.

"Independientemente de si somos de la 4T o no, de esta forma tan humillante, estos adjetivos que utilizó, despectivos, discriminatorios, ofensivos a tres compañeras periodistas, eso no se puede aceptar y además como mujer Presidenta me corresponde también salir a la defensa, entonces yo creo que aquí hay un consenso generalizado de que puede no estarse de acuerdo en una opinión política o en una política de gobierno, o puede no estarse de acuerdo con lo que dice una periodista pero estos adjetivos ofensivos, particularmente misóginos y machistas contra tres periodistas no podemos dejarlo pasar".

Sheinbaum señaló que este tipo de comentarios no son normales, son violencia. Por lo que invitó al empresario a plantear sus argumentos, que discuta pero que no lo haga de forma ofensiva.

