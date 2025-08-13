A sus 34 años, Brenda Padilla ha sabido reinventarse y seguir su curiosidad hasta encontrar su verdadera pasión: diseñar experiencias de viaje memorables. Nacida en Guadalajara y licenciada en Terapia de Audición y Lenguaje, inició su carrera profesional en su propio consultorio. Más tarde, se convirtió en coach de indoor cycling, pero el destino la llevó al mundo del turismo, donde hoy brilla como planner de viajes en The Honeymoon Boutique.

Brenda se define como una mujer alegre, trabajadora, curiosa, divertida y sociable. Su inspiración diaria proviene de su hija y su familia, mientras que la cultura japonesa, con su respeto y organización, es una de sus grandes admiraciones.

Para ella, cada itinerario es más que un plan: es una oportunidad para que sus clientes regresen con un buen sabor de boca e incontables recuerdos. Puntual, resolutiva y aguerrida, cree firmemente en su mantra: “Todo está bien”.

Amante de conocer gente y lugares nuevos, viajar y descubrir sabores —pues confiesa que en secreto es una foodie—, Brenda ha convertido su trabajo en un estilo de vida. En cada proyecto, busca no solo organizar un viaje, sino también regalar momentos que se queden para siempre en la memoria de quienes confían en ella.