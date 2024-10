Ante el altar, Laura Chávez Larios y Cuauhtémoc Salomón, dieron el sí para toda la vida en la parroquia de San Juan Macías. Esta historia de amor comenzó en la Ciudad de México, donde se conocieron, y fue tres años y medio después, cuando le pidió que fuera su esposa en Punto Cometa, Oaxaca.

El novio es hijo de Martha Salomón Abraham y Cuauhtémoc Ramón Rogel (q.e.p.d.), los papás de la novia son Laura Larios Rodríguez y Carlos Chávez Ruiz, quienes estuvieron felices de compartir con ellos esta nueva etapa.

Más tarde la recepción fue en La Gotera para 350 invitados, donde todo lució increíble con la coordinación del wedding planner Luis Rosete @roseteurquijo. Fuziones Banquete sirvió una rica cena amenizada por Grupo Entre Líneas @entre.lineasoficial, pero el ambiente lo puso Nestor Flores @djchoco1 bailando hasta la madrugada. Uno de los momentos más emotivos fue el vals de los novios con El Misterio de Fondo Flamenco; el novio bailó con su mamá More Than A Woman de Bee Gees, la novia con su mamá y hermanas al centro de la pista con Dancing Queen de Abba y finalmente Laura con su papá al centro de la pista con Hija Mía de Abraham Velázquez y I’m so Excited de The Pointer Sisters. La nueva pareja disfruta su luna de miel en Filipinas, Tailandia, Indonesia, Cambodia, Malasia, Singapur.

Evento: Boda de Laura Chávez Larios y Cuauhtémoc Salomón. Fecha: Sábado 12 de octubre. Lugar: La Gotera.

Being a bride:

Vestido: Diseñador Australiano Rue de Seine.

Joyas: Herencia Abuela.

Ramo: La Dahlia.

