"Francesco, una vida entre el cielo y la tierra" es el primer libro de lo que ahora se conoce como la saga "Francesco", de la escritora argentina Yohana García.

La historia de cómo Francesco... llegó a mi vida es sencilla, alguna vez platicando entre amigos, de esas charlas filosóficas o con significado, comentaron que en el libro Francesco, una vida entre el cielo y la tierra decía que las almas gemelas en ocasiones no sabían interpretar las señales y por eso se perdían, eso me interesó, ya que otros de los temas que llaman mi atención, son las relaciones entre las personas y cómo en un instante puedes cambiar tu destino por una decisión o una distracción.

Por eso busqué este libro y lo leí, para mi sorpresa "Francesco..." no era una historia de amor de pareja, sino que es una historia de amor universal entre almas que me encantó.

Tal vez a muchas personas este tipo de libros no les interese o les llamé la atención, pero créanme que hasta los libros que se leen te llegan por alguna razón y cuando los necesitas.

Por eso, las personas quienes sufren la pérdida de un ser querido por muerte, no dudo en decirles que lean este primer libro, pues a través de la lectura de éste, reconforta el alma dolida y te abraza con la esperanza de una vida después de la muerte.

Hace algunos años, para mí el tema de la muerte –como para muchas otras personas- me causaba conflicto, era un tema no resuelto, en mi interior había temor y falta de comprensión hacia ella.

Francesco, una vida entre el cielo y la tierra. EDITORIAL OCÉANO.

Pero al leer Francesco, una vida entre el cielo y la tierra, el propio personaje -Francesco- me ayudó a entender mejor el tema de la muerte, a comprender que finalmente la muerte es parte de la vida y es tan natural como el nacimiento, duele y duele mucho, pero lo que duele es la ausencia de esa persona que se ama, lo que duele es no volver a ver a ese ser querido, se ha ido del mundo terrenal y todo lo que ello significa, que es no volver a verlo, dejar de ver su cuerpo físico, escuchar su voz, sus chistes, dejar de ver su sonrisa, porque seguramente habrá cientos de fotos de ese ser querido, pero no puedes ver de nuevo su rostro, sentir un abrazo, una caricia o su presencia, entonces ese tiempo de duelo se convierte en un momento difícil de asimilar.

Francesco es un personaje que narra el final de sus días, su muerte y la transición de llegar al cielo, pero en el transcurso del viaje, hay cosas que no comprende y que solo el tiempo le ayudan a darse una respuesta. Con esta hermosa historia, comprendí que no pierdes a alguien cuando muere, sino que ganaste al tener a esa persona en tu vida, el tiempo que haya durado. Me cambió la perspectiva de la muerte, y aunque no deja de ser difícil, ni de doler, si hay una actitud diferente ante ella.

A lo largo de la vida, durante el camino ocurren situaciones que te hacen comprender mejor las circunstancias o los hechos como espectador, que en realidad, tarde o temprano, te das cuenta que solo era prepararse para cuando fuera el momento de aplicar lo que se leído o aprendido.

Así que, Francesco y su amorosa lectura captó una seguidora más, he leído los libros siguientes, y cada uno, a su manera deja una enseñanza diferente, así que la emoción y la curiosidad de saber más sobre Francesco siempre estará ahí.

Este libro ha sido para mí un maestro en el tema de la muerte, si tú estás pasando por alguna situación relacionada con el fallecimiento de un ser querido, te sugiero que lo leas, puede ser un soplo de aliento o un abrazo de consuelo para tu dolor.

XM