The Sun is in your Plate: Toda una experiencia gastronómica

Veuve Clicquot nos sorprende una vez más con su nuevo y emocionante programa “The Sun is in your Plate”, donde lo tradicional y lo moderno se unen para crear una experiencia gastronómica inolvidable. Conocido por ser un champagne de lujo que acompaña las más especiales celebraciones, Veuve Clicquot ahora nos invita a explorar una oferta culinaria única y vibrante.

FOTO: CORTESÍA

Veuve Clicquot, una marca que encarna la positividad, el optimismo y la audacia, ofrece una mezcla excepcional de uvas: Chardonnay, Pinot Meunier y Pinot Noir. Este espumoso, con su frescura y sabor inigualable, conquista a todo aquel que lo prueba.

FOTO: CORTESÍA

Inspirado por Madame Clicquot, una visionaria que destacó por su liderazgo femenino, este champagne no solo tiene una historia rica y audaz, sino que también es el acompañante perfecto para grandes celebraciones y momentos memorables. Su maridaje ideal incluye pescados y mariscos, pasta y quesos, elevando cada plato a nuevas alturas.

FOTO: CORTESÍA

“The Sun is in your Plate” tiene como objetivo compartir con sus consumidores la versatilidad del champagne Veuve Clicquot, mostrando cómo se adapta maravillosamente a diversas ocasiones y tipos de comida. Desde clásicos franceses hasta creativas hamburguesas y deliciosos platos vegetarianos, cada receta está diseñada para que los consumidores experimenten nuevas combinaciones de sabores y disfruten de un viaje culinario único, incorporando ingredientes vibrantes y amarillos en platos como pasta, risotto y postres. El programa destaca la capacidad de Veuve Clicquot para transformar cada comida en una celebración, añadiendo un toque de sol y alegría a cada experiencia gastronómica.

FOTO: CORTESÍA

Es por esto que Veuve Clicquot invitó a diversos restaurantes y a sus chefs a crear increíbles platos inspirados en las notas y características de este único champagne. En Ciudad de México, algunos de los lugares invitados son Ivoire, Le Bistro Durango, Central Central, St. Regis y Tatel; donde podrás disfrutar de estas únicas creaciones a partir de junio de 2024. Si te encuentras en Guadalajara o Monterrey, también podrás disfrutar de esta vibrante experiencia culinaria visitando Navaja (GDL) o Sra. Tanaka (MTY).

FOTO: CORTESÍA

Veuve Clicquot invita a todos a descubrir cómo su champagne puede iluminar cualquier mesa y elevar cualquier ocasión.

Con información de Veuve Clicquot

