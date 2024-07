A partir del viernes 26 de julio y hasta el domingo 11 de agosto se estarán desarrollando Los Juegos Olímpicos 2024 en París, Francia. Esta justa deportiva demuestra los valores y las agallas que tienen los deportistas de distintas partes del mundo por lograr sus sueños a través de las distintas disciplinas.

Cada cuatro años bajo la supervisión del Comité Olímpico Internacional, desde 1896 se desarrolla este evento mundial donde grandes estrellas se han desarrollado y su historia de vida ha quedado compendiada en interesantes libros a los cuales las nuevas generaciones pueden acudir para llenarse de sueños y esperanzas.

A continuación 10 libros que hablan sobre los Juegos Olímpicos y sus grandes protagonistas.

“Olimpismo. Épica de la Esperanza: Anatomía Incompleta del Movimiento Olímpico”

Este libro de Rafael García Garza habla sobre el espíritu del olimpismo como una prioridad de tipo constitucional, no sólo en el ámbito de la educación, sino de los derechos y obligaciones que como ciudadanos se nos confieren los Juegos Olímpicos que se han consagrado en los tiempos que corren como la mayor justa deportiva de alto rendimiento mundial en la que, cada cuatro años, jóvenes de todas las culturas, después de mucho tiempo de entrenamiento físico, mental y moral, compiten en diferentes pruebas -que a veces duran segundos- poniendo en juego, a través de su desempeño individual, el significado de todo un cosmos.

“366 (y más) historias de los Juegos Olímpicos que deberías conocer”

Libro de Alfredo Relaño. Cada cuatro años, la humanidad se plantea un gran desafío: retarse a sí misma en un concurso de paz y superación para explorar sus límites físicos, morales y mentales. Esos son los Juegos Olímpicos modernos, la colosal y luminosa iniciativa del barón de Coubertin, un enamorado del Renacimiento, la pedagogía y el deporte, que consagró su vida y su fortuna a revivir los viejos juegos de Olimpia. Este libro arranca en aquel tiempo y recorre el siglo y cuarto en el que el ideal del barón de Coubertin se ha ido plasmando, no sin superar dificultades extremas. Por sus páginas desfilan todos los grandes héroes del olimpismo y también algunos villanos.

“Tres minutos, cuarenta segundos”

Tres minutos, cuarenta segundos, ese es el tiempo que duró el ejercicio con el que Ona Carbonell y Andrea Fuentes ganaron la medalla de plata de natación sincronizada en los Juegos Olímpicos de Londres 2012. Ona Carbonell nos presenta una inspiradora autobiografía en la que narra, casi como si de una novela se tratara, el camino que ha tenido que seguir para convertirse en una de las deportistas españolas más importantes del momento. Su lectura encierra lecciones que pueden aplicarse a casi todos los ámbitos de la vida.

“Atlas de los sueños olímpicos”

Con una tradición que retrocede hasta la Antigüedad, los Juegos Olímpicos modernos son, desde 1896, el mayor acontecimiento deportivo mundial, el encuentro de los mejores deportistas de todos los continentes que, cada cuatro años, acuden a esta cita llenos de ilusiones y con historias personales de lo más diversas. “Atlas de los sueños olímpicos” es una recopilación de 34 historias de deportistas olímpicos, todas ellas únicas e irrepetibles, ejemplos maravillosos de constancia, tesón y valentía, algunas de ellas, pero también muestras del azar, la fatalidad, el egoísmo o el engaño. El texto es de Toni Padilla y Sr. García.

“Pequeña historia de los Juegos Olímpicos”

Libro de Alfredo Relaño. Este es el texto que tienes que leer para presumir de saberlo todo sobre el deporte. Por ejemplo, una bandera olímpica robada que apareció 80 años después, el origen de la mítica furia española en el futbol, el legendario corredor que ganó una maratón compitiendo descalzo, el fabuloso salto de longitud que dejó a todos boquiabiertos, la aparición estelar de Usain Bolt y el récord de participación en unos Juegos.

“Guía definitiva para los Juegos Olímpicos de verano de 2024 en París”

Este libro de Paul Hiyonder presenta detalles de lo que serán los Juegos Olímpicos de Verano de 2024; además, ofrece información sobre el país anfitrión, la vibrante Francia y su ciudad icónica, París. Asimismo hace una recopilación de datos sobre el programa deportivo, incluidas las nuevas disciplinas. La guía también muestra la cantidad de atletas que compiten por país, así como los desafíos y controversias que rodean a este evento, como las decisiones tomadas por el Comité Olímpico Internacional sobre los atletas rusos y bielorrusos.

“Cómo ser el mejor del mundo”

Libro del atleta olímpico mexicano Rommel Pacheco. La gente exitosa no es la más atlética ni la más carismática o inteligente. Lo que une a los deportistas, empresarios, artistas o científicos sobresalientes es la perseverancia y la convicción de no rendirse. El texto dice que ya es momento de dejar atrás las excusas y las buenas intenciones que no se traducen en resultados. Sin duda, esta obra te llevará paso a paso por un camino de crecimiento.

“Más que olímpicas”

Paloma del Río Cañadas y Juan Manuel Surroca hablan de las mujeres que dejaron huella más allá del deporte. Todos los deportistas sueñan con la gloria olímpica. Todos se han imaginado, en algún momento de sus vidas, subiendo al podio para recibir una medalla como premio a su esfuerzo y su trayectoria; y, en nuestra memoria colectiva, recordamos las hazañas que han dejado huella en la historia de los Juegos Olímpicos. Sin embargo, la de ellas ha sido una carrera de obstáculos por partida doble: por la dificultad de la gesta y por su condición de mujer. Este libro te invita a conocer sus historias: mujeres deportistas, olímpicas y paralímpicas, que han destacado en sus carreras deportivas.

“Un topo en los Juegos Olímpicos”

Libro de Martí Gironell y Coaner Codina. El topo “Felipe” se reencuentra con sus queridos “Quique” y “Teo”. En el colegio se celebran unas jornadas deportivas con motivo de la celebración de los Juegos Olímpicos. “Felipe” les cuenta que las olimpíadas ya se celebraban en la Grecia clásica. Con el reloj mágico deciden viajar hasta la primera edición de los juegos, en el 396 a.C. en la ciudad de Olimpia. Una vez allí, los tres amigos conocerán a “Corebus”, el auriga de la princesa “Cinisca”, y a “Perla”, su yegua. “Perla” está enferma y no puede competir en la carrera, pero “Felipe” ayudará a que se recupere.

“El deportista perfecto”

El deportista perfecto no existe ni existirá, es imposible corporizarlo en una sola persona. Sin embargo, el prestigioso periodista Miguel Simón y el brillante ilustrador Costhanzo asumen la tarea de crearlo en una combinación. La de los diez atletas magníficos que retratan con una sabiduría notable y un despliegue de historias desconocidas: Lionel Messi, Serena Williams, LeBron James, Manny Pacquiao, Valentino Rossi, Simone Biles, Lewis Hamilton, Sonny Bill Williams y Cristiano Ronaldo.

