Jonathan Pérez Gómez: Un joven empresario con enfoque social

Será en el verano cuando se haga la apertura de Salud Total GDL, una empresa en el sector privado de la salud con 25 especialidades que dará servicios a los tapatíos con un nuevo enfoque de atención, como nos explica en entrevista este joven estudiante de tercer grado de bachillerato del American School Foundation of Guadalajara, quien ha estado rodeado de una familia de médicos; su mamá, especialista ginecobstetra y con maestría en Administración Hospitalaria; su papá, con la especialidad cirujano traumatólogo ortopedista pediatra. Estos servicios tendrán un costo accesible pagando una anualidad y es un proyecto que tiene entusiasmado a Jonathan porque al término de sus estudios de preparatoria, desea obtener una beca para Business Administration en la Universidad de Pensilvania, para después volver a Guadalajara y seguir adelante con una especialización en Salud Pública.

En Salud Total se ofrecerán servicios los 365 días del año en 25 especialidades médicas, siete dentales, además de psicología y nutrición con un enfoque 100% preventivo y ofreciendo prestaciones dignas a todos sus colaboradores.

Su niñez en Puerto Vallarta

La medicina siempre estuvo en la vida de Jonathan. Después del kínder tuvo que irse a vivir a Puerto Vallarta con su papá, quien tomó una oportunidad como médico en su especialidad, aunque fueron días difíciles y de cambios, su niñez se vio rodeada de una gran sensibilidad al darse cuenta de cuánto se requerían los servicios médicos y de lo complicado que era para muchas familias tener acceso a ellos; mientras tanto, su mamá y sus hermanos mayores, seguían en Guadalajara, donde su mamá atendía un hospital que heredó de su papá, primero se llamaba clínica Barcelona y posteriormente Hospital Montserrat, y entre las anécdotas narra que su mamá llegó a atender hasta 100 partos al mes; hospital que también fue una visión de su abuelo materno.



A los siete años tuvo una vida más austera en Puerto Vallarta y los fines de semana viajaba con su papá a los diferentes pueblos en Bahía de Banderas, como Tomatlán y Guayabitos, entre otros como Ameca, Mascota y Talpa, para dar servicios médicos y eso también le dio grandes aprendizajes. Incluso en su etapa escolar tuvo una experiencia como presidente municipal infantil a los 12 años, tras ganar el primer lugar en un concurso de oratoria en 5° grado promovió una iniciativa de ley, como su primer regalo a la sociedad y terminando su mandato decidió fundar su empresa diseñando un modelo de negocio. Después de ocho años -en los que cursó la primaria y primero de secundaria- regresó a Guadalajara y a su colegio, The American School Foundation of Guadalajara, donde también estudiaron su mamá y sus hermanos.

Con la apertura de la clínica Salud Total él desea ejercer la medicina desde otra visión, ofreciendo servicios de una manera más eficaz y a un costo accesible, porque sabe las deficiencias y le gustan los negocios, pero desea hacerlo con una perspectiva social porque a su corta edad repite la frase: “El que no vive para servir, no sirve para vivir”, ya que como joven quiere emprender algo llamado riqueza social, un nuevo concepto que tiene como prioridad, sí ganar, pero también ayudar a otros porque tiene un enfoque social y emocional, y considera que es un modelo que también aprendió gracias a su abuelo, que también le gustaba ayudar a quien lo necesitara en su hospital.

Para finalizar explica que Salud Total GDL es una alternativa para quienes no pueden pagar un seguro de gastos médicos mayores, fue creada en 2020 y la primera clínica oficial estará ubicada en Providencia. Más información en saludtotalgdl.com.

Inspiración con Rising Ventures y Teenkers

Jonathan no para porque también realiza junto con otro equipo Rising Ventures, convocando a empresarios menores de 30 años, a dar conferencias en diferentes colegios, por ejemplo, participaron en Talent Land, en temas sobre cómo inspirar a los jóvenes para cambiar y mejorar México, cómo generar más empleo, mejorar la educación y promover valores, porque está seguro que cuando sabemos lo que queremos la “claridad es poder”. Su próximo evento está programado para septiembre. Conoce más en @risingventures.mx

Actualmente comenzó Teenkers, un podcast para chicos de 13 a 19 años, así como un curso taller online de negocios en su Instagram @teenkers.mx, al que invitará a adolescentes con grandes proyectos y ofreciendo pláticas enriquecedoras que logren inspirar a otros.

Síguelo en @jonathanperezgo



Con este nuevo enfoque de atención y servicio a las personas anhela continuar el legado de su abuelo, quien también fue médico, al igual que lo son sus padres.

