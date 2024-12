FIL 2024: "De la trinchera al sartén" escrito por Maité Laborde, Melinda Ridaura y Maco Sánchez

Maité Laborde, Melinda Ridaura y Maco Sánchez son tres mujeres descendientes de la comunidad del exilio español en México, quienes realizaron el libro De la trinchera al sartén de Editorial Planeta como un homenaje gastronómico a los sabores compartidos entre España y México.

La idea de crearlo comenzó en septiembre de 2020 como un recetario familiar, pronto se dieron cuenta que en las reuniones de la familia, cocinar y platicar al olor de los fogones se recordaban historias de la patria perdida, además de compartirse recetas heredadas de las abuelas, bisabuelas, madres o tíos.

Por ello, realizaron una convocatoria en redes sociales para que llegara a toda la República Mexicana, de esta manera, las escritoras recibieron más de 130 recetas de Monterrey, Puebla, Mérida, Veracruz, Guadalajara, Ciudad de México y hasta de Estados Unidos, al respecto, Maco Sánchez explica que fueron recetas de distintas regiones españolas: Vascas, andaluzas, catalanas, valencianas, entre otras, entonces la selección fue “más inclusiva y más rica”.

Por su parte, Maité Laborde comenta sobre las recetas que “todas eran auténticas, aunque muchas ya tenían sus variantes” con ingredientes que le agregaron las abuelas cocinando en México, por no conseguir los ingredientes de España, “entonces eso también hace este recetario único”. Agrega que ella fue la encargada de la producción de cada receta, se cocinó, se probó y se adaptó a las medidas de hoy en día, es decir, en vez de un puño se midió en tazas o cucharadas. Cada receta tiene nombre y apellido, la preparación cómo la hacen en la familia que la envío, además de compartir la historia que hay a su alrededor.

Al momento de hacer las recetas ¿qué fue lo que recordaron con cada platillo?

Maité responde “a mí me dio una sensación de mucha sensibilidad de sentir en cada receta que me estaba abriendo las puertas de su casa a cada familia, según la receta que yo hacía, recreando momentos que para ellos eran muy valiosos, a la mejor la abuela haciendo el té de cumpleaños a la nieta, un pollo almendrado que es lo que más le gusta, o haciéndole una coca, un dulce de piñones, entonces sentir tan cercanas estas familias y que todas se identificaban con ese recuerdo de esa nostalgia que las abuelas recrearon y conservaron, y que no se perdieran estas recetas de generación en generación, crear un documento tan importante, que quedarán en escrito estos recuerdos y que no se perdieran de voz en voz. Algunas de estas recetas ya las conocíamos, pero si hubo bastantes nuevas que yo no tenía idea, un gazpacho que no es una sopa, que lleva carne, se llama gazpacho manchego, varias si me sorprendieron, una carne al limón, en fin, cosas nuevas para mí.

Habíamos hecho el esqueleto de las recetas que se nos hacía que tenían que aparecer en el recetario, que sí definen a la comunidad, y obviamente la tortilla de patata, y recibimos de todas, de todo lo que habíamos armado, postres, cosas que nos parecían importantes, pero nunca nos llegó receta de tortilla de patata, y entonces nosotras pusimos esa, es la única que pusimos como la hacemos nosotros, es nuestra aportación, porque tenía que venir esa receta y yo creo que miles decían ‘todo mundo va a mandar esa, no mandes esa, busca cosas más originales’, y no recibimos la tortilla, entonces nos sorprendió”.

El principal desafío para hacer "De la trinchera al sartén" fue aterrizarlo, que una editorial aceptara el proyecto y lo imprimiera, así como la parte de producción (desde las fotos hasta los ingredientes de cada receta).

El título se presentó en la FIL 2024 el 1 de diciembre, pero también lo presentarán el próximo sábado 7 de diciembre en Ateneo Español de México, Ciudad de México.

Enfatizan que este libro es para que las nuevas generaciones de la comunidad revisen las recetas, que las personas que no cocinan conozcan las historias, y que los lectores en general puedan leerlo y hasta sea un regalo de Navidad, ya que es ameno y rápido de leer. Sin duda, “es un recetario que vale la pena tener” finaliza Maité Laborde.

De la trinchera al sartén

¡Un homenaje gastronómico a los sabores compartidos entre España y México! Tras el fin de la guerra civil española, en 1939, llegaron a nuestro país 20 000 mujeres, niños y hombres en calidad de asilados políticos, todos ellos protagonistas de travesías épicas. Sin planearlo, sus costumbres, su identidad y —sin duda— su cocina serían su legado. Maité Laborde, Melinda Ridaura y Maco Sánchez se dedicaron a rescatar las recetas y a documentar las historias de la comunidad que llegó en aquellos barcos, aviones y trenes. Fueron de familia en familia para recuperar esa memoria que, hasta la fecha, no se encontraba registrada en ningún archivo y que pasaba solo de generación en generación.

