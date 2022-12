FIL 2022: Marisa Lazo escribe las letras más dulces

Pastelerías, helados, un podcast y hasta tiburona del programa Shark Tank México, Marisa es una empresaria que inspira a otras mujeres, así que encontró su faceta como escritora para presentar La ambición también es dulce en la Feria Internacional del Libro 2022, donde Gente Bien tuvo la oportunidad de platicar con ella acerca de este nuevo logro.

FOTO: CLAUDIO JIMENO / GENTE BIEN

Todos tenemos algún postre preferido de Marisa, ya sean las galletas, algún pastel o las gelatinas, pero el mayor secreto de esta mujer está en ser positiva y ver lo mejor de cada día porque detrás de estas empresas hay mucho más que recetas.

¿Era tu sueño tener este libro?

“Sí, todavía sigo sintiendo que es un sueño porque como que no me la creo y más de Penguin Random House, una editorial tan importante. La FIL para mí siempre ha sido mi semana favorita del año, me pasaba los días y las horas aquí, me dio mucha emoción estar en el coctel que hizo la editorial con todos los escritores, estar reunida con tantos tan reconocidos, decía cómo es que estoy aquí”.

FOTO: CLAUDIO JIMENO / GENTE BIEN

¿Cómo surgió la idea de este libro?

“Ya tenía tiempo pensándomela porque cuando daba conferencias, algunas personas me preguntaban que si no tenía un libro, pero lo fui tomando como una idea y pensé, voy a escribir un libro. Entonces cuando inició la pandemia y me encerré fue el momento perfecto, me puse feliz a escribir, me tomó más tiempo de lo que yo esperaba pero fue un gran reto porque una cosa es hablar en público y otra ponerlo por escrito. Me ayudó dárselo a leer a algunas personas para recibir su opinión”.

FOTO: CLAUDIO JIMENO / GENTE BIEN

¿Qué vamos a encontrar en estas páginas?

“Es un libro muy personal, al principio platico mi historia, mis papás, mi familia, cómo llegué a ser quien soy, sobre todo mostrarme vulnerable y contar los momentos difíciles que tuve en mi adolescencia, después de casada y de mamá; también un poco contar las cosas duras y difíciles porque al final la vida eso es. Platico de mis hijas, de mi camino de emprendimiento, de consolidar la empresa, sobre cómo crecer, cómo comunicar bien, cómo cumplir tu palabra y que vas creando una marca como líder”.

“Es un libro para mujeres que ojalá lo lean muchos hombres”.

LAS CIFRAS

Actualmente cuenta con:

1200 Empleados

102 Sucursales

+ DE MARISA

Nació en 1965 y es la mayor de seis hermanos. Fundadora y directora de las Pastelerías Marisa desde 1992, con sucursales de Pastelería Tía Lola y Dolce Natura. Estudió Psicología y una maestría en Psicoterapia Psicoanalítica. Su pasión son los postres y su historia como emprendedora comenzó a escribirse desde su cochera.

