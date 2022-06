La nueva temporada de Shark Tank México se estrena el viernes 1º de julio en Sony Channel, una séptima temporada que trae el siete de la suerte con grandes personalidades y en esta ocasión participarán además tres destacados empresarios tapatíos, Alejandro Litchi, Marisa Lazo y Amaury Vergara.

¿Qué opinan de la creatividad del mexicano?

Amaury: “Tenemos un potencial increíble, soy creyente de que México puede ser líder en muchos aspectos en el mundo, pienso que hay una parte que nos hace falta, que tenemos que trabajar como mexicanos que es creérnosla, el sí se puede ya lo superamos, hay grandes ejemplos del éxito que podemos tener, de grandes deportistas que nos inspiran como Checo Pérez, eso es importantísimo. El talento que tenemos es impresionante, yo cada vez me sorprendo más tanto de deportistas, empresarios, mujeres astronautas, campeones en matemáticas”.

Tu papá también participó en este programa, ¿qué te contó sobre ésto?

A: “Estaba muy contento, como tiburón en el agua, estaba hecho para este programa. Mi padre es un gran ejemplo de un mexicano que empezó desde cero, sin ayuda de nadie, con iniciativa, visión, perseverancia, constancia, es muy inspirador, que un tiburón como mi padre te pudiera ayudar. Todavía hay chavos que me dicen que los consejos que les dio mi papá les sirvieron muchísimo”.

¿Qué herencia te dejó tu padre como empresario?

A: “Mi padre, pero también mi madre también es una empresaria tremenda y los dos nos educaron de una manera muy especial, primero, porque jamás nos presionaron a nada, nos dejaron ser a nosotros mismos; ambos me apoyaron en mis sueños de cine, sin embargo, siempre estuve cercano a ellos y aprendí más del negocio de lo que yo me imaginaba desde chico, pero lo que más grandioso y que más atesoro son los valores con los que crecí, tener valores es la brújula para una vida equilibrada y tener un propósito trascendental”.

Amaury Vergara. GENTE BIEN JALISCO/Claudio Jimeno

Compártenos alguna anécdota como empresaria:

Marisa: “Yo veo que los emprendedores de ahora quieren muy pronto todo, el mejor coche o una gran oficina y la vida de empresarios no es así, toma tiempo. Yo cuando empecé en mi cochera mis hijas estaban chiquitas, pero aprendí ahorrando, yo no he tenido socios, ni préstamos, ni herencias, yo empecé ahorrando, invirtiendo en una batidora, en un refri usado, una camionetita, la virtud del ahorro a los mexicanos nos cuesta mucho. Yo iba a los restaurantes a vender pasteles y ninguno me compraba. Debes creer en ti cuando nadie cree, porque al principio nadie cree”.

Si no hubieran sido postres, ¿qué habrías elegido?

M: “No sé, es una pregunta muy difícil, porque lo que me gusta es sacar una sonrisa a la gente, saber que estás en los momentos bonitos, es muy padre, tanto en un partido compartiendo con la familia, como un obsequio de una joya o bien, mis postres”.

Tú que has estado en otras temporadas, ¿te ha cambiado la perspectiva?

M: “Me ha ayudado a ser más humilde, más humana, sobre todo coincido con Amaury sobre el talento de los mexicanos, siempre sabía que podíamos para ahora estoy más convencida de que tenemos el mejor talento, que lo único que nos falta es cambiar esa manera de pensar que a veces decimos no somos como los europeos o los americanos, es creérnosla y saber que si queremos y nos decidimos, podemos hacerlo a lo grande. Yo de los emprendedores he aprendido muchísimo, acompañarlos y ver que van creciendo, es muy satisfactorio”.

Marisa Lazo. GENTE BIEN JALISCO/Claudio Jimeno

Platícanos Alejandro, ¿por qué entras a Shark Tank?

Alejandro:“La verdad al principio sí me la pensé, me dio un poco de miedo por la situación pero me animé por todo lo que se puede sumar, hoy en día México necesita muchos emprendedores y hablábamos del talento increíble, pero falta la perseverancia porque muchas personas tienen la visión, el talento y el enfoque, pero se desaniman. Ingenio y talento existe, somos un país que resolvemos, es importante aprovechar este espacio para invitar a los jóvenes a que se atrevan a hacer las cosas, que emprendan si tienen una idea. No es inventar el hilo negro, sino innovar un servicio o un producto. Es atreverse y creer, de pronto en México nos hacemos chiquitos, pero tenemos las mismas herramientas que cualquiera”.

¿Cuál consideras que es el mayor miedo de un empresario?

Alejandro:“El miedo al fracaso, porque para que le pegues a una tienes que equivocarte en seis o siete. De la noche a la mañana no se es un empresario exitoso, siempre hay trabas en el camino, tienes que buscar alternativas. También es importante saber que hay sacrificios porque cuando yo empecé con mis pininos de empresario, tenía que sacrificar viernes en la noche de fiesta, levantarme temprano, a la larga volteas para atrás y ves que vale la pena”.

Alejandro Litchi. GENTE BIEN JALISCO/Claudio Jimeno

FRASES

“No es un camino fácil, implica renuncias y sacrificios, pero cuando te apasiona tu negocio, no hay sacrificio que no sea suficientemente grande, hubo navidades en las que llegué a las 8 de la noche, cuando todo mundo había cenado, pero decía ni modo o por ejemplo, jamás en mi vida he tenido un Día de las Madres, pero hacerlo te llena de satisfacción y alegría. Tener claro que a veces hay que renunciar a algo, para tener algo más”.

Marisa Lazo, fundadora de Pastelerías Marisa

“La palabra Sacrificio viene de sacro y oficio, a veces relacionamos el sacrificio con el sufrimiento para tener éxito, pero una cosa es sufrir y otra es sacrificar, porque sacro es sagrado, tu trabajo, tu familia, lo que puedes ofrecer. Para emprender, como decía mi padre: Hay que trabajar un día sí y el otro también”,

Amaury Vergara, Presidente y Director General del Grupo Omnilife-Chivas

“Es ideal cambiar tu manera de pensar porque el trabajo es algo que te suma, que haces con gusto, la mentalidad es distinta y si no estás en un lugar en donde estás haciendo lo que quieres hacer, tienes que encontrar lugares donde te sientas apasionado, eso hace una gran diferencia”.

Alejandro Litchi, CEO del Grupo Joyero Nice

Alejandro Litchi, Marisa Lazo y Amaury Vergara. GENTE BIEN JALISCO/Claudio Jimeno

