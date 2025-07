“Las Damitas Histeria”, el fenómeno de las redes sociales, conformado por las ingeniosas y talentosas Verónica Monti y Bárbara Malacara, que han saltado a la fama y a los corazones de la gente por la manera divertida en la que abordan conversaciones de temas importantes de la vida, preparan su regreso a Guadalajara, pues se presentarán en nuestra ciudad con un show nuevo, lleno de sorpresas y cosas que el público no ha visto antes, pero con el formato conocido que las hizo conquistar a sus fanáticos. La cita son los días 10, 11 y 12 de julio, en La Casa de Oscar Burgos, recinto ubicado en Avenida Santa Margarita 4099, Valle Real.

Pero esta popularidad no es obra de la casualidad: su idea de “catarsis colectiva”, es un espacio donde la audiencia comparte experiencias personales y descubre que no está sola en sus vivencias cotidianas. El tono cercano, empático y sin filtros les ha permitido consolidar una comunidad amplia: cuentan con millones de seguidores en redes sociales.

Además, su estilo original, las palabras que ellas mismas crearon y su voz auténtica han causado un efecto viral constante y les han abierto las puertas a colaboraciones, giras y, recientemente, al mundo editorial: “Las Damitas Histeria” lanzaron su primer libro, “¿Tú eres una histeriquilla o él es un eneje?”.

En entrevista con EL INFORMADOR, Verónica Monti y Bárbara Malacara, las mentes maestras de “Las Damitas Histeria”, dieron a conocer el proceso que las llevó a crear un libro a partir de su exitoso podcast, y de las novedades que los tapatíos podrán ver en su esperado show.

Una lectura “histérica”

“En realidad el libro es algo que no teníamos planeado, fue algo que nos plantearon y nosotras dijimos: ‘podría ser’”, comenta Bárbara Malacara. “Quisimos respetar el formato al que la gente ya estaba acostumbrada a ver de nosotras, y entonces el libro justamente cumple con esta función, pero por escrito. La gente podrá ver que el libro está escrito como una conversación entre Vero y yo, quisimos trasladar eso al libro, y ha sido muy padre porque ha sido muy bien recibido, y la gente nos ha dicho que les ha gustado mucho”.

“¿Tú eres una histeriquilla o él es un eneje?” presenta una estructura dialogada, casi como una conversación de podcast, con el objetivo de explorar situaciones cotidianas desde la infancia, la pareja, la familia y el trabajo. Su intención es catártica: ayudar al lector a identificar relaciones tóxicas a través de sus propios términos (“histeriquilla” y “eneje”) y ofrecer herramientas de introspección y autocrítica, siempre con humor y calidez. Así lo explica Bárbara Malacara, además de expresar su gratitud de que el texto haya conectado con las personas.

“Es un libro cortito, te lo lees en una sentada, y hay personas que nos dicen que es un libro que les hubiera encantado leer de chicos, nosotras pensamos mucho en nuestro público, y pensamos en algo que la gente puede compartir, que pueda llegar a más personas. Y si conecta con la gente en sus vidas, pues qué mejor”.

Para Bárbara Malacara, todo este proceso ha resultado sorpresivo, pues cuando iniciaron “Las Damitas Histeria” no previeron llegar a donde están hoy, y el libro ejemplifica ese gran avance y cariño de público. “La verdad es que nuestro objetivo nunca fue hacernos famosas ni nada por el estilo, entonces todo esto siempre ha sido una sorpresa. Tenemos screenshots de cuando apenas llegamos a los cien seguidores, y no deja de sorprendernos”, dice la comediante.

Verónica Monti, por su parte, admitió que el proceso de escribir un libro fue mucho más sencillo cuando comprendió que lo que tenían que hacer era simplemente transmitir la esencia de lo que ellas son, sin recurrir demasiado a algo serio o profundo: “Escribir el libro fue muy catártico, nos mentalizamos de que no íbamos a cambiar el mundo con nuestra lectura, entonces fue una conversación muy larga y profunda con mi mejor amiga, y lo disfruté demasiado”.

“Hacemos contenido que nosotras mismas consumiríamos, estamos muy conscientes de lo que decimos y hacemos, porque en realidad esto que verán en el libro es lo que nosotras somos”, agrega.

“El público de Guadalajara es muy bonito”

Verónica Monti y Bárbara Malacara comentaron que para sus próximas presentaciones en tierras tapatías vendrán con material nuevo, con el cual mostrarán su estilo, diálogos, conversaciones y experiencias compartidas que el público les confía, pero añadiendo elementos para hacer de la experiencia algo que conectará todavía más con la gente.

“La verdad es que el público de Guadalajara es muy bonito”, asegura Bárbara Malacara. “Nosotras estamos muy agradecidas; esta vez que vamos el show ya cambió, ya son otras dinámicas, entonces la gente va a poder ver cosas distintas a pesar de que el formato sigue siendo similar. Agregamos otra dinámica al final del show. Quisimos reinventarnos porque nosotras hacemos stand-up, pero la gente que nos vio ya conoce estas rutinas y ahora estamos haciendo otras cosas”.

Verónica Monti, con su humor característico, comentó que para sus eventos en Guadalajara ya no quedan boletos disponibles, pero agregó que su paso por la ciudad no ha terminado: “Para estos tres shows ya no hay boletos”, se carcajea Verónica Monti, “pero en diciembre vamos a ir a la FIL Guadalajara, y también vamos a tener otro show muy grande en diciembre. Gente tapatía, gente de EL INFORMADOR, estén pendientes de las redes de las damitas, porque se vienen cosas”.

¿Quiénes son “Las Damitas Histeria”?

Verónica Monti y Bárbara Malacara, ambas comunicólogas egresadas, se conocieron en 2021 dentro del mundo del stand‑up y la comedia. Verónica aporta una perspectiva desde su experiencia como fotógrafa de música, docente y amante de la poesía, mientras que Bárbara, con formación en teatro y trayectoria en marketing digital, combinó su humor ácido con su ingenio narrativo para crear un contenido auténtico y humorístico.

Su colaboración comenzó en redes sociales, donde iniciaron conversando con su comunidad sobre anécdotas, relaciones y dilemas emocionales. En 2023 lanzaron el podcast “Las Damitas Histeria”.

