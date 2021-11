Vertiz Pani es un artista mexicano independiente que ha cautivado al mundo, con más de 20 años de trayectoria en el medio artístico plástico, su evolución es notable.

Vicente Vertiz Pani nació en la Ciudad de México y realizó sus estudios en la Escuela Nacional de Pintura, Escultura y Grabado La Esmeralda así como en Linfield University en la ciudad de McMinnville, Oregón, finalmente, completó su formación en diversos talleres de grabado en la Ciudad de México durante los años noventa.

Vertiz Pani. ESPECIAL/XIMENA FERNÁNDEZ.

Cuenta con más de 25 exposiciones individuales nacionales e internacionales en países como Egipto, Holanda, España, Bélgica y Estados Unidos, y se ha hecho acreedor de diferentes reconocimientos y becas. Su trabajo es íntimo, automático y expresionista, en el que siempre están presentes elementos figurativos que remiten al espectador a las tiras cómicas, el storyboard cinematográfico y los dibujos animados. Usa como fuente de inspiración el caos y en entrevista para Gente Bien habla sobre su arte y como atleta de alto rendimiento.

Actualmente ¿en qué estás trabajando?

“En una serie de siete cuadros de gran formato, dos para una colección particular en Madrid y cinco por encargo para una galería de la CDMX con la que trabajo, además estoy preparando una edición de NFT y trabajando las piezas finales del proyecto Exilio Visual”.

¿Cómo descubres tu vocación por el arte y tu interés por la pintura?

“Desde muy niño fui obsesivo con el dibujo, me llevó a ello el gusto que desde siempre tuve por las tiras cómicas y los dibujos animados, lo que evolucionó en el gran gusto que actualmente tengo por el cine. Mi interés por todo lo visual y lo mucho que siempre he disfrutado dibujar me llevaron natural y automáticamente a la pintura, en la que me formé”.

Vertiz Pani. ESPECIAL/XIMENA FERNÁNDEZ.

¿Cuáles son las técnicas que trabajas en el arte plástico?

“He trabajado con la mayoría de las técnicas pictóricas. Empecé hace ya muchos años con el óleo y la pintura al temple, a las que regreso ocasionalmente, ahora que utilizo más los medios acrílicos. He pasado también por el encausto y las pinturas industriales. En obras sobre papel, libros de artista y piezas pequeñas voy con acuarela o pastel tanto como seco, de aceite o cera. Hago también grabado en relieve o huecograbado y utilizo técnicas y soportes variados como aguafuerte, aguatintas, Xilografía, punta seca, entre otros”.

¿Cuál es tu técnica favorita?

“ No tengo técnica favorita, ¡voy con la que la pieza me vaya pidiendo!”.

¿Tienes una obra preferida?

“Mía, podría ser el proyecto Exilio Visual o el del Sol General, pero cada día o cada temporada cambia, no me gusta calificar las cosas de más favoritas o menos favoritas, cada momento tiene diferentes amores. De otros artistas, una obra que me emociona mucho es Central Park de Pierre Alechinsky, pero hay muchas otras como La Decapitación de San Juan Bautista de Caravaggio, casi todos lo primitivos italianos, los primeros abstractos de Kandinsky, el expresionismo alemán, She Wolf de Pollock, todo de Rothko, de Kooning y tantos más”.

Obra de Vertiz Pani. ESPECIAL/XIMENA FERNÁNDEZ.

¿Cuál es tu sueño profesional?

“Seguir inquieto, activo y curioso hasta el último día de mi vida. Cambiar de aires, no ser viejo en esta CDMX, una ciudad que amo y detesto al mismo tiempo, pero que en mi opinión es la peor ciudad del mundo para envejecer. Es una ciudad para jóvenes inquietos, los viejos inquietos como yo comprendere, estaremos mucho mejor en alguna ciudad del norte de España o Italia, cerca del mar o las montañas y ahí mirar cómo se desarrolla un nuevo discurso”.

¿Qué retos has enfrentado a lo largo de tu carrera?

“¿Retos? Muchos, los normales de cualquier artista que pretende irse abriendo camino y encontrar su propio lenguaje, y otros de índole personal, pero finalmente no me queda otra cosa que agradecer plenamente por todo lo que me ha tocado en la vida”.

¿Qué otros proyectos tienes en puerta dentro del arte plástico?

“Seguir trabajando en series específicas, ediciones de grabado y libro de artista, consolidar mi trabajo en Europa, hacer una residencia de Xilografía en Japón, además de continuar mi vida activa de ejercicio físico”.

Vertiz Pani. ESPECIAL/XIMENA FERNÁNDEZ.

También eres atleta de alto rendimiento ¿cómo fue que te empezaste a involucrar en el deporte?

“Fui atleta de alto rendimiento en pruebas de ultramaratón hace ya varios años, ahora compito en grupos por edad y participó a nivel internacional en triatlones y carreras de fondo, pues ya tengo 63 años. Empecé en esto de hacer deporte desde niño, siempre me gustó y lo disfruté, una cosa llevó a la otra, me empezó a ir bien y terminé teniendo como una carrera paralela a mi trabajo artístico. En los años de mis inicios en la pintura el deporte me permitió vivir, ya que daba asesorías, escribí en diversas publicaciones sobre carrera de fondo y trabajé en el área de compras de una cadena de tiendas de deportes como actividad paralela a la pintura y el grabado”.

¿Qué es lo que más te gusta de ser atleta?

“Ser atleta y recorrer distancias es también una forma de arte, la actividad física requiere también de la abstracción e introspección, necesarias para crear una obra artística. La similitud está ahí y siempre estará. Yo no creo en el concepto de artista intocable o el de artista maldito. El artista al igual que el atleta busca y a veces encuentra, pero en el proceso hay muchas aventuras”.

¿Cómo ha sido tu carrera deportiva?

“Como todo en mi vida divertida, apasionante y también a ratos angustiante”.

¿Cuáles han sido tus mayores logros en este ámbito?

“Tengo buenas marcas en el maratón, he participado nueve veces en el maratón de Boston y en los 100 kms de carrera, tengo una marca lograda en el año de 1997 en el campeonato mundial en Winschoten Holanda de 7.16 minutos, que es la segunda marca mexicana de todos los tiempos. He estado ranqueado 28 del mundo en esta distancia y la más reciente, participé el pasado mes de septiembre en el Campeonato Mundial de Triatlón de Larga Distancia en Almere, Holanda, quedando en el lugar 14 de la categoría 60-64 años con un tiempo de 12.15 horas”.

¿Algo más que quieras agregar?

“Me gusta lo que ahora está pasando en el arte, bajar al artista de su pedestal o sacarlo del inframundo. Con las nuevas tecnologías se están abriendo nuevos espacios y nuevos nichos de oportunidad. Es como un nuevo edificio de mil pisos donde tiene cabida desde el artista superestrella hasta el pintor más modesto”.

Vertiz Pani

Página Web: www.vvertizpani.com

Facebook: Vicente Vertiz Pani

Instagram: @vertizpani

Vertiz Pani. ESPECIAL/XIMENA FERNÁNDEZ.

Más sobre Vicente Vertiz Pani

Filosofía de vida: “Vive y deja vivir”.

Frase o lema: “De lo que quiero hago lo que puedo”.

Virtud: “El optimismo y ganas de vivir”.

Defecto: “El egoísmo del artista”.

Miedo: “Las serpientes (casi no puedo ni nombrarlas, las llamo bichas)”.

Secreto: “Si te lo dijera dejaría de serlo, pero tengo varios”.

Libro: “Solo se mueren los tontos de Álvaro de la Iglesia”.

Pasatiempo: “Mirar casas y departamentos en venta en el norte de España y en Turín para planear mi vejez”.

Admiración: “Por Hernán Cortés”.

Obra favorita: “L’Orfeo de Claudio Monteverdi”.

