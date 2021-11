En entrevista para Gente Bien Ana Laura Calderón habló de esta hermosa historia que muestra las costumbres y tradiciones de los yoreme, una comunidad indígena del Norte de la República Mexicana.

Corazón de mezquite es la segunda película de ficción de la cineasta, quien también es productora y editora mexicana, quien expresó que es “una película que habla acerca de Lucía, una niña yoreme, que es indígena del Norte de México, esta niña su sueño más grande en la vida es tocar el arpa y tiene esta ilusión porque piensa que aprendiendo a tocar el arpa puede curar el corazón triste de su papá que también es arpero. Es la lucha de esta niña por lograr su sueño, acercarse a su papá y que la acepte su comunidad, básicamente”.

Ana Laura Calderón en la filmación de Corazón de mezquite. ESPECIAL/KI VISUAL.

En realidad, "Corazón de mezquite" no es una película de 2019, es una idea que surgió hace como 10 años, cuando Ana Laura estuvo en el norte del país con un grupo de antropólogos que fue a hacer un taller y ella levantó las imágenes y el video. Conoció a un pascol, que le empezó a platicar acerca de su tradición, la música y todo ese mundo yoreme que desconocía. Pronto, le surgió la duda de ¿por qué no había mujeres en la música? Después de su insistencia, el pascol le habló sobre una leyenda de una mujer arpera, la cual decidió investigar junto con su equipo, pero solamente las mujeres la acompañaron, entre ellas Ana Paula Pintado, quien es la guionista de Corazón de mezquite.

Cuando finalmente conoció a las sobrinas nietas de dicha mujer, le contaron la historia de su tía abuela, se dieron cuenta que ahí había un guion, desde entonces empezaron a trabajar en la historia, finalmente se dieron cuenta que no era el mensaje que querían dar, y fue solo la inspiración para narrar una trama en la época actual, con el punto de vista de una niña, dejando la leyenda de esta arpera, precisamente solo como una leyenda.

Ana Laura Calderón, aclara que en Corazón de mezquite se dan a conocer los usos y costumbres de las comunidades indígenas, donde hay tareas o actividades que son para mujeres y otras para hombres, todas tienen una razón de ser que está apegada a sus tradiciones y es sagrado para ellos. Agrega que “es importante respetar estas cosas, pero también los pueblos indígenas, en este caso, los yoreme o los mayos, están conscientes de que los tiempos están cambiando. La película para nada quiere confrontar la tradición ni mucho menos, sino únicamente es el sueño de esta niña, la aspiración de esta niña por tocar el arpa y acercarse a su papá”.

Ana Laura Calderón. ESPECIAL/KI VISUAL.

¿Cómo fue el proceso de concretar la película?

“Yo llevaba mil años queriéndome embarazar y no lo había logrado, durante el rodaje de mi primera película Dibujando el cielo en 2017, quedé embarazada, después de eso como a los cuatro meses de que terminé de hacer esta película me enteró de que me dan el fondo para hacer Corazón de mezquite. Yo estaba muerta de miedo porque era mamá primeriza, era un embarazo de alto riesgo y ya tenía el dinero para hacer la siguiente película, entonces dije ¿qué voy a hacer?, Luis Coronel me dijo ‘yo te apoyo, pero cómo le hacemos ser papá está bien difícil’, entonces le dije ‘si vamos’. Yo no quería renunciar a una película, en ese momento tenía como siete años trabajando en ella, entonces me apoyó y seguimos adelante, tuvimos que enviar gente para buscar locaciones, hacer convocatorias para el casting y todo ese tipo de cosas, me mandaban las cosas por Internet, fotografías y videos, para que yo fuera definiendo cosas. Tuve que hacer un viaje para decidir locaciones y el casting final, después yo me fui, tuvimos con un mes de pre-producción en México y luego dos semanas de pre-producción ya in situ en Sonora y tardamos cinco semanas en filmar la película”.

¿Cuál fue el mayor reto de crear "Corazón de mezquite"?

“Que yo iba con mi hija de cuatro meses de edad, era bastante pesado, porque había que dirigir una película y no desatender completamente a mi hija, llegaba muy cansada después de la filmación, y en vez de irme a descansar o a convivir o platicar con el equipo, ir a reflexionar, yo llegaba a darle de comer de mi hija, bañarla, dormirla, cuando si dormía toda la noche, porque a veces no dormía. El mayor reto fue eso, enfrentarme a dos bebés al mismo tiempo, uno era la película, y el otro, era mi hija de carne y hueso. Creo que todas las películas son un reto enorme, cada una tiene sus dificultades, en este caso nosotros teníamos que ir a filmar en fechas en particular -en octubre-, justo coincidían con la canícula de Sonora, entonces ya estábamos con temperaturas arriba de 40 grados, las comunidades no tenían pavimento, entonces si llovía las camionetas ya no podían entrar y teníamos que parar, entre otros. Fueron retos de condiciones muy extremas, sobre todo, para ir con una bebé. Otro reto fue retratar con dignidad y respeto la vida cotidiana de una comunidad, de la que normalmente nosotros como citadinos somos ajenos del todo, por ejemplo, yo no sabía que existían los mayos, yoremes, y cuando empecé a desarrollar el proyecto me doy cuenta que la mayoría de los mexicanos desconocemos a nuestra comunidad y eso también era un incentivo para hacer esta película, rescatar un poco de ellos, de su historia, de sus tradiciones, costumbres, su lengua y hacerlo de una manera honesta y con la que ellos estuvieran de acuerdo”.

¿Hay una mirada real a cómo es la comunidad yoreme?

“Si, la película está hecha de la mano de antropólogos, especialistas y todo en la región, se hizo un retrato fiel de lo que ellos viven día con día, respecto a su vida, a su tradición y a lo que ellos son. Es basado en historias reales, pero no es un documental, es un guion ficcionado, y sí se hizo con todo el cuidado del mundo porque sí los estábamos retratando, los yoreme son una comunidad, un pueblo indígena que, como varios pueblos indígenas, se han ido adaptando a muchas cosas, a cambios, entonces ellos también están como en este tránsito justamente como lo están otros pueblos del país”.

¿Cuál es el mensaje de "Corazón de mezquite"?

“Creo que es inspirar a las niñas y niños de todo el mundo, en que luchen por lo que quieren y en lograr sus sueños. Es una hermosa película que retrata la lucha de esta niña y a pesar de ser en un pequeño rinconcito de nuestro país, le habla a las niñas y niños de todo el mundo con valores universales como el respeto, la familia, el amor y muchas cosas más. Y también quizá inspira a alguien más”.

¿A qué público está dirigida?

“Nos hemos dado cuenta que está dirigida a todos los seres humanos desde los tres hasta los ciento y picos de años. En festivales alrededor del mundo ha sido impresionante, hemos estado en Arabia Saudita, Corea, Suecia, premios de los festivales más importantes infantil y juvenil a nivel mundial. Por ejemplo, las amigas de mi hija de tres años han visto la película, la entienden y te la cuentan de qué se trata, es una película a la que pueden ir los abuelitos y llevar a sus nietos, los papás, las mamás, los jóvenes, entonces me di cuenta de que hay una gran sed por películas para toda la familia, entonces ahora si que es para todos”.

Ana Laura Calderón. ESPECIAL/KI VISUAL.

Después de su estreno comercial ¿seguirá asistiendo a festivales?

“Si, porque la pandemia además de venirnos a fastidiar muchas cosas, vino a modificar otras, y entonces ¿qué pasa?, los festivales, plataformas y pandemia cambia todo en cuanto a las películas, entonces estrenamos y sigue participando en festivales incluso en México, después del estreno, sigue con el Festival de Cine de la Matatena, nos están pidiendo la película para otros festivales en México, incluso ya tengo fechas en festivales para 2022, aunque ya se haya estrenado la película. Es curiosísimo, y ya estamos en plataformas en Estados Unidos en HBO Max. Y para abarcar la mayor parte del territorio mexicano vamos a seguir con un circuito de cine clubs para poder llegar a todas las ciudades que podamos”.

¿Cuáles son tus siguientes proyectos?

“Si, tengo varios proyectos, pero son proyectos todavía, no hay ningún tipo de financiamiento concreto de cada uno de estos proyectos. Me dieron un fondo de PROCINE, porque sacaron una convocatoria de afectaciones a la niñez y a la adolescencia durante la pandemia, para filmar un cortometraje que hice en el mes de julio y justo estamos en la post-producción, es un cortometraje que se llama Bajo el mismo cielo, que habla de dos niñas que se hacen amigas durante el confinamiento en las azoteas de sus edificios, mi hija Maya hace su debut como actriz en este cortometraje junto con mi vecina Valentina Bibriesca”.

¿Algo más que quieras agregar?

“La comunidad participó en esto y gracias a la generosidad de la comunidad, del pueblo yoreme fue como se pudo hacer esta película, porque incluso nos dejaron participar de sus fiestas, sale una fiesta real de ellos, por eso esta película tiene una realidad tangible que casi puedes tocar, porque estuvimos muy acompañados”.

