Sergio Morkin es un director, guionista y productor argentino, reconocido por su trabajo en el documental Oscar (2004), Los ginger ningas, rodando México (2012), es docente de realización documental en distintas instituciones del país, y fundó en 2014 la productora Lupe & Hijos Films, su trabajo más reciente es el documental Maricarmen, que se estrenó el pasado 4 de noviembre en las salas de cine comercial.

Maricarmen se exhibe en las salas de cine tapatías. ESPECIAL/CINÉPOLIS DISTRIBUCIÓN.

¿Qué te interesó de la historia de "Maricarmen" para hacerlo un documental?

“En un principio me llamaba mucho la atención el mundo percibido desde la ceguera, como acercarnos a entender cómo es la vida desde la ceguera. Y también me llamó mucho la atención Maricarmen, que me parece realmente una heroína urbana, una mujer imparable que va de un lado a otro en metro, en metrobús, camiones, da clases de música, toca conciertos con su banda de rock, hace escultura, corre medios maratones y escribe; y tiene una autografía Mirar Mirándome, que es una autografía íntima y profunda. Cuando yo leí esa autografía sentí que era super valiente, el abordaje de su intimidad, de su sentir, y también nos acerca a entender y a percibir el mundo desde la ceguera, entonces ahí fue cuando me decidí a empezar este proyecto que me llevó varios años”.

Siempre los documentales son un reto, si es un camino muy cuesta arriba y requiere de mucha atención, mucha concentración

¿Cuál fue el mayor reto de dirigir "Maricarmen"?

“Siempre los documentales son un reto, si es un camino muy cuesta arriba y requiere de mucha atención, concentración. En este caso, creo que también la condición de la ceguera de Maricarmen nos requirió que tuviéramos ciertos cuidados a la hora del rodaje y la prioridad, por supuesto, siempre era cuidarla, entonces si hay como un cuidado que había que tener. Pero también el rodaje se llevó de una manera muy natural, lo que hicimos fue que ella haga su vida, en el metro, en los camiones, que dé sus clases, y nosotros seguirla sin intervenir en su realidad, entonces la idea era no manipular, ni interferir en su día a día, sino poder seguirla para ir construyendo su historia”.

Con su estreno en las salas de cine comercial habrá funciones inclusivas, las personas invidentes ¿cómo podrán percibir esta película?

“Si, hay una aplicación que van a poder bajar en su teléfono y bajar también la audiodescripción de "Maricarmen", el audio para ciegos, también van a poder bajar el video con señas mexicanas para sordos, entonces en el momento en que la película empieza a correr se activa en el teléfono la autodescripción, o bien, el video con señas para sordos, y simultáneamente pueden estar viendo su teléfono o escuchando la audiodescripción de la película. Eso está bueno, porque es algo que está implementando Cinépolis Distribución en algunas películas y está funcionando muy bien. Me parece super importante que pueda ser accesible, que las películas puedan ser accesibles, y en este caso, que Maricarmen pueda ser accesible, y también me da mucha felicidad que Maricarmen pueda, porque la vio muchas veces, la escuchó en realidad, entonces ahora va a ser la primera vez que ella va a poder ver la película más parecida a lo que es, entendiendo qué se ve exactamente en cada momento”.

Maricarmen es un documental de Sergio Morkin. ESPECIAL/CINÉPOLIS DISTRIBUCIÓN.

La película ha participado en varios festivales, después de su estreno comercial ¿seguirá participando en otros festivales o muestras de cine?

“Si, la película estuvo en varios festivales internacionales y mexicanos, le ha ido muy bien, ganó varios premios internacionales y México. En México, ganó el Premio al Público en el Festival Internacional de Cine de Morelia, después seguramente va a haber una ruta cultural de la película que va a estar en algunos lugares de diferentes Estados, viene en una ruta cultural después del estreno en salas”.

Sergio Morkin detrás de escena en la filmación de Maricarmen. ESPECIAL.

La película es una historia conmovedora, pero no cae en el melodrama, como cineasta ¿qué fue lo que aprendiste de esta historia?

“Si, eso intentamos hacer, no victimizar a Maricarmen porque ella tiene capacidades diferentes, pero a la vez es super capacitada en muchos aspectos, entonces fue enfocarnos. La realidad en la ceguera si te condiciona, te genera ciertas cuestiones importantes, pero nos enfocamos en la manera que se puede encarar la vida con fuerza, con amor a la vida, con esperanza, que uno puede afrontar las trabas, las dificultades que te pone la vida, creo que nos enfocamos en eso, aunque la película es fuerte y es emocionante, creo que no te deja una sensación de tristeza, o al menos, yo sentí eso en el público. Te deja una sensación de esperanza, la gente siempre sale inspirada, porque ese fue el objetivo de la obra, inspirar, sembrar algo que sirva para reflexionar, para observarnos, hay mucha identificación con lo que le pasa a Maricarmen, que es parecido a lo que nos pasa a todos, su sentir, sus temas existenciales y creo que esa identificación es la que está llevando al público, y por eso, está impactando bastante”.

¿Algo más que quieras agregar?

“Que los invito a verla, ojala la puedan ver y estoy feliz que después de varios años la película (es de 2019) esté resultando inspiradora y esperanzadora, y que esté gustando tanto como viene sucediendo. Estoy feliz y muy agradecido de poder estar en cines, porque también el documental no siempre llega a los cines, y en este caso, la película le gustó mucho a Cinépolis Distribución y a Fundación Cinépolis, y ahí estamos pudiendo compartir esta obra con todos”.

XM