Natalia Ramírez es una actriz colombiana, conocida por su papel de Marcela Valencia en la famosa telenovela Yo soy Betty, la fea, quien se presentará en la Perla Tapatía al lado de Lorna Cepeda y Julio César Herrera con la puesta en escena El diván rojo, que ofrecerá una función en el Teatro Diana.

En entrevista para Gente Bien, Natalia Ramírez platica sobre su participación en la obra de teatro El diván rojo.

Natalia Ramírez. ESPECIAL/GABRIELA QUIROZ.

¿Cuál es tu personaje en “El diván rojo”?

“Mi personaje hace una reflexión, es como la conclusión, una especie de narrador que tanto al principio como al final hace una gran reflexión en nuestro comportamiento en pareja, qué es lo que hacemos para mantener el amor”.

¿Cómo llegó este proyecto a tus manos?

“Llegó a través de los herederos de Fernando Gaitán, a su muerte ellos me piden que quieren hacerle un homenaje a las obras de Fernando, ésta es la primera obra teatral que él escribió, entonces estamos haciendo este homenaje maravilloso a un autor que creo que podría llamarse uno de los grandes autores y libretistas hispanoamericanos”.

¿Cuál ha sido el reto de este proyecto para a ti como actriz?

“Ha sido un reto muy importante, porque dejar en alto el nombre de Fernando Gaitán es una responsabilidad muy grande y en ese orden de ideas qué mejor que compartir esa responsabilidad con personas que aman y adoran a Fernando como es Julio César Herrera y Lorna Cepeda, entonces digamos que el reto es poder llevar esta maravilla de texto, que además es un texto inteligente, muy lindo, divertido, y la gente pueda tener lo que Fernando quería y era el pleno amor”.

Al ser un homenaje a Fernando Gaitán ¿Van a llevar esta obra a otros países?

“Sí, de hecho, ya estuvimos en un recorrido por Centroamérica y ahora en Norteamérica con México estamos arrancando esta travesía, la idea es que en 2023 en el segundo semestre podamos estar en el Cono Sur y nuestro sueño es poder llegar a España, a Europa, eso sería también una belleza”.

Natalia Ramírez. ESPECIAL/GABRIELA QUIROZ.

En México ¿Qué ciudades van a visitar y en qué ciudad arranca la gira por el país?

“La gira arranca en Ciudad de México, 1, 2, 8 y 9 de octubre, en Guadalajara estaremos el 16 de octubre, a las cinco de la tarde en el Teatro Diana, y vamos a tener más de 40 funciones en toda la República Mexicana, o sea, tenemos muchísimas ciudades, vamos a estar octubre, noviembre y diciembre recorriendo toda la República Mexicana muy felices y orgullosos de poder hacer este intercambio cultural. Realmente llevamos un año trabajando en esta gira con los productores de Coyote Producciones, para que todo salga perfecto, tenemos dos escenografías, mientras estamos en una ciudad presentándonos, ya está montándose la próxima, de tal manera que no va a haber ningún problema, ni vamos a faltar a ninguna de las citas que amorosamente estamos dispuestos a regalar todo nuestro talento y nuestra mejor intención y voluntad para que ustedes se diviertan mucho”.

Después de México ¿Qué país visitarán?

“Esperamos poder llegar al Cono Sur, vamos a hacer una temporada en Colombia también y eso son los planes que tenemos; también venimos con otra obra que se llama Juntas otra vez, que es una reunión de ex actores de Yo soy Betty, la fea, y estaremos el 14 de diciembre en Guadalajara, en compañía de Martha Isabel Bolaños, Marcela Posada, María Eugenia Arboleda y yo, es un reencuentro, como un cotorreo, es mucho más ligero y también nos vamos a divertir mucho”.

¿“Juntas otra vez” es con los personajes de la telenovela?

“No, es un reencuentro, lo que hacemos es como un cotorreo entre nosotras como actrices contando de nuestras vidas, nuestras anécdotas, nuestra travesía por Betty, de qué hemos hecho después, no es una reunión de monólogos, es como un híbrido, cantamos, bailamos, nos reímos, lloramos”.

¿Qué es lo que más te ha gustado de “El Diván Rojo”?

“Lo que más me gusta es el mensaje y la reflexión que tiene ese texto, realmente es increíble cómo nos hace ver a través del humor y lo mal que estamos para mantener nuestras parejas, entonces ahí es cuando uno se empieza a dar cuenta de ‘si yo no hubiera hecho esto, si yo no hubiera hecho esto otro, si hiciera esto tal vez mejoraría’, entonces yo digo que es como una terapia para todo el mundo, no solamente para el personaje que representa Lorna que es Carla Santamaría, sino para todos los que están presentes, termina siendo una terapia y seguramente será mucho más económico que ir a terapia real para arreglar nuestros problemas de pareja, en vez de terapia de pareja con un sexólogo o un psicólogo, podemos ir al teatro”.

Natalia Ramírez. ESPECIAL/GABRIELA QUIROZ.

Después de esta obra de teatro ¿Qué otros proyectos tienes?

“Estamos dedicados 100% a El diván rojo, tengo otras actividades paralelas, tengo mi canal de YouTube que están super invitados a suscribirse, todo el contenido de mis redes sociales, también en mi canal estoy haciendo análisis de Yo soy Betty, la fea, y aprovechando mi participación de Master Chef Colombia, también tengo unas cuantas recetas y trucos de recetas que hay en el programa, y acabo de terminar una serie que próximamente saldrá en la plataforma Amazon que se llama Manes. Seguramente haremos una segunda temporada de Juntas otra vez, que es nuestra mascota como le decimos acá y también la traeremos con Coyote Producciones”.

¿Qué es lo que más te ha gustado de México?

“Me encanta la comida, la gente, la música, los paisajes, realmente tienen lugares hermosos y Guadalajara no es la excepción, el Centro Histórico es espectacular”.

¿Algo más que quieras agregar?

“Que no se lo pueden perder, esta es una super invitación, que toda la informacion la pueden tener en las redes de Coyote Producciones, que es coyoteprod.com.mx, @actriznatalia. Mil gracias por ayudarnos, apoyarnos y los espero en el teatro”.

El diván rojo

Teatro Diana

16 de octubre, 17:00 hrs.

De $600 a $1,300.

XM