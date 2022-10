Pablo Boullosa es conocido por los programas de televisión como La dichosa palabra (Canal 22), Domingo 7 (TV Azteca) y Educación y cultura (adn40).

Adivinario es el primer libro infantil de Pablo Boullosa y el tercero como escritor, el cual cuenta con las ilustraciones de Cecilia Rébora.

Por ello, tanto el escritor como la ilustradora platicaron sobre Adivinario en entrevista para Gente Bien.

Pablo Boullosa promociona su primer libro infantil Adivinario. ESPECIAL/CORTESÍA PENGUIN RANDOM HOUSE.

¿Por qué elegir adivinanzas y no una historia?

“Yo creo que es una suma de factores entre los que está el azar, el motivo aparente, es que empecé a jugar con mi sobrino nieto y le puse una adivinanza y me puso una adivinanza y de ahí empezó a surgir el proyecto, y en algún momento dije ‘y qué tal qué hago una adivinanza para cada una de las letras del abecedario, cuya respuesta comiencen con cada una de las letras del abecedario’. El libro no tiene una intención didáctica, creo que es una cosa azarosa y divertida, es un juego, y creo que el libro puede generar buenos momentos entre padres e hijos, entre hermanos, sobrinos y tíos, nietos y abuelos, y que leer este libro en voz alta puede ofrecer muy gratos momentos, que pueden recordarse muchos años más tarde”.

¿Cómo fue el proceso de realizarlo?

“Fue durante la pandemia, en la que uno estuvo más tiempo en la casa y perdías menos tiempo en los traslados en la calle, en la pandemia teníamos estas sesiones de zoom familiares, y fue ahí donde mi mente empezó a arrojarme ocurrencias. Con el tiempo, cuando tenía ya adivinanzas para todas las letras del abecedario, resolví ese reto que yo me autoimpuse, que por cierto algunas tenían un grado de dificultad, cómo haces una adivinanza con letra W o con la X, no es tan sencillo y justamente por eso se volvía atractivo. El chiste de las adivinanzas es que tengan un grado de dificultad, pero que no sea un grado de dificultad imposible o que esté demasiado lejos para que uno las resuelva. Y una parte importante del libro que si quiero subrayar es que cuando yo ya le entregué a la editorial el texto, la editorial me presentó distintas alternativas de ilustradores, y quien más nos gustó, a mi esposa y a mí, fue Cecilia Rébora, una artista e ilustradora de Guadalajara, quien convirtió a estas adivinanzas en un objeto hermoso, en un objeto que da gusto tener en la mano, y ella emplea una serie de técnicas interesantísimas para darle una textura a la ilustración, y fue ella quien hizo de este libro realmente un trabajo artístico”.

¿Hubo algún reto al hacer este libro?

“Si, el reto fue completar una adivinanza para cada una de las letras del abecedario, y eso implicaba hacerlo incluso con las letras menos frecuentes en nuestra lengua, por ejemplo, con la W que ya mencioné, no hay palabras en el diccionario que comiencen con la W que no sean extranjerismo; tuvo sus dificultades, pero afortunadamente las fui resolviendo algunas, otras letras son muy comunes pero no convencían las respuestas, cambié y reformulé la adivinanza con la O, que no me acababa de convencer, pero para entonces Cecilia ya había hecho la ilustración, entonces yo tenía que hacer una adivinanza con la misma respuesta y reformular completamente la adivinanza. Algo importante, decirle a los lectores que lo lean en voz alta, cuando se dicen las cosas en voz alta somos más conscientes de que nuestra lengua tiene un sonido, y esa sonoridad es la pista para resolver las adivinanzas”.

¿Qué es lo que más te gustó de escribir este libro?

“Sentarme a ver las ilustraciones de Cecilia, y recibir el libro en las manos siempre es muy emocionante y eso ya es puro placer”.

lo ideal sería leerlo en familia, leerlo en voz alta, que lo leyeran distintos miembros de la familia

¿Consideras que el libro puede ser familiar, además de para niños?

“Sí, de hecho, yo creo que es la palabra más correcta porque lo ideal sería leerlo en familia, leerlo en voz alta, que lo leyeran distintos miembros de la familia, yo creo que es un libro para toda persona, entonces sí, puede ser un libro recomendado para niños, pero lo ideal es que se lea en familia”.

¿Hay algún género o tema del que prefieras escribir?

“Yo sobre todo escribo ensayos, y escribo ensayos sobre educación, pero este libro no nació con una intención didáctica ni mucho menos, la intención es divertirnos, aunque sí es educativo en cierto modo; es para tener un buen momento en familia y con qué género me siento más cómodo, a mí lo que más me gusta leer son poemas, y por eso, mi cabeza está llena de versos y estoy produciendo versos sin ton ni son”.

Después de la promoción de “Adivinario” ¿Cuáles son tus siguientes proyectos?

“Estoy involucrado en la creación de una universidad que se dará a conocer en los próximos meses, un proyecto muy interesante de Grupo Salinas, del que espero escuchen ustedes hablar más adelante y sigo con mis trabajos en La dichosa palabra, en República MX, en TV Azteca, en ADN40, y con mis proyectos personales en la escritura de mis próximos libros sobre educación que seguramente aparecerá uno en un par de años o algo así”.

Cecilia Rébora es la ilustradora de Adivinario. ESPECIAL/CORTESÍA PENGUIN RANDOM HOUSE.

Cecilia Rébora

Por su parte, Cecilia Rébora es una ilustradora tapatía, quien ha trabajado para diversas editoriales tanto mexicanas como extranjeras. Actualmente se dedica de lleno a la ilustración y creación de material infantil.

¿Cómo surge la invitación a crear las ilustraciones de “Adivinario”?

“Me escribieron los editores de Random House y me mandaron el texto, una vez que ya lo leí y estuve de acuerdo, platicamos con Pablo y estuvimos viendo qué tipo de estilo tenía pensado para el libro, hice unos cuantos bocetos, se aprobó en la editorial, Pablo aprobó y así arrancamos”.

¿Cómo fue el proceso de hacer estas ilustraciones?

“Estuvo tardado porque el libro se empezó en pandemia, los primeros planes fueron cuando estábamos a mitad de pandemia, entonces los primeros seis meses fueron un poco lentos. La primera ilustración que hice, les había gustado y me dijeron que sí, estuvo muy simpático el proceso de la primera porque yo trabajé primero a mano haciendo una especie como de monotipia, como estábamos en pandemia, generalmente trabajó en un taller de grabado y no lo podía hacer, entonces jugué con monotipias con fomie y eva, y después lo digitalicé todo. La primera ilustración creo que tardé como 15 días, pero hice como 25 ilustraciones para llegar a la final, cuando retomamos el proyecto, yo creo que tardamos como tres meses en todo el libro. Yo iba haciendo cinco, seis ilustraciones, luego revisábamos con todo el equipo y veíamos si había cambios o no”.

¿Cuál consideras que fue el reto principal de hacer las ilustraciones de “Adivinario”?

“Tratar de esconder la respuesta, como era un libro que era para todas las edades, pero que empezaba desde los más pequeños, lo más complicado fue tratar de que no fuera tan obvia la respuesta. Luego también había varias adivinanzas que me parecía muy complicado ilustrar, como Yema, decía ‘ay, Dios, ¿cómo voy a ilustrar una yema?’, o una clara de huevo, por ejemplo, si estuve como rompiéndome la cabeza varios días”.

¿En qué te inspiraste para hacer este tipo de ilustración?

“En la vida diaria, escogimos una paleta como de seis colores y traté casi de no salirme, eso para que tuviera un ritmo todo el libro, pero me inspire en la vida diaria; como era todo el abecedario, traté de que fuera muy texturizado todo el libro, de que tuviera un aspecto hasta como de texto el papel, entonces para lograr eso, trabajé con muchas texturas encimando papeles”.

¿Algo más que quieras agregar de “Adivinario” o de este trabajo?

“Que fue un trabajo muy divertido, el libro quedó muy bien y me gustaría que la gente lo leyera y lo comprará”.

Después de la promoción de “Adivinario” ¿Cuáles son tus siguientes proyectos?

“Estoy haciendo un proyecto personal, voy a cumplir 50 años el próximo año, entonces lo tengo como propósito. Acabo de terminar otro libro con Ediciones Naranjo, estoy preparando una exposición que voy a tener con mis hermanos en Guadalajara en el Museo Raúl Anguiano a finales de noviembre, y después de eso quiero sentarme a hacer este proyecto que tengo de un libro escrito e ilustrado por mí”.

Adivinario de Pablo Boullosa con ilustraciones de Cecilia Rébora. ESPECIAL/EDITORIAL ALFAGUARA.

Adivinario

De Pablo Boullosa y Cecilia Rébora.

Editorial Alfaguara.

Aprende y juega con el álbum ilustrado de Pablo Boullosa y Cecilia Rébora.

Tanto por su gracia como por su creativo uso de metáforas, las adivinanzas poseen innumerables cualidades literarias. Son un reto para la creatividad, tanto de quien las escribe como de quien intenta resolver el acertijo. Desde tiempos inmemoriales, que remontan incluso a la tragedia griega (las pruebas de la Esfinge a Edipo de Tebas son fiel prueba de ello), la adivinanza es parte del ingenio humano. Es una forma de entretener y al mismo tiempo de poner a prueba a quienes nos rodean. En este bello álbum, Pablo Boullosa y Cecilia Rébora unen su talento para traer 27 adivinanzas, una por cada letra del alfabeto. Algunas tal vez resulten muy fáciles de resolver, pero para otras es probable que necesites leerlas en más de una ocasión para dar con la respuesta correcta.

XM