El doctor de origen español Javier Albares presenta su libro La ciencia del buen dormir de Editorial Diana, por lo que actualmente promociona el título en México.

Por ello, en entrevista para Gente Bien el escritor habla sobre la realización de este libro.

Javier Albares es licenciado en Medicina y Cirugía, especialista en Neurofisiología Clínica, miembro de la Sociedad Española del Sueño (SES) y de la European Sleep Research Society.

Doctor Javier Albares. ESPECIAL/CORTESÍA XAVI GARCÍA.

¿Cómo surge “La ciencia del buen dormir”?

“La idea del libro surge para intentar establecer puentes entre los grandes conocimientos científicos del sueño que se han realizado en los últimos 30 años y los escasos, en muchas ocasiones, conocimientos a nivel social sobre esta especialidad, sobre la medicina del sueño, la importancia de dormir, las funciones del sueño, las repercusiones de no dormir y las principales patologías del sueño así como las características del sueño en las diferentes etapas de la vida”.

¿Esto es a raíz de que se han presentado más personas con este tipo de problemas?

“No es tanto porque se hayan presentado, nosotros en la Clínica del Sueño llevamos 30 años, 25 años, trabajando con pacientes con trastornos del sueño. La patología del sueño es muy prevalente, el problema es que la gente no sabe que tiene esas patologías, cuando tiene un problema de insomnio no sabe que hay clínicas de especialistas en medicina del sueño, o cuando tiene un problema de ronquido, que muchas ocasiones asocia a apnea, no sabe que tiene ese trastorno, no sabe que hay apneas. De hecho, cuando estuve en México (en marzo pasado) hay muchísimos pacientes roncadores con sospechas de una apnea clara, que es dejar de respirar por la noche, y no sabían de lo que se les estaba hablando, pensaban que roncar era normal. La existencia científica de las patologías del sueño está contrastada desde hace muchos años, el problema es que la gente no sabe que existe”.

La ciencia del buen dormir. ESPECIAL/EDITORIAL DIANA.

¿A quién está dirigido este libro?

“A todo el mundo, es un libro escrito en un lenguaje muy sencillo, con mucho rigor científico, pero intentando huir de tecnicismos para que lo pueda leer todo el mundo. El sueño es un pilar básico de nuestra salud, igual que lo es la actividad física, la nutrición, y el tercer pilar, que sería el sueño está muy abandonado, la mayoría de la población no conoce la importancia del sueño, las patologías del sueño, por lo tanto se puede beneficiar cualquier persona con la lectura de este libro, que se lee fácil y les aporta mucho, al final les ha ayudado a la mayoría de ellos a dormir mejor, a sus familiares o conocidos”.

¿Cómo identificar si las personas tienen higiene del sueño?

“La higiene del sueño es tener una serie de rutinas y de hábitos que favorecen tener un sueño saludable, entonces lo que se podría hacer es explicar cuáles son esos hábitos de higiene saludable; el sueño es algo que hay que fabricarlo durante todo el día, igual que nuestro sueño fabrica nuestra noche, nuestro día fabrica cómo dormiremos, entonces en ese día es importante que no exista estrés o que sea el mínimo posible, no normalizar el estrés, vivimos en una sociedad que normaliza el estrés; hay que huir del sedentarismo y tener actividad física regular, hay que tener alimentación saludable e hidratación abundante y saludable durante el día. Es importante estar expuestos a la luz natural del sol, no en momentos que nos pueda perjudicar a nuestra piel por altos rayos ultravioleta, sino al principio del día o al final del día, esa luz natural es importante, el contacto con la naturaleza, el no abusar de los estimulantes, de los cafés, evitar el alcohol, sobre todo, por la noche, todos estos hábitos y rutinas son importantes. También el uso de pantallas, hoy en día, está siendo un problema importante, el uso de los aparatos digitales afectan desde los móviles (celulares), las tablets, los ordenadores (computadoras), incluso hasta la televisión afecta nuestro sueño y es el gran ladrón del sueño”.

¿Cuál es la sugerencia en este último caso sobre los dispositivos?

“El consejo es tener sentido común, es una cosa muy personal de cada uno, irnos a la evidencia científica de cómo todos estos dispositivos digitales afectan la salud, hay datos clarísimos, científicos, sobre todo, en niños y adolescentes, pero también en adultos de cómo los dispositivos digitales afectan nuestro estado de ánimo, nivel de energía, cómo roban el sueño, cómo están relacionados con el sedentarismo, con la obesidad, los trastornos de impulsividad, los trastornos del aprendizaje, la falta de rendimiento laboral, cómo están relacionados con el estado de ánimo bajo, por lo tanto, lo que tenemos que hacer es aprender a usarlos. No es algo que nuestra biología necesite, pero se han metido en nuestra vida con una cantidad de horas de uso altísimo, que está perjudicando al robar nuestro sueño, la salud en general, entonces ser conscientes de que tiene estas implicaciones. Habrá los casos en los que existan verdaderas dependencias, porque podemos comparar los aparatos digitales y el uso de redes sociales abusivo en algunos casos, como si fuese la heroína del siglo XXI, entonces habrá casos en lo que hay verdaderas adicciones porque estos aparatos digitales están diseñados para engancharnos para que segreguemos dopamina y queramos estar ahí, el máximo de tiempo de horas posibles”.

Doctor Javier Albares. ESPECIAL/CORTESÍA XAVI GARCÍA.

¿Cómo fue el proceso de realizar este libro?

“Fue un proceso muy bonito, la verdad, porque el inicio podemos decir a título anecdótico de siempre recordar el primer día que me puse ya a escribir, ya teníamos el guion hecho y la sensación era un poco como un salto al vacío, de qué va aquí, todo lo que tienes por contar que llevas 25 años trabajando en ello a nivel clínico, vas a ser capaz de contarlo en palabras en días en un libro, y la verdad, es que pues sí salió y fue un proceso muy fluido, en el cual durante prácticamente dos años me llevó la escritura del libro, un proceso muy interesante para mí, porque lo he pasado muy bien escribiéndolo, me he divertido, he aprendido mucho también teniendo que documentarme para poder escribirlo, ha sido muy bonito, y una vez ya publicado y demás, la recompensa ha sido como doble porque encontrarte gente por la calle que te pare y te diga doctor he leído su libro y me ha ayudado muchísimo, interesante, etcétera, porque claro los médicos estamos acostumbrados a poder ayudar a los pacientes en el día a día, los vemos cara a cara, pero ayudar a alguien a través de un libro, no estás conociendo a esa persona, pero está llegando esa ayuda, ya en sitios muy dispares en toda la geografía y todo el mundo, es muy gratificante, también agotador porque todo el tema de la difusión, de la promoción y todo eso es un proceso muy agotador y las satisfacciones que de ta desde luego es a nivel personal y de poder tener ese espíritu altruista de ayudar a cuanta mayor gente, que es el objetivo del libro, a cuanta más gente llegue mejor”.

¿Cuál fue el mayor desafío al escribirlo?

“Conseguir hacerlo en palabras sencillas, conseguir que ese libro fuese para todo el mundo, que cualquier persona que lo leyese lo comprenda y lo pudiese identificar, que fuese realmente práctico para las personas y creo que es un objetivo que se tuvo muy presente, que se ha conseguido”.

Ahora que ha ingresado al mundo literario ¿Cuáles son sus siguientes proyectos en este rubro?

“Yo siempre he sido un lector aceptable, no un lector de devorar un libro por semana, pero sí probablemente un libro por mes o dos libros al mes, y desde que escribí el libro leo muchísimo más, he multiplicado por dos o tres la cantidad de libros que leo, y esto para mí ya es una gran satisfacción, eso por una parte. Mi objetivo con el libro es dar un soporte social, ayuda social, que creo que es una de las cosas que nos hacen más felices a las personas, yo no soy un escritor, no soy un escritor de novelas, soy un médico que intento transmitir mis conocimientos a través de un libro, que creo que es el mejor formato que existe para transmitir los conocimientos. Creo mucho en el formato del libro para transmitir conocimientos y para contar historias, y una de las mayores preocupaciones hoy en día es el abuso de las pantallas que están teniendo nuestros jóvenes y niños desde edades muy tempranas con importantísimas repercusiones para su salud, su rendimiento académico, su sueño, entonces por ahí va ir el siguiente proyecto”.

Doctor Javier Albares. ESPECIAL/CORTESÍA XAVI GARCÍA.

¿Algo más que quiera agregar?

“La experiencia de haberlo podido compartir en México (en marzo pasado), en Culiacán, en Sinaloa, con una población tan entrañable, con tanta energía que transmitís, tan buen espíritu, tan buen rollo, hace una experiencia fantástica y que estoy encantado con vosotros, que seguro voy a volver, espero volver muchas veces para poder seguir absorbiendo esa energía que transmitís tan fantástica”. Finaliza diciendo “nosotros trabajamos visitando online a los pacientes, los pacientes pueden pedir visita con nosotros tranquilamente, los podemos visitar en cualquier parte del mundo que estén y ayudarles con su diagnóstico o tratamiento”.

Javier Albares

Página Web: www.doctoralbares.es

Instagram: doctoralbares_medicinadelsueno

