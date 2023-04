Con más de 20 años de experiencia como conferencista, Mónica Borda es psicóloga especialista en Neurosicoeducación y Neuroliderazgo por la Universidad de Nueva York, creadora de El test de la personalidad, una innovadora herramienta que permite identificar las personalidades de cada paciente y trabajar con ellas.

Ha participado en programas de televisión y radio en México, y actualmente promociona su segundo libro titulado "Una actitud de huevos" de la editorial VR Editoras. Por ello, en entrevista para Gente Bien platica sobre éste.

Mónica Borda. ESPECIAL/MÓNICA BORDA.

¿Cómo nace la idea de crear este libro?

“Surge del primer libro "Hay que tener más huevos que esperanza", que básicamente es un libro para salir de la zona de confort, para pensar en acción, pero de repente platicando con mi editor dijimos ‘ya está el tema de confort, estás entrando en acción, pero nos falta los más importante: La actitud’. Yo creo que todo en la vida es cuestión de actitud, no es lo que nos pasa, sino lo que hacemos con lo que nos pasa, y es por eso, que decidimos que mi segundo libro se llame Una actitud de huevos, porque es importante tener una actitud positiva, proactiva para poder ver la vida de colores”.

¿Cuál es su mensaje principal?

“Que te tienes que hacer responsable, primero que nada, de tus sueños, y de ahí, el cómo vas a vivir la vida. Las actitudes son aprendidas, no son estáticas, por lo tanto las podemos cambiar, pero para poder cambiarlas tenemos que tomar una decisión de cómo queremos vivir la vida. Entonces realmente el mensaje es el cuestionamiento de ¿qué quieres?, pero sobre todo, no es llegar al éxito, sino cómo quiero llegar y con qué actitud”.

¿A quién está dirigido?

“A todo público, de hecho, hay niños desde los 15 años que leen el libro, es un libro fácil, muy didáctico, que empieza con un test de ¿realmente con qué actitud estás viviendo tu vida?, y cada capítulo tiene ejercicios que yo he probado en mi consulta, en las conferencias, conmigo misma, así que realmente es un libro que te enseña a cómo cambiar tu actitud ante la vida”.

¿Cómo consideras que puede ayudar “Una actitud de huevos” para cambiar la actitud de los lectores?

“Primero que nada entiendes ¿qué es una actitud?, porque muchas veces pensamos que solamente existe la actitud positiva y la negativa, y en "Una actitud de huevos" toco las principales actitudes que afectan al ser humano, la actitud manipuladora, la derrotista, la rígida. También entender todos los tipos de actitud que pueden afectar, pero también muestro la solución de cómo poder transformarla, y sobre todo, para poder cambiar la actitud hay dos preguntas en la vida por qué o para qué; en Una actitud de huevos se entiende la importancia de dejar el ¿por qué me paso esto?, ¿por qué me hicieron?, ¿por qué no me dijeron?, ¿por qué no me enteré?, y transforma todo a la pregunta ¿para qué?, el ¿para qué me paso esto?, abre -obviamente- a la lección que tiene la vida para ti, y para crecer, para ser mejor persona, entonces básicamente es un libro que te ayuda a transformarte, pero sobre todo a encontrarte contigo mismo(a)”.

¿Cómo lograste definir estas actitudes?

“Cada una es un capítulo del libro, doy actitud negativa y la positiva, y básicamente yo hice toda una recopilación de las actitudes que realmente creo que afectan más o que yo vi en la consulta, que afectan más al ser humano, y esas las tomé y es donde empecé a trabajar, en explicar cómo funcionan, afectan, pero también cómo se pueden transformar y al final está el ejercicio para poder hacerlo, es un libro 100% didáctico”.

¿En cuánto tiempo se puede cambiar de actitud?

“Yo pongo este ejemplo, que es como el ejercicio, cuando de repente ya ves que ya no te cuesta trabajo ir al gimnasio y que forma parte de tu vida; las actitudes son lo mismo, es un hábito, así que yo propongo que todos los días -no lo pienses como una meta a seis meses, un año- simplemente todos los días levántate y decide con qué actitud quieres vivir el día, cómo quieres ser recordado, la gente siente la actitud con la que estamos viviendo, si estás en una actitud negativa, derrotista, rígida, la gente que tienes enfrente lo siente, entonces yo creo que se empieza con una decisión diaria y cuando menos te das cuenta ya es un hábito y forma parte de la vida el tener una buena actitud”.

Simplemente todos los días levántate y decide con qué actitud quieres vivir el día

¿Qué otras actividades de promoción para “Una actitud de huevos” tienes contempladas?

“Ya estuve en la Feria de Minería, voy a estar en la Feria del Zócalo, voy a Guadalajara a la Feria Internacional del Libro. Yo doy conferencias y ya se estrenó la conferencia Vive con una actitud de huevos, y en mis redes sociales siempre que son las conferencias abiertas al público, pues invito a toda la gente que me escucha y que quiere saber un poco más; doy en todas mis redes sociales diario un video, un tip para recordarnos la importancia de tener una actitud de huevos”.

Una actitud de huevos. ESPECIAL/VR EDITORAS.

¿Cuáles son tus siguientes proyectos?

“Creo que el próximo libro me encantaría hablar del miedo, creo que el miedo es el cáncer de las emociones del ser humano, ya empezamos ahí a rebotar las ideas, pero ahorita es la promoción y acabo de estrenar la conferencia”.

¿Algo más que quieras agregar?

“Me gustaría cerrar diciéndole al público, yo no sé cuantos ingredientes lleva la receta para lograr tus sueños, tus metas, pero lo que sí sé es de que lleva huevos, lleva huevos y muchos”.

Mónica Borda. ESPECIAL/MÓNICA BORDA.

Mónica Borda

Facebook: Monica Borda Psicologa

Twitter: Monica Borda

Instagram: @mborda

Tik Tok: Monica Borda

XM