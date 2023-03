El próximo 23 de marzo se estrena en las salas de cine de México y Estados Unidos, la película ¡Qué viva México!, dirigida por Luis Estrada y protagonizada por un gran elenco, que incluye la participación de Alfonso Herrera, quien da vida a Pancho Reyes.

En entrevista para Gente Bien, el actor Alfonso Herrera y el director Luis Estrada platicaron sobre esta polémica película.

Alfonso Herrera. ESPECIAL/MANUEL ZÚÑIGA.

¿Quién es “Pancho Reyes”?

“Es un mexicano de clase media que tiene una familia y recibe una llamada de teléfono en la que su padre Rosendo Reyes le dice que tiene que regresar a la Prosperidad, que es pueblo donde él nació, para resolver un tema de la herencia y ahí es donde comienza la película y el viacrucis de este personaje. Pero al mismo tiempo es ahí donde toda la visión de Luis Estrada se empieza a expandir, a plantear la polarización que se vive en este país, con tres pilares importantes que es clero, el estado-el gobierno y la familia”.

¿Qué reto implicó hacer el personaje de “Pancho Reyes”?

“Este personaje ha sido -yo creo- el más complejo, el más difícil, el más arduo para poder llevar a cabo, no solamente porque fue una producción que se filmó en pandemia, sino por el arco que tiene este personaje. Es un personaje que inicia de una forma, es un arco soñado para cualquier actor, pero al mismo tiempo fue un trabajo sumamente arduo, y este personaje tiene como pedazos de experiencias propias de familiares, de amigos, de personas que se me han cruzado y, a final de cuentas, Pancho somos todos, Pancho representa muchas personalidades y muchas posibilidades en nosotros”.

¿Qué fue lo que más te interesó de la película para aceptar este papel?

“Trabajar con Luis Estrada, es un director al cual yo admiro profundamente, que tiene clarísima la película que quiere contar, y eso obviamente se traduce en el set”.

¿Qué fue lo que más te gustó de “¡Que viva México!”?

“Absolutamente todo, trabajar con un director como Luis Estrada, los compañeros de trabajo, es un privilegio actuar con Damián Alcázar, Joaquín Cosio, Ana Martín, Ana de la Reguera; realmente es un cast muy amplio, muy rico, de personas que yo admiro profundamente, y obviamente, hay muchos engranajes que son muy valiosos como es el caso de la dirección de arte, la dirección de fotografía y también es una superproducción. Pocas veces podemos toparnos con películas mexicanas que sean super producciones y que se vean reflejadas en las pantallas, es una película -como bien lo dijo Luis Estrada- está pensada para verse en pantalla grande y para disfrutarse en pantalla grande”.

Alfonso Herrera. ESPECIAL/MANUEL ZÚÑIGA.

Después de ¡Que viva México! ¿cuáles son tus siguientes proyectos?

“Ahorita no tengo ojos para otra cosa que la producción de ¡Que viva México!, hay algunos otros proyectos, sin embargo, ahorita estamos totalmente concentrados en el 23 de marzo y que la gente vaya al cine y que no se pierda esta super producción”.

Por su parte, el director Luis Estrada también se expresa sobre su más reciente película ¡Qué viva México!.

Luis Estrada en ¡Que viva México!. ESPECIAL/SONY PICTURES.

Ha causado un poco de revuelo la película al ser una sátira y estar relacionada con la política ¿Cuál es tu opinión sobre “¡Que viva México!”?

“Mi opinión sobre ¡Que viva México! es que es una gran película sobre la que yo no debo de emitir juicios, porque de toda esta polémica lo más divertido es que nadie ha visto la película y ya una gran parte la juzgó, porque decidió que como tiene algunos actores que son simpatizantes de una causa, la película es a favor de esa causa, pero también hay otros que tienen otro y hay otros que no saben; entonces yo creo que lo interesante de ¡Que Viva México! Primero es, que es una película muy divertida, una sátira muy ácida sobre nosotros mismos, pues Pancho somos todos. Es una película sobre la mexicanidad, es una película sobre quiénes somos todos, ¿por qué somos cómo somos?, ¿qué representan nuestras tradiciones?, ¿qué representan nuestros satanismos?, pero creo que lo más importante es cuando la vean y entiendan -que no la etiqueten antes de haberla visto-, creo que van a pasar un buen rato viéndola y también los va a invitar a pensar y a reflexionar en dónde estamos como sociedad, quiénes somos y hacia dónde nos estamos encaminando si seguimos pensando que la mejor manera de comunicarnos es peleándonos, esta polarización que estamos viviendo y esta intolerancia. Creo que es un buen momento para que nos sentemos a reflexionar porque, si no, creo como con los otros problemas que aborde en mis otras películas, nos vamos a arrepentir”.

¿Dónde van a poder ver la película y con cuántas copias?

“Va a estar en todos los cines que existen en México, en todas las pantallas y en varias salas de cada complejo. El 23 de marzo se estrena simultáneamente en Estados Unidos, la película va a salir en más de tres mil pantallas de la mano de Sony Pictures International Productions, y creo que es una gran noticia, pero también es un reto formidable porque nuestro reto es que la gente regrese a ver cine mexicano. Cine mexicano no es un género, en el cine mexicano hay de todo, pero creo que difícilmente se pueden encontrar con una película tan atractiva, con un reparto tan extraordinario y con una manufactura como la que tiene ¡Que viva México! Porque además se van a divertir como enanos, como se decía en mis épocas”.

Luis Estrada dirige ¡Que viva México!. ESPECIAL/SONY PICTURES.

¿En cuánto tiempo se filmó la película y cuál fue el reto más grande de dirigir esta cinta?

“La película desde su génesis que fue escribir el guión, conseguir el financiamiento y todo los demás, me ha tomado de cuatro a cinco años de mi vida, la filmación ya efectiva fueron 10 semanas, a finales del año 2021, en plena crisis de la pandemia, que fue uno de los grandes retos que tuvimos enfrente. Pero creo que el gran reto de la película era su tono y cómo tener un reparto tan numeroso con tantas estrellas y con tan fantásticos actores, que todos a su vez estuvieron en el mismo tono, pero afortunadamente soy el hombre más afortunado del mundo y además de tener los mejores actores, tengo los mejores amigos, que son mis actores, y entonces la película tiene un tono y una calidad que ojalá la gente la disfrute y que luego opinen”.

Además de la promoción de “¡Que viva México!” ¿qué otros planes tienes por hacer?

“Luis Estrada tiene como pendiente sobrevivir, porque llevo unos años y unos meses que no he parado de trabajar y de hablar, pero tengo otros proyectos igual que Poncho Herrera y además algunos varios o todos con él, y con mi familia que son mis actores”.

Alfonso Herrera y Luis Estrada en ¡Que viva México!. ESPECIAL/SONY PICTURES.

