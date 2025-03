En un mundo que avanza a una velocidad vertiginosa, donde las reglas del éxito parecen dictadas por la productividad extrema y la desconexión del ser, hay voces que resuenan con otra verdad. Sussana Cruz es una de ellas. Empresaria, licenciada en Negocios Internacionales, médico homeópata y facilitadora de consciencia certificada internacional y terapeuta en diversas áreas energéticas, ha dedicado su vida a fusionar el crecimiento empresarial con la expansión de la conciencia. Su misión no es solo construir negocios, sino transformar paradigmas y la conciencia en el líder empresario.

Susana Cruz desde Quantum Studio para la edición: Mujeres que inspiran. GENTE BIEN JALISCO

Como fundadora y co-creadora de proyectos como Clínica Cuántica, Studio Quantum, Impacta Jalisco, Quantum Corporation y los Quantum Awards, ha generado espacios donde la energía femenina, la innovación y el propósito se entrelazan. Y afirma que “la conciencia no es una moda ni una tendencia. Es la base de todo lo que realmente trasciende en la vida”.

Profesionalmente la motiva “crear una nueva estructura de éxito, donde el bienestar, la intuición y la expansión del ser sean tan importantes como la rentabilidad, donde el poder se base en la colaboración y en la capacidad de contribuir inspirando al mundo”. Para ella, un verdadero negocio no se mide solo en números, sino en el impacto positivo que genera en quienes lo integran.

Susana Cruz desde Quantum Studio para la edición: Mujeres que inspiran. GENTE BIEN JALISCO

Comenta que “el mayor reto ha sido sostener mi esencia en un entorno que muchas veces exige que renuncies a ella. Como mujeres, hemos aprendido a adaptarnos a sistemas diseñados desde lo masculino, en lugar de crear los nuestros. Mi desafío ha sido demostrar que la energía femenina no sólo es válida en los negocios, sino que es necesaria para equilibrar el mundo”. Enfatiza que “nos han enseñado que ser femeninas es ser frágiles, pero la realidad es que la energía femenina es la más poderosa que existe. Es la energía de la vida, de la transformación, de la intuición, de la sanación. Cuando una mujer despierta a su verdadero poder, no hay nada que no pueda lograr”.

En el Día Internacional de la Mujer comparte que “hemos entrado en la era de la conciencia femenina. Ya no se trata de luchar por un lugar en el mundo, sino de recordar que ese lugar siempre ha sido nuestro. No estamos aquí para competir, estamos aquí para crear, sanar y liderar con amor. Cuando una mujer se reconoce a sí misma, cambia su vida. Cuando muchas mujeres lo hacen juntas, cambian el mundo”.

Sussana Cruz

Instagram: @sussanacruzconciencia

Tik Tok: @diosacuantum

CP