Es una joven tapatía de 18 años jugadora de softbol profesional, que forma parte del equipo actual de softbol de Charros de Jalisco, campeón de la LMS (Liga Mexicana de Softbol), quienes están por terminar la temporada regular y buscan el campeonato por segunda ocasión.

Valeria Hernández estudia ingeniería en negocios, juega en la posición de catcher y su labor en el equipo se basa en ayudar a las pitcher a calentar, tiene una participación menor en el juego al tomar un turno en los partidos, y aunque está como jugadora de reemplazo, se prepara para en temporadas futuras llegar a ser una jugadora del cuadro titular.

Valería Hernández para la edición: Mujeres que inspiran. GENTE BIEN JALISCO / C. Jimeno

Empezó su carrera deportiva jugando béisbol con niños, y gracias a que un amigo de uno de sus tíos la invitó a ser parte de un equipo de softbol, desde los 10 años juega este deporte y ha pasado por varios tryOuts, siendo parte de selecciones mexicanas que le fueron formando un historial incluidos los nacionales de CONADE así como de diferentes regiones representando a México en otros países, por lo que llega al equipo de Charros de Jalisco después de hacer un draft.

Lo que comenzó como un pasatiempo se convirtió en ganas de querer destacar, en el sueño de jugar con una selección mexicana, luego en ser parte de la liga profesional de softbol y fijarse la meta de jugar profesionalmente.

Hoy su sueño profesional “ser una jugadora reconocida, poder representar nuevamente a mi país y que la gente me conozca por lo que he logrado”.

Uno de los grandes retos en el softbol ha sido adaptarse y explica que “con el paso de los años y el tiempo cambia y se renueva, entonces es el cambiar y adaptarte a esos cambios, sean velocidades, pitcheos”. Agrega que “cuando estaba chica no me imagine que hubiera tantos pitcheos, ahora vengo a la liga y me topo con velocidades de 70, 72 millas de pitchers extranjeras, entonces creo que el reto más grande es adaptarse y aprender a jugar con jugadoras extranjeras que tienen un nivel y una experiencia enorme. Yo como nueva tengo que aprender de ellas y verlas como un ejemplo, como algo a lo que yo quiero aspirar y puedo lograr”.

Comenta que su esencia femenina “se nota mucho, soy como una niña, pero a la vez a la hora del juego trato de ser ruda. Los peinados, las coletitas, los moñitos, creo que es una parte muy femenina que tiene todo el equipo, pero también estamos jugando con cascos, barridas, raspadas, creo que ese equilibrio es lo que hace bonito el softbol”.

Y ofrece un mensaje a todas las mujeres diciendo que “no se rindan, a pesar de que haya malos tiempos, esos tiempos pasan, todas las mujeres somos fuertes y podemos cumplir todo lo que queramos”. A las niñas que les gusta el softbol o algún deporte les aconseja que disfruten lo que están haciendo, “más allá de alguna competencia o torneo, disfruta lo que haces, lo que estás jugando. Disfrútenlo, gócenlo, entrenen, diviértanse, rían, lloren, sientan el juego, siempre luchen y busquen más”.

Valeria Hernández

Facebook: Valeria Hernández

Instagram: @gvale_hernandez

CP