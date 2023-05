Lucy Lara es una mujer que posee una reconocida trayectoria internacional dentro de la industria editorial, ha sido directora de moda en revistas como Elle, Marie Claire, Glamour, InFashion, Harper’s Bazar, ha participado como editora en otras publicaciones en temas de moda y belleza. También cuenta con experiencia como diseñadora de moda y joyería. Actualmente es escritora y conferencista sobre temas relacionados con la moda, el lujo, la belleza y el poder femenino, además de impartir cursos sobre moda y periodismo.

En entrevista para Gente Bien, Lucy Lara en su faceta de escritora habla acerca de su reciente libro titulado El poder de reinventarte de Editorial Aguilar.

¿Cómo nace “El poder de reinventarte”?

“Nace a través de muchas cosas que me fui cuestionando durante la vida, pero creo que el germen fueron dos cosas: Una, un día que estaba en una clase de yoga haciendo la meditación la maestra me decía ‘tú siempre te vas hacia adelante, ponte en el presente, estás viviendo siempre en el futuro’, y empecé a darle vueltas al asunto y dije ‘sí, la verdad, es que traigo como una prisa, no sé quién me viene correteando, pero no vivo en el hoy, vivo siempre en el mañana y estoy un poco angustiada siempre con lo que va a pasar’, y esa fue como una de las chispas. Y otra fue una historia que me contaron, que después relato en el libro sobre la venta del infierno del diablo, y es bien interesante, porque básicamente esa historia me hizo sentir que efectivamente mucho de lo que nosotros vivimos es nuestro propio infierno, es lo que nosotros nos estamos generando, entonces decidí romper con todo lo que venía escribiendo y decidí hacer un libro mucho más personal que habla no solo de los momentos en que yo me he caído, sino también de las herramientas que me han servido para levantarme y que creo que pueden ser útiles para las personas que quieren tocar su vulnerabilidad”.

Al ser un libro más personal ¿Cuál consideras que es el mensaje que quieres dar a los lectores?

“Creo que lo más importante de este libro sería pensar en la reinvención no como un evento forzado, ni que tuviera que ver con el fracaso y tienes que regresar a pararte, sino que la reinvención se tiene que dar pequeña, grande, voluntaria, involuntaria, a veces la vida te lo exige y otras veces tú lo puedes ir planeando, y estratégicamente dar una reinvención. Pero lo que a mí realmente me llama de todo corazón es el movimiento de energía que generas cuando cambias algo, y si bien es cierto que no todos los cambios son para bien, todos los cambios tienen un uso en tu experiencia y en tu forma de ser, entonces lo que no sale bien se convierte en una experiencia y en aprendizaje, y lo que sale bien es como si fuera un escalón hacia arriba”.

¿Qué herramientas se pueden encontrar en “El poder de reinventarte”?

“Muchas de las herramientas tienen que ver en un principio del libro sobre habitarte, cómo puedes mirar lo que has hecho, mirar tu alrededor y decir ‘esto es lo que he sembrado, si es lo que yo quiero seguir sembrando, pues voy por buen camino, pero a lo mejor debería de cambiar ciertas cosas’, y este es el momento de dar esos cambios. La segunda parte que yo diría que es importante es deshacerte de todo ese equipaje que vienes cargando y que no sirve de nada, y que cargamos todo el tiempo; vienes cargando un montón de cosas que no has perdonado, un montón de miedos que no van a suceder, cosas que el 98% que temes no van a suceder, entonces para qué quieres cargar con esa ansiedad, con ese miedo, si en el momento que suceda lo vas a tener que confrontar, y así como esto, tienes un montón de desaliento, de dudas sobre ti, que puedes diluir a través de comprobarte con hechos reales quién eres, de qué estás forjado y también puedes preguntarle a las otras personas que están a tu alrededor ¿cómo me ves? ¿Qué crees que sería rescatable profesionalmente? Y que realmente te vayan orientando. Después viene la parte en donde vas buscando tu propósito, tus valores, tus sueños, cuáles son verdaderamente las cosas que quisieras lograr y como pensar en el presente es mucho más sano que pensar en el pasado o en el futuro, porque es la única manera de vivir bien tu existencia, de forjar un buen futuro, tú no puedes inventar un buen futuro si no tienes muy sólidamente concebido tu presente”.

¿A quién está dirigido este libro?

“A todas las personas de cualquier sexo y edad, profesión o situación, que quieran encontrarse con ellos mismos y quieran una vida mejor, votar por la felicidad propia y no por la felicidad de los demás”.

¿Cómo fue el proceso de escribir este libro?

“No fue un proceso fácil, lo inicié el primer día que nos confinaron, dije ‘voy a escribir algo nada que ver con imagen’, que es lo que he escrito en otros libros, y todo que ver con habitarme, con qué hay aquí adentro, quién soy y qué pretendo, y qué pienso que los demás podrían realmente tocar y conectar, entonces durante los años de la pandemia tuve muchas dudas, no fue un libro fluido, tuve que confrontar muchas cosas importantes y tomar decisiones que quizá no son fáciles para una persona que ha sido reservada, hablar de cosas importantes en mi vida como mi infertilidad, la adopción de mi hijo, el día que me rompieron el corazón, las veces que me sentí completamente diferente y ajena a mi familia, las veces que me fui abusada moralmente en el trabajo, y lo hice con el afán de ponerme vulnerable para tocar la vulnerabilidad de mi lector”.

Es difícil hablar de sí mismo y plasmarlo en un libro, ¿cuál fue tu aprendizaje o a qué reflexión te llevó “El poder de reinventarte”?

“Creo que cuando escribes un libro, al menos a mí así me ha pasado, mis libros son generalmente sobre superación personal o imagen, pero sueles escribir un libro y lo sueltas. En este caso, no solamente es un libro más, es mi quinto libro, es un libro que habla de mí en una circunstancia no favorable, en una circunstancia donde creo que estoy más vulnerable y también más humana que nunca, entonces, por supuesto, mi sensación primero fue como sanadora porque fue como poder exorcizar todas estas cosas que yo venía cargando y que al escribirlas fue como soltarlas, y finalmente, decir ‘basta ya, no quiero más de esto’. Por otro lado, soltarlas al aire y decir ‘a ver si hay alguien que conecte’, que puede ser una cosa súper arriesgada porque estoy muy posicionada como una periodista de moda y esto no tiene nada que ver con mi área de confort, ni de especialidad, sino tiene que ver con mi vida y mis aprendizajes”.

¿Quieres agregar algo más de tu libro?

“Es un viaje desde qué sembraste hasta cuáles son las olas que te han revolcado, qué te han hecho dudar de ti, qué cosas tienes que soltar para poder seguir avanzando, luego qué cosas tienes que recuperar y tienes que recuperarlas para ti, para realmente funcionar mejor y ser más coherente con la persona que hay adentro de ti, eso es lo que a mí me gustaría, que las personas se dieran la libertad de optar por verse y honrarse, y de alguna manera, obtener ese poder que todos tenemos dentro, gracias a la reinvención”.

¿Cuáles son tus siguientes proyectos?

“Creo que de este libro lo que viene como un siguiente paso es hacer un curso, diplomados y tener una exploración mayor de estos temas en mis futuras actividades, por lo pronto soy conferencista, doy diplomados, soy profesora, doy cursos, asesorías a las personas que quieren sobre imagen, actitud y poder, y también doy consultorías a marcas de moda que es mi especialidad, tengo una vida diversa y plena, pero este libro me abre la oportunidad de explorar otras cosas que me interesan muchísimo”.

