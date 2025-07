Ángela Aguilar enfrenta poca demanda en su primera gira en solitario en EU

Los enamorados del momento están a punto de cumplir su primer año de casados y tal parece que lo festejaran a lo grande; sin embargo, no todo es buena para Ángela Aguilar, ya que las criticas sobre su relación siguen llegando y parece ser que el público aún no la perdona, pues no le está yendo nada bien a la venta de su más reciente gira.

En las últimas semanas, la cantante de regional mexicano anunció que emprendería una gira llamada "Libre Corazón Tour" este próximo mes de octubre y que llegaría a 17 ciudades de Estados Unidos.

No obstante, hace unos días se abrió la venta al público y los usuarios de las redes no pudieron evitar notar que las ventas para sus conciertos no van nada bien, ya que en la página oficial de Ticketmaster se pueden ver casi todos los lugares vacíos para sus shows.

"Ya están a la venta los boletos para Libre Corazón USA 2025. Gracias por acompañarme en este nuevo comienzo, hecho con todo el corazón", escribió Ángela junto a un video con el que incita a sus seguidores a comprar boletos.

La hija de Pepe Aguilar ha tenido un año lleno de polémicas, señalamientos, críticas y hate en redes sociales tras confirmar su romance con Nodal , expareja de la trapera argentina Cazzu, con quien Christian tiene una hija llamada Inti que en septiembre cumplirá dos años.

Para Ángela ha sido un año de muchos cambios, no solo por su vida de mujer casada a sus 21 años, sino porque su más reciente disco "Nadie se va como llegó", lo lanzó si la ayuda de su padre, como había sido siempre con sus trabajos anteriores.

A pesar de que ha sido mucha la polémica que ha rodeado a la pareja Ángela-Christian, la nieta de Antonio Aguilar ha dicho en varias entrevistas recientes que está muy contenta con su matrimonio, y se siente agradecida por el marido que tiene, quien por cierto también está de estreno discográfico.

Aunque al inicio la pareja mostraba varios detalles de su relación, incluidos los conciertos del cantante de regional mexicano, en el que Ángela se subía al escenario para cantar con su esposo, poco a poco se han vuelto más cautelosos con estas muestras públicas de amor.

Aunque no han dejado de hacerlo, en varias presentaciones de Nodal, el cantante, quien por ahora no piensa en ser papá por segunda vez, busca a su esposa para cantar unos segundos con ella y besarla ante el alarido de sus seguidores.

A pesar del paso del tiempo, en redes el hate hacia la cantante no se detiene, factor que podría estar relacionado con la baja en la venta de boletos para el Libre Corazón USA 2025 que arrancará después de dos presentaciones que Ángela tendrá con su padre y su hermano Leonardo en agosto en Los Ángeles.

XP