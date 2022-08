León Krauze es un periodista y escritor mexicano con una larga trayectoria en los medios de comunicación en México y Estados Unidos, quien en 2008 lanzó la sección Historias Perdidas en W Radio convirtiéndose en un fenómeno de la radio mexicana, que dio paso a dos libros best-seller, y ahora es un exitoso pódcast del mismo nombre, que ha publicado más de 60 episodios.

Tras un año de espera por parte de los seguidores y de la mano de Podimo, la principal plataforma de pódcasts y audiolibros en español que está conquistando la escena latinoamericana, regresa Historias Perdidas, un proyecto lleno de fantasía y misterio que acerca a los grandes enigmas, misterios y escalofríantes episodios sobrenaturales de la historia.

A partir del 19 de julio se ha publicado una historia semanal exclusivamente a través de Podimo. Historias Perdidas es un pódcats de larga duración que invita a recorrer el mágico mundo de los grandes misterios de la humanidad. Escritas y contadas por el periodista mexicano León Krauze y producidas por la prestigiosa casa productora de documentales Editorial Clío, las narraciones de Historias Perdidas representan un viaje inigualable a través de los siglos.

Por ello, en entrevista para Gente Bien, León Krauze habla sobre la nueva temporada de Historias Perdidas en Podimo.

¿Cómo surge la idea de crear los podcats “Historias Perdidas”?

“Hace más de 10 años en radio, fue una experiencia muy linda aquella de la radio, donde invitábamos a los radioescuchas, sobre todo, a los más jóvenes a quedarse con nosotros en el noticiero y escuchar cada día un episodio de tres minutos y medio, muy breve, de un solo misterio histórico y si te quedabas en el noticiero de lunes a viernes, pues oías todo el misterio completo. Aquello fue la verdad tan exitoso, me emociona mucho todavía recordarlo, que decidimos experimentar con esta plataforma maravillosa para los creadores que es el pódcast, que te ofrece un lienzo mucho más amplio, la posibilidad de contar esas historias que contábamos por ‘cachitos’, contarlas con mayor amplitud y ya hemos contado muchas; le ha ido muy bien al pódcast, nos llena de alegría y pues ahora estamos aquí con esta nueva temporada de 12 episodios, uno cada martes, gracias al apoyo de Podimo que nos ha respaldado tanto y estamos de vuelta con una nueva temporada y si estoy muy emocionado”.

¿Los 12 episodios son nuevos?

“Sí, totalmente, los 12 episodios son nuevecitos, desde el primero que es sobre Pompeya hasta los siguientes 11 que irán subiendo en intensidad, y estoy muy ilusionado con la idea, con la posibilidad de que mucha gente -más de la que ya conoce Historias Perdidas, que es mucha-, se adentre y nos tome de la mano para emprender ese viaje juntos”.

¿Cuál ha sido el reto de hacer o crear el pódcast “Historias Perdidas”?

“Encontrar los temas, primero que nada, es decir, estos misterios históricos tienen que ser suficientemente atractivos, suficientemente amplios como para que nuestro púlico se interese en ellos, y también tenemos ciertos límites, por ejemplo, tenemos el límite de la violencia, nosotros no contamos historias violentas, aunque de pronto hay por ahí un par en nuestra historia. Esta temporada, hay una historia sobre un crimen muy famoso de una mujer a la que llamaban La Dalia Negra en Los Ángeles y sumamos ahí una advertencia también para que nuestro público sepa que hay escenas perturbadoras, pero sobre todo yo siempre lo pienso como un producto para público infantil y juvenil, nos alejamos de la violencia para concentrarnos en otros tonos y eso es un desafío también”.

Entonces ¿para quiénes están dirigidos estos pódcasts?

“A los niños y no tan niños, a los jóvenes y no tan jóvenes, empezó siendo un proyecto para niños, pero creció y tomó un rumbo propio y ese rumbo propio lo ha llevado, y me consta, porque recibimos correos, mensajes, llamadas telefónicas de gente de todas las edades y de muchísimos lados en el mundo de habla hispana, así que yo diría que a todo aquel que tenga ganas de escuchar una buena historia y le guste la historia, es realmente muy generoso el proyecto”.

¿Por qué elegiste Podimo?

“Yo sabía que Podimo es una plataforma líder con gran alcance, pero además tiene algo que yo admiro y agradezco, que es respalda directamente a los creadores y eso es algo que yo agradezco mucho, hay una sociedad auténtica de lo que hace Podimo y lo que hacen los creadores, y eso, insisto es algo que yo agradezco, porque nos ha permitido crear esta temporada con libertad, con profundidad y respetando los tiempos, porque también durante mucho tiempo publicabámos un capítulo cada mes y pues eso no es ideal, ahora vamos a tener un capítulo cada semana por 12 semanas y eso me da mucho gusto”.

¿Cuál es tu pódcast favorito de esta nueva temporada?

“El último tigre de Tasmania, creo que es mi episodio favorito, la verdad, porque es una historia muy conmovedora, que además nos da la posibilidad de hablar de las otras extinciones de la historia del planeta, muchas de las cuales fueron o han sido responsabilidad del hombre, y entonces el resultado de recorrer esa historia, hablar de estos animales míticos que alguna vez caminaron por la Tierra y ya no están ahí con nosotros es muy emocionante, y al final, es muy conmovedor, hablar específicamente de este animal que dejó de existir y hay por ahí un par de momentos que uff son muy emotivos”.

¿Cuáles son tus siguientes proyectos o en cuáles estás además de “Historias Perdidas”?

“Muchos proyectos, la verdad hay muchos proyectos, tengo por ahí una serie documental que ya hablaré en su momento, estoy terminando una novelita de fantasía que espero quede redonda y publicable, y por supuesto, mi día a día como periodista que me llena de responsabilidad y de orgullo”.

¿Algo más que quieras agregar?

“Si, invitar a tu audiencia a que nos siga en Historias Perdidas en go.podimo.com/historiasperdidas, hay que llegar ahí y ponerle play y a disfrutar”.

¿Hay algún horario?

“Los martes por la mañana, un episodio nuevo a partir del martes 19 de julio, 12 semanas”.

La nueva temporada de Historias Perdidas

Historias Perdidas ofrece una nueva temporada con 12 episodios en exclusiva a través de Podimo:

1. Los misterios de Pompeya

2. El vuelo final de Amelia Earhart

3. El último tigre de Tasmania

4. La aterradora penitenciaría Eastern State

5. El monje negro de Pontefract

6. Robert Hanssen, espía supremo

7. La Dalia Negra

8. La posesión de Anneliese Michel

9. La oscura muerte de Billy the Kid

10. Lemuria y Mu, continentes perdidos

11. El enigma de la mansión Winchester

12. La bestia de Gevaudan

Podimo

Es la principal plataforma de pódcasts y audiolibros en español. Además, es la única que apoya a los creadores por medio de un modelo novedoso de repartición de ingresos. La app de Podimo está disponible en toda América Latina, Dinamarca, Alemania, Noruega, Holanda y España. Los usuarios y suscriptores de América Latina tienen acceso a más de 50,000 podcasts en abierto en español, así como a programas completamente nuevos y únicos que no se pueden encontrar en ningún otro sitio. Los usuarios de pago de Podimo podrán acceder a más de 300 programas originales en español, que representa un catálogo de 4,000 episodios de pódcasts exclusivos que no se pueden escuchar en ningún otro lugar, así como a 5,500 audiolibros en español.

Historias Perdidas se une a esta gran familia de audio, donde ya es posible escuchar las voces de Humberto Busto, Pamela Cerdeira, Sissi Cancino, Alberto Tavira, Alejandra Llamas, Vero Fuentes y Yannina Thomassiny, entre otros grandes creadores mexicanos.

