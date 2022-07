Alfonso Aguirre es un joven emprendedor, empresario, conferencista, influencer, tiktoker y escritor, quien que ha logrado llevar sus negocios a alcanzar grandes ventas mensuales a través de Tik Tok. Y en entrevista para Gente Bien, habla sobre su segundo libro Tengo algo que contarte de Editorial Aguilar de Penguin Random House.

Actualmente, es CEO y confundador de By The Land, quien lanza su segundo libro, después de autopublicar Imposible hasta que se hace, en el que narra los esfuerzos de una nueva generación de empresarios y su relacion con las redes sociales, inspirando a los lectores a construir y contar sus propias historias de éxito.

Háblame de tu libro “Tengo algo que contarte”...

“Es el segundo libro y empieza un día después de mi graduación, en ese entonces no sabía qué elegir, no tenía problemas económicos, no había entregado curriculums, no sabía qué seguía, no sabía qué iba a hacer de ahí en adelante. Ahí empieza esa historia y también es de todo lo que me pasó en tres años, de cómo explotó mi empresa en Internet y en Tik Tok, que se hizo super viral y llegamos a un millón de ventas al mes, mi libro anterior llegó a los más vendidos y cómo creció mi comunidad de dos millones de personas en Tik Tok. Pero, sobre todo, es el libro que a mí me hubiera gustado tener cuando yo también estaba con esas dudas, que no sabía qué hacer, qué elegir, cómo hacer las cosas, y ahora, es como compartir todo ese aprendizaje y estos éxitos, pero también fracasos, porque cuentan todos los días, malos y decisiones correctas”.

¿Cómo surge la idea de crear este segundo libro?

“Surge a partir de que es muy común para las personas que queremos emprender o que queremos comernos el mundo o que queremos cambiarlo, ver las historias de personas que lo están haciendo en otros países, como por ejemplo la biografía de Steve Jobs, o la historia de Jeff Bezos Amazon, de Bob Iger, presidente de Disney; todas esas historias nos inspiran y nos motivan mucho, pero nos puede llegar a frustrar un poquito porque a lo mejor queremos hacer lo mismo, pero no recordamos que vivimos en otro país, en otro contexto, entonces quería contar una historia de cómo es emprender, cómo son los retos y cómo son las cosas que se pueden dar primero en México. Es importante que empecemos a contar todas las historias de las personas que estamos aquí, es con lo que se van a topar en el libro, también las cosas que funcionan y las cosas que no funcionaN, pero contextualizado a México”.

¿Cuál fue el reto de hacer “Tengo algo que contarte”?

“Organizar muy bien a mi equipo y organizar mis otros proyectos, balancearlos para encontrar el tiempo para escribir. A mí me gusta mucho tomar tiempo de escribir, editar y volver a reescribir. Al principio batallé un poco, ya después fui agarrando como el slow de la escritura, y al final fue increíble porque pude terminar el libro, me tomé un break muy pequeño de mi empresa, me fui a Nueva York a terminar el libro super inspirado, terminé la última semana de escritura en Silicon Valley en Palo Alto, California, porque si quería trasmitir esa energía contextualizada a México. Fue un reto al principio, como todo ese balance, pero al final me encanta como quedó, una sola historia con muchos puntos que al final se unen”.

¿Cómo fue el proceso de hacerlo?

“El proceso entero tardó alrededor de un año y medio, desde que presentamos la idea inicial a la editorial y se aprobó el proyecto hasta el día de la publicación, contando la grabación del audiolibro, la edición y todo este proceso de distribución. Como tal, en mi escritura, lo que hice fue un plot, o sea, yo ya tenía una estructura de qué capítulos iba a tener, de qué iba a tratar cada uno y qué quería transmitir en cada capítulo, entonces en la escritura -ya cuando me sentaba a escribir- me enfocaba cada día en un capítulo diferente. No quiere decir que lo acababa en un día porque es imposible, sino que si un día estaba muy conectado con la energía creativa, me iba al capítulo sobre creatividad, si un día me sentía más vulnerable y más personal y con dudas o miedo, me iba al capítulo en el que escribía sobre eso, y al final, a mi también me gusta saber cuál es mi fecha meta, mi fecha límite, y a partir de ahí hago un cálculo de cuántas palabras quiero que tenga el libro y cuántas palabras debe tener cada capítulo. Después hago una división entre la fecha límite y los días que me quedan, entonces tengo una cantidad de palabras que tengo que escribir a diario, entonces mi enfoque diario era terminar esa meta de palabras diarias. Para muchos, por ejemplo, es díficil sentarte a escribir un libro entero porque aunque avances mucho sigues estresado por todo lo que te falta y aplica para todos. Si solo das una pincelada en tu obra de arte, o si solo avanzaste con ideas del nombre de tu empresa nueva, sientes que vas lento, pero si haces un plan y planeas solamente avanzar pequeñas cosas diarias, ya es mucho más fácil el proceso de enfocarte solo en eso a diario”.

¿A quién está dirigido el libro?

“Está dirigido a las personas que tienen la intención de hacer algo y de responder otra vez la pregunta ¿y ahora qué sigue?. Es un tema que va a lo largo de todo el libro, de cómo cuando cumples una meta tienes que volverte a preguntar ¿y ahora qué sigue?, porque cuando ya no te lo preguntas empiezan los problemas, a lo mejor ya no te sientes con propósito.

Galo dice que el 60% de las personas no les gusta su trabajo, entonces la teoría que presentó en este libro es: Si no te gustan tus días, si no te gusta lo que estás haciendo, si no te gusta el rumbo que está tomando tu vida, tienes que sentarte contigo mismo a preguntarte y a resolver estas preguntas que propongo para poder resolverlo”.

Hace un momento comentabas algo muy importante, que se vive en México y es diferente la forma de emprender, lograr tus sueños, en ese sentido ¿qué les aconsejarías a los jóvenes que quieren lograr sus sueños, sus metas, su propósito?

“Definitivamente, lo que hay qué hacer es ver muy bien cuál es el contexto actual y el mercado latinoamericano, hablando también no nada más para temas de negocios, sino también para temas creativos, hobbies, arte, etcétera, porque si bien el mercado está creciendo y las oportunidades también están creciendo, algo importante para saber es hacer el balance y responder a la pregunta ¿qué es primero? Si primero va lo que te encanta hacer o primero va el dinero. Y creo que es una pregunta que ahorita traen muchas personas y va a estar tratando de responder, sobre todo, que como hemos escuchado en las noticias viene una crisis económica. También hay que tomar en cuenta el estudio que ya hay de cómo funcionan las finanzas, de trabajo inteligente y de hacer también lo que se puede con lo que eres y con lo que tienes porque no hay más. Nunca vamos a tener nosotros el contexto de otros países, tenemos que contextualizar nuestras acciones al mercado actual, así como algunas empresas lo han estado haciendo, por ejemplo, Amazon en Estados Unidos no tiene entregas en las tiendas de la esquina como los oxxos, o pagos en los oxxos, pero aquí sí. Hay empresas que a la mejor no tienen atención vía whatsApp porque no funciona, pero aquí si lo tienen, entonces como dicen es localizar o contextualizar tu producto, tu servicio, tus ideas al mercado mexicano”.

¿Cuál es tu sueño profesional?

“Uno de mis sueños era tener mi propia empresa, otro de mis sueños era llegar a publicar un libro y que estuviera en todas las librerías del país, cosa que ya cumplí, y así como platicó en el libro, otra vez me voy a tener que sentar a preguntarme ¿y ahora qué sigue?

Después de haber cumplido estas dos grandes metas, sé que viene algo tanto creativo, que quiero explorar un poco también ahora el tema de ficción, una novela, un scritch, algo similar, pero también algo que va involucrado con la creatividad y los negocios”.

¿Qué planes tienes para la promoción del libro?

“Vienen ferias de libros, de Monterrey, de Guadalajara, y mucho de hacer mi trabajo que es hacer tik toks, que es como mi fuerte, en el que he podido hacer viral mi empresa, he podido hacer viral mi podcats, he podido hacer viral mi libro anterior, entonces mucho también va ir de la mano con eso”.

¿Cuáles son tus siguientes proyectos?

“Además del libro que quiero intentar de ficción, vienen proyectos, vienen productos nuevos en mi empresa, viene más crecimiento y un spoiler, lo platic un poco en mi libro, mi empresa va a recibir inversión para crecer mucho más el equipo, las oportunidades y tener mucho más capital para hacerla mucho más grande”.

¿Algo más que quieras agregar?

“Agregar desde lo que me han platicado, que mi libro es fácil de leer y para las personas que no tienen tiempo de leer, en mayo pasamos mucho tiempo en el estudio grabando la versión de audio, que es un formato que si no es nuevo está siendo muy popular últimamente en México, el formato de audiolibro, que también ya está disponible”.

Tengo algo que contarte

¿Y ahora qué? Es un punto de partida, el impulso al siguiente paso, la pregunta que ha llevado a Alfonso Aguirre a poner un pie frente a otro desde aquel día, en que con birrete en mano y a diferencia de otros graduados, no tenía las respuestas que su futuro le demandaba.

Esta pregunta ha sido el lema de su resiliencia, con la que ha realizado la siguiente acción más próxima, ha tomado la sucesiva decisión correcta y ha abierto el camino necesario para construir la vida de sus sueños.

En 272 páginas, Alfonso comparte de una manera muy personal y honesta las victorias, los fracasos, las dudas, las herramientas, los hábitos y el coraje con los que logró fundar y dirigir su propia empresa, crear su propia red de conexiones y convertir cada reto en el siguiente escalón hacia el éxito personal.

