El conocido chef Benito Molina del restaurante Manzanilla, ubicado en Ensenada, Baja California, estará en Guadalajara para cocinar en el restaurante Alcalde, del chef Francisco Ruano, los días 3 y 4 de agosto a la hora de la comida y la cena, dentro de la tercera temporada Müi.

Müi es una serie de pop-ups gastronómicos, con exitosos antecedentes en las grandes mesas de Dinamarca, Nueva York, Tokio y otras ciudades, y ahora está presente en la República Mexicana, por lo que ofrecerá la cuarta edición de su tercera temporada con el chef Benito Molina, quien presentará un menú de seis tiempos, en el que destacan los productos del mar.

El restaurante Manzanilla está basada en el mejor producto marino del país, en donde los chefs Benito Molina y Solange Muris han servido por más de 20 años.

En entrevista para Gente Bien, el chef Benito Molina platica sobre el menú y la experiencia gastronómica al estilo Manzanilla en Müi.

¿Cómo surge la invitación a Müi?

“El chef (Francisco) Ruano y yo somos muy amigos de mucho tiempo, entonces desde hace ya un tiempo queríamos hacer algo juntos, pero no se había dado la oportunidad, y ahora que salió esto (mui.paladar), pues fantástico, finalmente se va a dar”.

Se va a presentar un menú de seis tiempos ¿en qué se inspiró para crear este menú?

“Son algunos de los clásicos de Manzanilla, que es mi restaurante, para compartirlo con la gente de Guadalajara y hay un par de platos también del chef Ruano. Empezamos con la Sorpresa Marina, que es una cosa que llevamos haciendo ya muchos años y nació porque la gente en los eventos, sobre todo, se estresa mucho de que quieren saber el menú onda tres meses antes y los ingredientes del mar no funcionan así, porque sale lo que hay, entonces para evitar esos problemas, por eso se nos ocurrió el nombre de Sorpresa Marina, entonces dependiendo de lo que esté fresco ese día es lo que será, pero normalmente es un tiradito de uno o dos pescados diferentes, un ceviche de almejas diferentes y se aparecen otras cosas, ahí le vamos agregando o quitando, pero es una entrada fría de mariscos o pescado.

Sorpresa Marina normalmente es un tiradito de uno o dos pescados diferentes, un ceviche de almejas diferentes, pero es una entrada fría de mariscos o pescado

Después sigue el Abulón de Eréndira con pipián de algas que es un plato icónico del restaurante, ya tiene unos dos años que lo hicimos por primera vez, se ha convertido en uno de los más vendidos porque tiene mucha onda, el abulón solo se alimenta de algas entonces lo estamos presentando en un pipián verde con algas, muy mexicano, pero muy marino también.

Después el tercer tiempo es un tamal encebollado con erizo, txipirón y mole blanco, es un plato del Alcalde, de los anfitriones.

Luego el cuarto tiempo es un plato que también ya tenemos haciendo varios años que es la pesca del día con chicharrón en salsa verde y frijoles refritos, si hay suerte será rocoto el pescado, que es el que más me gusta, pero como dice pesca del día, lo que esté más fresco en Guadalajara es lo que será, entonces un mar y tierra muy interesante, del chicharrón en salsa verde que es super mexicano con el pescado y los frijoles, ni se diga, entonces la inspiración es básicamente compartir un poco de Manzanilla con Guadalajara.

Marquesita de anchoa también es un plato del chef Ruano, y la natilla de lechuga de mar, helado de hinojo, también es del Alcalde”.

El maridaje elegido para este menú ¿lo escogieron ustedes o alguien más?

“Nos hicieron las sugerencias, y la gente de Alcalde y entre nosotros”.

En los sabores de este menú predominan los productos del mar ¿Qué ingredientes vienen de Ensenada o de Baja California?

“Todo de los platos que vamos a hacer, todo viene de Ensenada”.

¿Para quién es ideal este menú?

“Para todos los que no han podido venir a Ensenada y probar los que hacemos en Manzanilla, es una buena opción de probar el mar, sin estar en el mar”.

Después de participar en Müi ¿Cuáles son los siguientes planes del chef Benito Molina?

“Ahorita, justo antes de esto es el aniversario de Manzanilla, es el viernes (29 de julio), de hecho, 22 años cumple el restaurante, se dice rápido, pero para que duré 22 años un restaurante, no es cualquier cosa y más si consideramos que hace 22 años ni existía Ensenada, hoy en día todos los menús de México hay un producto de Ensenada. Y después de eso, son las fiestas de la Vendimia y a seguir trabajando con el restaurante, básicamente.

Tenemos una película en proceso, todavía no sabemos cuándo la vamos a presentar, pero es una película de la Baja, fue un viaje que hicimos Hugo Diacosta y yo por la Baja y cuando sea el momento ya les contaremos, estamos en proceso de edición y no queremos acelerarlo”.

¿Algo más que quiera agregar?

“Muy honrado de cocinar en Alcalde, me encanta Guadalajara, soy fan de las tortas ahogadas, que también sería un platillo favorito, por supuesto. Muy honrado, emocionado, lástima que va a ser de ida y vuelta, porque como decía estamos empezando la Vendimia tengo que regresarme luego, luego, pero me encanta Guadalajara. El hombre de fuego de Orozco es de mis favoritas del mundo, pero ya regresaré porque quiero llevar a mi hija al Hospicio Cabañas creo que es muy importante que todo mundo conozca ese lugar. Y los espero en Ensenada y los que estén en Guadalajara que no pierdan la oportunidad de ir a Alcalde”.

Los favoritos de Benito Molina

Platillo: “Uy no, esa es muy difícil así como que el ingrediente, pues hay muchos, los tacos del Villamelon, el abuye de Marsella, hay infinidad, Oaxaca ni se diga, las tlayudas, los tacos del pastor, muy difícil un solo platillo, me encantan las sardinas, los ostiones, las cosas de mar, aunque soy muy carnívoro también”.

Ingrediente: “Lo mismo, no hay uno solo, sería el chile, el maíz, el frijol, el aceite de oliva, la sal, el humo es un ingrediente también, entonces no se puede uno solo”.

Utensilio de cocina: “El cuchillo”.

Cocina: “Al aire libre, a fuego abierto”.

Personaje: “El maestro Felipe Ehrenberg”.

Espacio: “Ensenada”.

