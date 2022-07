Lucy Lara es una periodista de moda desde hace 28 años, ha sido directora editorial de revistas como Elle, Infashion, Marie Claire, Glamour y Harper’s Bazaar. Tiene cuatro libros publicados (El poder de la ropa con Antonio González de Cosío, El poder de tu belleza; Imagen, actitud y poder; Estilo y poder). Estudió Comunicación y Diseño de moda y de aparadores. Actualmente es consultora e imparte conferencias sobre moda, belleza y empoderamiento.

Y con motivo del décimo aniversario de su libro El poder de la ropa, en entrevista para Gente Bien platica sobre la actualización de este título.

Lucy Lara. ESPECIAL/CORTESÍA LUCY LARA.

¿Por qué se decidió hacer una actualización de “El poder de la roda”?

“Este libro ha sido afortunadamente un best-seller, entonces cumple 10 años y la editorial decide que si queremos realmente actualizarlo, entonces lo que hicimos fue básicamente, además de darle una refrescada a la portada y tener nuevas ilustraciones de Bogart Tirado, tenemos un nuevo prólogo de Daniel Espinosa, el diseñador de joyería, y tenemos también dos nuevos capítulos.

Cuando el libro se hizo todavía no había el impacto de las redes sociales, básicamente se estaban creando en esta década, y pues es importante todo lo que se ha hecho en las redes sociales, los influencers, el hecho de ver todo el tiempo moda a través de un dispositivo, en fin, con la pandemia también se desbalanceo lo que normalmente nosotros conocíamos como el mercado que en un momento dado los diseñadores decidían qué iba a ser lo importante de moda, y ahora somos nosotros quién decide qué vas a comprar y por qué”.

¿Cuál fue el reto principal de esta actualización?

“Creo que lo más curioso es que pensamos que íbamos a darle una revisada y una editada a todo el texto, y al final no, lo leímos y nos pareció que es un texto tan neutro, tan de servicio, que no tenía nada sobre tendencias que pudiera haber pasado o que se viera caduco. Pero la parte más compleja era ver en dos capítulos, en tan poco espacio, cómo podíamos actualizar 10 años, yo tenía muchas ganas de poner cosas sobre la industria, pero al final Antonio me ayudó mucho a entender que lo que realmente importa al lector de este libro es que siga siendo un manual, para hombres y mujeres, para que sepan qué quieren decir a través de su ropa”.

El poder de la ropa. ESPECIAL/EDITORIAL OCÉANO.

¿A quién está dirigido?

“Con toda honestidad a todos los hombres, mujeres y lo que hay intermedio, porque hemos hablado mucho de fluidez sexual, de género, de alguna manera, entonces es para cualquier persona, y ojo, no solo tiene que ver con género que no importa, ni la edad, ni la condición económica, ni qué tanto interés tienes en la moda, lo curioso es que este libro ha probado ser un buen libro para aquellos que no tienen ninguna afinidad con la cuestión de la moda. Y al mismo tiempo para aquellos que sí la tienen, que les interesa estar elegantes o bien vestidos, o tener una repercusión por lo que haces a través de tu ropa. Otra virtud del libro, es que podrías saltarte pedazos y no te quedas con la sensación de que no lo leíste porque podrías irte solo a la parte de las mujeres, o a la que te interesa, tiene muchos niveles de lectura, tiene entrevistas, recuadros, tips y texto corrido, entonces siempre tienes la posibilidad de leerlo como a ti te acomode”.

En cuanto a la moda ¿cómo se puede usar lo que está de moda sin perderse en la moda?

“Es muy interesante que ahora, la moda ya no está dictada por nadie, ahora eres tú quien como consumidor decide qué vas a usar y por qué, y eso es interesantísimo porque al final realmente las marcas están a nuestro servicio, no al revés, entonces es un gran beneficio. Ahora, siempre hay que considerar que además de tener esta posibilidad de decidir, está la cuestión de que ya no hay mucha definición de sexos, ni edad, la edad está en tu cabeza y puedes tener siempre un espíritu joven y vestirte de acuerdo a tu edad, siempre viéndote joven. La moda efectivamente va variando, parte del negocio de la moda es cambiar para que te den ganas de comprar, pero también todos en la pandemia nos dimos cuenta de que hay cosas que nosotros tenemos de valor en nuestro clóset que podemos seguir usando y que no queremos desechar”.

Lucy Lara. ESPECIAL/CORTESÍA LUCY LARA.

Al momento de aplicar este libro a la vida real ¿cómo lo podemos hacer?

“Está padre que uno piense que esto tiene que ser personalizado, y nosotros creo que creamos lo suficiente para que lo puedan personalizar, entonces el lector puede buscar su perfil en este libro y ahí le vamos a decir cómo vestirse de acuerdo a su profesión. ¿por qué es importante vestirte de acuerdo a tu profesión? porque te hace coherente. Nosotros buscamos que las personas, no solo en la cuestión profesional, sino también en la social, se puedan sentir que pertenecen al grupo que quieren. Pero lo más importante es que aquí estamos hablando del poder de la ropa, y cuando decimos poder, es porque creemos evidentemente que uno realmente se siente poderoso cuando se viste bien, cuando te gusta lo que traes puesto. En el fondo lo ideal es que sepas qué elegir y que sientas que esa elección te representa y te da poder”.

Entonces ¿ese es el poder de la ropa?

“Es ese el poder de la ropa, lo que puedes comunicar. En cinco segundos alguien no ha dicho una sola palabra, yo lo veo y lo leo, yo ya decidí si es una persona culta, cuidada, que se quiere a sí mismo, o sea, hago una serie de deducciones que pueden ser a su favor o ser totalmente en contra. La gente la entendemos, todos hablamos un idioma y ese idioma es universal, entonces sin decir una palabra se están diciendo cosas, entonces por qué no decir las que van a convenir”.

Lucy Lara. ESPECIAL/CORTESÍA LUCY LARA.

¿Algo más que quieras agregar de este libro?

“Lo escribimos Antonio González de Cosío y yo hace 10 años, fue nuestro primer libro y ha sido un best-seller, y creemos que ahora las personas que tenían su libro hace tiempo, van a encontrar esos dos capítulos que totalmente enriquecen y actualizan el libro, y los que no, pueden darse el lujo de comprar una nueva versión del libro exitoso, pero sobre todo tienen la opción de encontrar su propio estilo y encontrar ese poder que todos llevamos dentro, todos tenemos un clóset lleno de ropa, por qué no usarlo y capitalizarlo a favor”.

Después de la promoción del libro ¿qué planes tiene Lucy Lara?

“Estoy escribiendo mi quinto libro, estoy muy feliz trabajando en eso, estoy metida en la producción de mi canal de YouTube que se llama Crea tu poder con Lucy Lara, y me dedico a dar conferencias, asesorías y consultorías. Si alguien necesitará que hiciera un análisis de cómo se viste, pudiéramos realmente mejorar su imagen, eso es una asesoría de imagen. Pero también doy consultoría a las marcas, cuando una marca no acaba de despegar, entonces lo que hago es que me meto a trabajar en la marca, en el ADN, ya que toda la comunicación sea acorde con la marca para que despegue. Hago eso y soy muy feliz porque tengo mucho trabajo y es muy variado, es una maravilla”.

XM