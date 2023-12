Familia es la película dirigida por Rodrigo García, que el pasado 15 de diciembre se estrenó en la plataforma de streaming más famosa del planeta, Netflix, la cual es protagonizada por Daniel Gíménez Cacho, Ilse Salas, Casandra Ciangherotti, Natalia Solián, Ricardo Selmen y Maribel Verdú.

La trama se desarrolla en el Valle de Guadalupe en Baja California, donde en la reunión mensual de una familia, los miembros de ésta tienen que decidir el futuro de su querido rancho de los olivos, mientras deben lidiar con la complejidad de sus relaciones entre risas y confesiones.

El encargado de dar la noticia que hay una oferta de compra por los olivos es Leo (Daniel Gíménez Cacho), anfitrión y padre de Rebeca (Ilse Salas), Julia (Casandra Ciangherotti), Mariana (Natalia Solián) y Benny (Ricardo Selmen), un jovencito con Síndrome de Down, que acompaña a Leo. Juntos tendrán que decidir si lo venden o no, desencadenando una serie de situaciones a la que cualquier familia se puede enfrentar.

Gente Bien fue parte de una charla virtual en la que las actrices Ilse Salas y Cassandra Ciangherotti platicaron sobre la película, además de realizar una entrevista con la actriz Natalia Plascencia, quien completa el elenco de Familia al dar vida a Mónica, la novia de Mariana.

Ilse Salas es Rebeca en Familia. ESPECIAL/NETFLIX.

Y la primera en hablar sobre la cinta fue Ilse Salas, quien explicó que "Familia" es una película “muy cercana a la mayoría de nosotros porque las familias se parecen un montón”, sin importar el estatus social, zona en la que vivas o que tan numerosa sea, “siempre existen contradicciones, ausencias, dolores, duelos y ganas de cortar el cordón umbilical, y la dificultad para hacerlo se parece en todas las familias”. Acentúa que si disfrutan hacer catarsis, Familia es un buen lugar para hacerlo.

Por su parte, Casandra Experiencia enfatiza que filmar la película en Baja California, Ensenada, Valle de Guadalupe, son paisajes y locaciones hermosas, pues “la luz que tiene el norte del país es alucinante” y es un foco para la industria, ya que Baja California tiene mucho que ofrecer.

Cassandra Ciangherotti es Julia en Familia. ESPECIAL/NETFLIX.

Además Cassandra Ciangherotti, quien interpreta a Julia responde a las siguientes preguntas en la charla virtual:

¿Qué fue lo que te llamó la atención de Familia para aceptar participar en él?

“Una de las cosas más alucinantes para mí en este proyecto fue que a mí me buscó el productor Gerardo Gatica, me llamó y me dijo que iba a hacer una película con Rodrigo García y él le había dicho que quería trabajar conmigo en la película, que quería invitarme a hacer un personaje y que no iba a aceptar un “no” por respuesta, y yo me alucine, no podía creer que un director del tamaño de Rodrigo García conociera mi trabajo y tuviera esa fe en mi trabajo, entonces no tuve ni media duda de que tenía ganas de hacerlo desde esa llamada. Y luego leí el guion, que ahí luego te puedes llevar sorpresas, pero no dejaba de llorar cuando lo leí, me pareció un guion profundo, femenino, maravilloso, me pareció un guion precioso y me sentí desde el principio afortunada de poder participar en la película”.

¿Cómo fue la experiencia de trabajar con el cineasta Rodrigo García?

“La sorpresa de trabajar con Rodrigo, quien es un director amoroso, talentoso, generoso, realmente la energía de sus sets, son pocas las oportunidades de encontrarte en ambientes tan luminosos, era una energía muy preciosa, muy familiar y creo que eso se debe en gran medida a la energía de Rodrigo como director”.

Agrega que para ella el ejercicio más grande de tolerancia, de aceptación, de crecimiento, de desarrollo es la familia, si se atreve a dar una clavado real en la historia de la familia y los ancestros, se puede descubrir mucho de sí mismo.

¿Cuál fue el mayor desafío de interpretar tu personaje?

“Para mí, creo que tuvo que ver un poco con la contención de las emociones que pasaban, que nos atravesaban con nuestras propias familias reflejándose ahí. En mi caso, hubo mucho metalenguaje con mi papá que falleció hace tres años, y que sigue siendo algo que me conmueve mucho, y ver a Daniel Giménez Cacho, trabajar con él haciendo de mi papá, pero también viendo que Daniel es un actor y que ese era el oficio de mi padre, había muchas cosas conmoviéndome, que a veces mi personaje no es particularmente lo que está sintiendo, pero me servían para conectar con ciertos dolores. Mi personaje está al borde del divorcio, que si bien hoy en día hay mucha apertura hacia la posibilidad de dejar un matrimonio, no significa que sea un dolor muy grande, eso fue de los retos más grandes y también superficialmente, quizá, pero fue un personaje mucho trabajo vestir, como que me costaba mucho trabajo imaginar como iba a estar vestida, pero si me imaginaba que estaba un poco perdida, descuidada”.

Natalia Plascencia es Mónica en Familia. ESPECIAL/NETFLIX.

Por su parte, Natalia Plascencia platica un poco sobre su personaje, que al ser una película coral tiene una variedad de personajes que están involucrados con los protagonistas. Y Mónica es uno de esos personajes

¿Cuál fue el reto principal de interpretar a Mónica?

“Ser y estar presente sin hacer de más. No es fácil tener un personaje que está observando casi todo el tiempo, los actores y actrices estamos acostumbrados a hacer y decir, la pasividad es compleja y tiene que estar dotada de un mundo interior que se percibe a través de los ojos y de la expresión corporal no premeditada”.

¿Cómo fue tu experiencia al trabajar con un actor con Síndrome de Down?

“Fue un regalo, Ricardo Selmen sigue sus impulsos naturales y es un gran improvisador, aportó muchas ideas que finalmente quedaron en la película”.

Familia ya está disponible en Netflix.

