Gaby Pérez Islas es licenciada en literatura latinoamericana con estudios de maestría en Tanatología, tiene diplomados en logoterapia, codependencia y suicidología. Atiende en consulta privada e imparte cursos y talleres. Es colaboradora en diversos medios de comunicación y una entusiasta conferencista motivacional asi como escritora de siete libros, bajo el sello de Editorial Diana de Grupo Planeta.

Actualmente promociona su séptimo libro La muerte del amor, el cual presentó en el marco de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara de 2023. Y en entrevista con Gente Bien habla sobre éste.

Gaby Pérez Islas. ESPECIAL/JORGE SOLTERO.

¿Cómo fue el proceso de escribir “La muerte del amor”?

“Me tardé dos años en este proyecto, primero porque yo quería documentarme de todo lo que estaba escrito acerca del amor, y me di cuenta que todo se abordaba desde diferentes partes, pero no había un solo libro que te dijera cómo vivir el duelo. Entonces decidí darle un formato, en el primer capítulo pongo un test que yo elaboré con base en toda mi investigación para que tú les tomes la temperatura a tu relación, a ver si está sana, si está enferma o es un cadáver y ya apesta. Después de hacer el test, cada capítulo es una de las causas por las que muere el amor. En cada capítulo hay dos o tres historias reales, casos de pacientes míos que quisieron compartir sus historias para ayudar a la resiliencia de las personas y a inspirarlos, entonces cada episodio es por qué puede morir el amor y luego te doy dos caminos, si tu relación todavía merece ser salvada, te doy recomendaciones para mejorar esa relación; pero si esa relación ya se acabó, te ayudo y te digo cómo vivir el duelo para que no te quedes neceando en algo que ya no da más”.

¿Se puede aplicar para un noviazgo?

“Totalmente para un noviazgo y para un ‘casi algo’ que es un fenómeno ahora impresionante que he visto, donde hay esta vinculación muy extraña donde no son novios, no están saliendo todavía, no son pareja, pero cuando les dices ¿qué son? ‘somos casi algo’, pero no sabes cómo duele cuando se termina, es como si aplastaran todas tus expectativas y yo creo que es el tipo de vinculación más dispareja, porque es muy benéfica para uno, ya que te hablo para el evento, para salir, para cuando quiero y estoy contigo, pero no tengo ningún compromiso, entonces es un fenómeno de estos tiempos. Y es para todo el mundo, para todas las edades, pero especialmente me dirijo a un público joven, también porque en la última parte del libro pongo una herramienta que tiene el Instituto Politécnico nacional, que se llama el violentómetro. Estoy muy preocupada por la cantidad de violencia que hay en los noviazgos de los jóvenes, no saben amar bonito, entonces quise ponerlo ahí para que identifiquen que un apodo, un pellizco, una nalgada cuando tú no la has consentido, es violencia”.

La muerte del amor de Gaby Pérez Islas. ESPECIAL/JORGE SOLTERO.

¿Crees que el ‘casi algo’ o este tipo de relaciones se está dando a partir de que no saben cómo relacionarse los jóvenes?

“Yo creo que esos miedos son parte de, pero ya eran preexistentes, hace muchos años que el ser humano tiene miedo al compromiso, pero fueron dos años de perder habilidades sociales, entonces ya no saben convivir, si no es por medio de la tecnología, no saben cómo hacerlo y este libro va mucho para ayudarnos a retomar lo que es un querer bonito. Describiendo muy bien lo que puede ser la codependencia y cómo tener una vida satelital que gire alrededor de otra persona es un infierno, y cómo a pesar de que la otra persona se vaya de tu vida, tu vida no está desecha, un área de tu vida tiene que estar afectada”.

¿A quién está dirigido?

“Está dirigido a hombres y mujeres, a partir de los 16, 17 años que empiezan con estas relaciones, estos noviazgos y siguen un poco el ejemplo, el espejo y la estructura que han visto de las parejas en su familia, con los amigos de sus papás y ese puede ser un espejo que tenga una imagen distorsionada, entonces hay que enseñarles lo que es el respeto a la pareja, lo que es el amor y dónde empiezan estás inseguridades de querer poseer al otro. La portada del libro tiene un colibrí tratando de extraer néctar de una flor que ya se murió, y a veces las relaciones son eso, el otro ya no tiene nada para dar y la relación es de dos, cuando uno de los dos ya no quiere, el otro debe de decir ¡basta!, no es darse por vencido, es fluir y entender”.

¿Cómo darse cuenta de que una relación ya no se puede salvar?

“Viene este test para que lo puedas ver, pero hay tres síntomas muy claros de cuando una relación ya es un cadáver, cuando algo está muerto no lo puedes revivir. Cuando algo está agonizante, sí se puede reanimar. Pero estos indicadores son: Uno, las faltas de respeto, cuando ya nos faltamos al respeto, creo que ya cruzamos una línea muy peligrosa. Dos, cuando hay violencia en la pareja, ahí no hay nada que pensar. Y el tercero es cuando ya te cerraron todos los caminos de comunicación, cuando tú quieres hablar con la persona y cierra todo”.

Gaby Pérez Islas. ESPECIAL/JORGE SOLTERO.

¿Qué tan recomendable es buscar a un tanatólogo cuando se termina una relación?

“Muy recomendable, tenemos una gran demanda en esto porque la tanatología es una terapia breve, es una terapia corta, como un empujoncito cariñoso a que resignifiques lo ocurrido y retomes las vías de tu vida. Creo que los jóvenes hoy -no todos- no están dispuestos a meterse a un psicoanálisis que les tome dos años o están demasiado inhabilitados para realizar sus funciones ahorita, porque están con el corazón roto como para empezar un proceso a revisar desde su infancia, entonces el tanatólogo da esta intervención en crisis, este apoyo y si detectamos que la persona tiene heridas de la infancia, cosas que trabajar, entonces ya podemos remitirlo después a un psicólogo, pero el tanatólogo busca restablecer la funcionalidad de la persona, que resignifique y es un proceso adaptativo a su nueva realidad”.

¿Cuál es el objetivo o el mensaje principal del libro?

“Yo creo que tiene dos objetivos principales, enseñarte que cuando se acaba una relación, eso no es el fin de tu vida, por eso la bajada del título es Tras el final viene un nuevo inicio, siempre hay un nuevo comienzo, yo creo que ese es uno de los caminos que si tú dices ‘es que terminé con el amor de mi vida’, yo siempre le digo si hubiera sido el amor de tu vida nos hubiera acabado. Así que creías que era, pero ahora te das cuenta que no, ‘es que era mi alma gemela’, en un planeta de millones de habitantes no hay un alma gemela, hay muchas almas que nos van a llenar, entonces por un lado es ese mensaje, y por otro lado, creo que el mensaje es fortalecer nuestras relaciones, no se trata de que el estar en pareja sea una cuestión de aguante, ni de sacrificio, sino de disfrute y compromiso, es sinceramente lo que creo y este libro es una invitación a que se puede amar bien, estar en pareja, que para mí es el mejor estado, compartir la vida tomado de la mano de alguien”.

¿Algo más que quieras agregar del "La muerte del amor"?

“Que me encanta sacarlo en este momento porque es mi séptimo libro, considero que es mi mejor libro, el libro que demuestra mi momento de vida actual, tengo 33 años de matrimonio y yo revisé mi propio matrimonio con este libro, así que fue un viaje increíble, y porque justo estoy muy en contacto con las personas a través de redes sociales @gabytanatología y del podcast que he creado, que es uno de los podcast más escuchados de salud mental en México y me da una alegría enorme que podamos continuar la conversación del libro a través de las redes y el podcast; llevar esos temas a episodios para seguir dando ejemplos, apoyo y acompañamiento para que todo mundo tenga las herramientas de decirle sí a la vida, cuando le han roto el corazón”.

Gaby Pérez Islas. ESPECIAL/JORGE SOLTERO.

¿Cuáles son tus siguientes proyectos?

“Quiero es dar a conocer mi trabajo, éste y todos mis demás libros en el extranjero, ya salió mi primer libro, que es "Cómo curar un corazón roto", ya está de venta en España en una edición adaptada, tropicalizada. Quisiera que a ese primer libro le sigan más, me gustaría hacer una gira de medios en España para que lo conozcan más y quiero seguir yendo a América Latina. Me he dado cuenta que la tanatología en muchos lugares ni siquiera la conocen, entonces quiero llevar las enseñanzas de la doctora Elizabeth Kübler-Ross, madre de la tanatología y mi muy particular manera de ejercerla, quiero que cruce fronteras. Voy a seguir con el podcast Después de la pérdida que está en mi canal de YouTube Gaby Tanatóloga, vamos en la octava temporada, estoy dando diplomados en línea de tanatología y certificando a personas que han estudiado Tanatología para que lo ejerzan de manera profesional y ética; entonces creo que quiero elevar el nivel de la tanatología tanto en conocimiento para los demás como ejercicio profesional de los tanatólogos”.

¿Algo más que quieras agregar?

“Agradecerles, estoy muy, muy contenta con la respuesta que ha tenido "La muerte del amor", hay un interés muy grande y una necesidad genuina de que nos hablen con las verdades del amor, no lo que durante años nos han hecho creer que es este amor romántico, que nos ha contaminado mucho nuestra manera de querer, entonces los invito a que lean La muerte del amor, a que descubran en sus páginas mucha esperanza y mucha tarea para que las cosas funcionen en nuestra vida, a la pareja perfecta no te la encuentras, la construyes”.

Gaby Pérez Islas

Página Web: gabytanatologa.com.mx

Facebook: Gaby Tanatóloga

Twitter: Gaby Pérez Islas

Instagram: @gabytanatologa

YouTube: Gaby Pérez Tanatóloga

Spotify: Después de la pérdida

