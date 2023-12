Entrevista: María Castellá

María Castellá es una actriz mexicana de cine, teatro y televisión, a quien actualmente se le puede ver en la serie Playa Soledad, una producción original de Sony Pictures Televisión Latinoamérica y Claro Video, en la que interpreta a Sombra.

Por ello, en entrevista para Gente Bien la actriz habla un poco sobre la historia de esta serie y su personaje.

María Castellá. ESPECIAL/CORTESÍA MARÍA CASTELLÁ.

¿De qué trata Playa Soledad?

“Es la historia de una comunidad que batalla por creer en ellos mismos, una trasnacional quiere comprar sus propiedades y veremos el viaje de todos los integrantes de la comunidad luchar por sus ideales, por la preservación del medio ambiente, y sobre todo, de sus tradiciones”.

¿Quién es Sombra?

“Sombra es una mujer joven, es una darky, es una chava incomprendida que vive bajo la coraza de aparentar no importarle nada, pero esto no podría estar más alejado de la realidad. Sombra es una mujer que lucha por sus ideales, por su identidad, por sus sueños, y sobre todo, por sus seres amados. Durante las dos temporadas de Playa Soledad se ve cómo va creciendo y aceptándose tal y cómo es, y se dará cuenta de que las cosas le importan muchísimo”.

¿Cuál ha sido tu mayor desafío como actriz al interpretar a Sombra?

“Sin duda contactar con mi oscuridad, con mis propias inseguridades, con sentir que el mundo no me comprende, es un personaje que me hizo cuestionarme y reecontrarme con mi adolescencia y con mis carencias, confrontar mi dolor y trascenderlo para seguir creciendo”.

¿Cómo llegó este personaje a tus manos?

“Por medio de casting, pero todo fue muy mágico, siento que Sombra me estaba buscando a mí y yo a ella”.

María Castellá. ESPECIAL/CORTESÍA MARÍA CASTELLÁ.

¿Qué te gustó del proyecto o de tu personaje para aceptar trabajar en él?

“Me encantó que fuera un proyecto que hablara sobre la importancia de hacer comunidad y que en la comunidad esta nuestro poder”.

¿En qué se parece María Castellá a Sombra?

“Nos parecemos en muchas cosas, pero siento que yo como Sombra me he sentido incomprendida o inadaptada ante algunos tipos de sociedades, también muchas veces he sido y soy sarcástica e irónica como Sombra para evadir lo que realmente siento. También como Sombra a veces dudo de mi potencial y de que tengo cosas increíbles para ofrecer tanto en el terreno profesional como en el personal”.

¿Qué fue lo que más te gustó de interpretar a Sombra?

“Me gustó representar a alguien diferente, me encanta la posibilidad de tener personajes que viven y sienten fuera de lo común”.

¿Dónde se puede ver Playa Soledad?

“Ya están disponibles las dos temporadas en Claro Video, el horario y los días son los que los espectadores quieran, aunque mi recomendación es que la vean a modo de maratón, los capítulos son muy disfrutables y se van como agua. Prometo que les va a encantar”.

María Castellá. ESPECIAL/CORTESÍA MARÍA CASTELLÁ.

¿Algo más que quieras agregar de Sombra o de Playa Soledad?

“Que se den la oportunidad de verla y disfrutarla. Contenidos como el de Playa Soledad -feel good- son necesarios en estos tiempos de tanta oscuridad, de verdad, que esta serie les va a hacer sentir bien, es un apapacho al alma”.

¿Cómo descubres que querías ser actriz?

“Terminé estudiando teatro por azares del destino y en cuanto pisé mi escuela de teatro me di cuenta de que llevaba buscando este lugar toda mi vida, jamás me había ido bien en la escuela y estaba muy perdida. Definitivamente cuando llegué a la actuación por primera vez en mi vida sentí que era y soy parte de una comunidad”.

¿Cuál es tu mayor sueño profesional?

“Interpretar personajes que hagan sentir al espectador(a) menos solo(a), aspiro a interpretar personajes que tengan alcances internacionales y que la gente se siente vista y comprendida con mis personajes”.

¿Qué género de la actuación te apasiona?

“Me encanta la comedia, el terror, los thrillers, y claro, el drama”.

María Castellá. ESPECIAL/CORTESÍA MARÍA CASTELLÁ.

Después de la promoción de Playa Soledad ¿Cuáles son tus siguientes proyectos?

“Acabo de terminar de filmar el largometraje "Vainilla", opera prima de la directora Mayra Hermosillo, un proyecto que honra el linaje femenino, situado en los noventa en Torreón, Coahuila. Este proyecto me emociona muchísimo y fue un reto actoralmente y personalmente. También estrenamos en febrero la serie Sierra Madre de HBO+, donde interpreto a una influencer llamada Lola Revilla en la sociedad de San Pedro Garza García en Monterrey. También pueden ver un poco de mi trabajo en el reboot de La Hora Marcada disponible en Vix+”.

María Castellá

Instagram: @soymariacastella

XM