Edgar Nito es cofundador de la casa productora Pirotecnia Films y se desempeña como director, productor y guionista. Fue galardonado como Mejor Nuevo Director Narrativo en el TriBeCa Film Festival 2019 por su ópera prima Huachicolero. Su trabajo ha recibido premios en SITGES, North Bend Film Festival, Hola México Film Festival y Mórbido, además de menciones especiales en los festivales de Madrid y Monterrey.

Su más reciente película Un cuento de pescadores: La maldición de la Miringua, tuvo su estreno mundial en SITGES 2024 y su estreno nacional en el Festival Internacional de Cine de Morelia, donde recibió una Mención Especial por el Trabajo Conjunto del Elenco Artístico. Además, ha sido galardonada en festivales de renombre como el Buenos Aires Rojo Sangre, Mórbido, Feratum.

Y en entrevista para Gente Bien, Edgar Nito habla sobre esta nueva producción cinematográfica.

¿Cómo llega a ti “Un cuento de pescadores”?

“Llega a mí la leyenda de Un cuento de pescadores que es la leyenda de La Miringua a partir de que estoy hospedado junto con Alfredo Mendoza, que es mi coguionista en las islas del Lago de Pátzcuaro, en Michoacán, en particular en la Isla de Yunuén, hay unas cabañas y hasta arriba en la última o la penúltima de las cabañas, estábamos hospedados nosotros. Nos regalan un libro que tiene relatos de la gente de ahí, uno de esos relatos habla del encuentro de un poblador con La Miringua y mientras la estamos leyendo, se nos va la luz en la cabaña donde estábamos, se va la luz en toda la isla, es de noche son casi las tres de la mañana, con la linterna seguimos leyendo y nos damos cuenta que justo el lugar donde lo está narrando es donde estamos, nos pegó un susto y nos hizo querer saber más sobre la leyenda. La leyenda habla de que hay una mujer de blanco que agarra a las personas están un poco tomadas y hace que se pierdan en los pensamientos, en la noción del tiempo y del espacio, y terminen arrastrados a las garras de esta chica en el fondo del lago”.

¿Qué tanto se retrata esta leyenda en la película?

“Si lo llevamos muy a cabo y nos pasamos hasta de más en la estructura de la leyenda, porque una leyenda es un formato muy libre de narración, y eso es muy ‘padre’ de las leyendas, se cuentan como la escuchaste; cómo te acuerdas; y con lo que le agregas. Y eventualmente quien la siga contando la va a seguir modificando, eso es lo ‘padre’ de las leyendas, es muy libre, y la manera de contar esta versión tiene esa libertad, sin embargo, obviamente escuchamos mil versiones de la leyenda con pobladores de esta región purépecha para tener la mayor información posible y poderla ir tejiendo en este tipo de narración”.

¿Cómo fue la experiencia de filmar cine en el género del terror o suspenso?

“Bien, está ‘padre’, me gusta mucho, se me hace muy divertido ya lo había hecho antes en algunos cortos, y la verdad, es que se forma un ambiente muy divertido. Se me hace divertido que estemos contando una historia de terror, que estamos escuchando lo que dice la gente sobre la leyenda, de pronto, hay que ir a trabajar de noche en este lugar que es medio campo, medio con arañas, hay buenos elementos, y de pronto, bruma, lago, noche, pues ya todos terminan sugestionados, y al rato ya no paran las historias de que ‘yo iba por allá y ya me salió alguien, ya escuché esto y ya escuché lo otro’, y eso es ‘padre’ porque le agrega también a la propia película”.

¿Cuál fue tu mayor reto al dirigir “Un cuento de pescadores”?

“Yo creo que es a nivel probablemente técnico porque filmar en el lago, en el agua, afuera, adentro, abajo, arriba del agua, todo eso es bastante complicado, y como esa película antela a que se vea lo que justo aporta ese lugar, ese realismo y esas cosas, pues es complicado. Y fue un gran reto el frío, la noche, el día con su solazo, el polvo, filmar en locaciones reales, eso complica un poco, y aun así, lograr hacer las atmósferas diseñadas para generar sustos en los espectadores, es como el reto más grande, está muy trabajado (el largometraje), está bien logrado y se van a dar cuenta”.

¿A quién está dirigida la película?

“A los amantes del cine de terror, de horror, a los amantes de las leyendas, de los cuentos, de lo que se dice de boca en boca, a los amantes de lo que significa ser mexicano y amantes de la cultura mexicana, a los amantes de la buena música, las tradiciones y nos damos cuenta de eso porque cuando la presentamos los amantes del terror, pues les gusta, se asustan y la disfrutan, y la ven con una narrativa fresca porque no está basada en todas las películas de terror gringas que estamos acostumbrados a ver, tiene una narrativa distinta. Y a los que nos hemos dado cuenta que no son fans de terror, que han tenido oportunidad de verla (han dado buenos comentarios), entonces va dedicada a esos dos lados”.

Después de la promoción de “Un cuento de pescadores” ¿cuáles son tus siguientes planes?

“Estamos trabajando en un par de narrativas, hay varias que tienen que ver con el terror, con el suspenso, el thriller, la acción, algunas están más avanzadas que otras, pero la verdad, no puedo decir cuál es la que sigue porque hasta que no tenga consolidado el financiamiento para hacerla puede ser una o la otra, pero ya hay varias en camino”.

¿Algo más que quieras agregar?

“Invitar a toda la gente a que no se la pierdan, que es una película que está muy diseñada para verse en cines, que cumple con atmósferas visuales y sonoras para hacer una experiencia envolvente en el cine, y ahorita está la oportunidad de verla en cines, se estrena el 30 de abril y el primer fin de semana es importante para que pueda seguir estando más tiempo. Así que láncense, véanla, no sabemos si va a estar en plataformas, anímense a ir al cine, apagar su celular un ratito y tener otro tipo de entretenimiento físico, más cercano a la experiencia en las salas de cine, los invitamos a ver Un cuento de pescadores: La maldición de La Miringua en todos los cines del país”.

En un pueblo pesquero en el lago de Pátzcuaro comienzan a ocurrir sucesos paranormales, os peces del lago se mueren y los pescadores creen haber visto a un espectro en los alrededores. Cuenta la leyenda que se trata de La Miringua, una encarnación del mal que está aterrorizando al pueblo para castigar a los pecadores y arrastrarlos al fondo del lago. Nadie estará a salvo de la maldición de La Miringua.

