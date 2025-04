Este jueves 10 de abril se estrena la película mexicana Lo que dice el corazón, una nueva producción cinematográfica que invita a conocer la historia de Tomás, su hijo Kevin, un niño con autismo, y Marilyn, una joven víctima de la trata de personas.

La película protagonizada por Jaime Aymerich, Sergio Valenzuela, Lorena E. González y dirigida por el cineasta René Bueno, busca abrir conversaciones sobre las relaciones humanas desde una perspectiva real y sin artificios.

Jaime Aymerich es un actor y artista de doblaje consagrado en México y Estados Unidos; Lorena E. González es actriz, productora y humanitaria mexicana graduada de la maestría de actuación en la Universidad del Sur de California; y René Bueno es un director, guionista y productor originario de Ensenada, Baja California.

Y en entrevista para Gente Bien los protagonistas y el director de Lo que dice el corazón hablan sobre su participación en esta película.

René Bueno. EL INFORMADOR • H. A. FIGUEROA.

René Bueno es el director de Lo que dice el corazón, quien comenta sobre la historia que “leí el guion y se me hizo muy conmovedor, y sobre todo, me llamaba la atención de que no es como una propuesta común en el cine mexicano, generalmente no es lo que vemos, y siento que hay historias que debemos de contar, y de verdad, que el universo conspire a nuestro favor, que conecte con el público, que a la gente le guste, que les deje algo bonito y que inviten a la reflexión, poner esos temas sobre la mesa, por ahí fue la motivación de mi acercamiento”.

¿Cómo surge la invitación para dirigir este largometraje independiente?

“La mayoría de las producciones en México son independientes, porque no existe el modelo de estudio, aunque ahora con los streamings se hacen las veces de un estudio, que a veces encargan el proyecto o se suman al proyecto. Si buscamos el apoyo de Farmacias Similares, que son muy afines a estas temáticas, siempre están involucrados en apoyar este tipo de causas, y era la manera de lograrlo porque probablemente habría sido más sencillo hacer una comedia, una película de terror, pero creo que también tenemos que hacer esto, y sobre todo, porque es muy apasionante la historia, entonces son de las cosas que a uno lo mueven para decir quiero hacer la película y sumar, ver el entusiasmo del resto del equipo con el que lo íbamos a hacer, y ahora, ya empezamos a ver la reacción de la gente, ha tenido un par de funciones y no ha podido ser mejor la respuesta”.

¿Cómo fue su experiencia de trabajar con un niño actor infantil con autismo?

“Nos acercamos a expertos tanto de autismo como en trata de personas para que pudiéramos nosotros entender, y no caer en falacias, ser auténticos, y en el proceso de preparar el proyecto, enorme el aprendizaje. Hasta me da pena, pero yo no entendía cómo funcionaba la trata de personas, no entendía cómo estaban amarradas las muchachas, la forma en que las tenían, literalmente presas, aunque no estén encadenadas físicamente, entonces entiendes por qué es tan complejo y tan difícil de erradicar, dejó de ser un tema que nos imaginamos al acudir a las personas que son expertas en este tema, en trata e igual en autismo”.

¿Cuánto tiempo se prepararon para trabajar con Sergio Valenzuela, el actor que interpreta a Kevin?

“Ayuda mucho que Sergio Valenzuela es un encanto, la verdad, es un niño encantador, tiene una personalidad, es un sol, y curiosamente, es muy aplicado en su trabajo, toma con mucha seriedad su trabajo de actor, de hecho, se ponía un poco nervioso porque cuando estábamos filmando yo como director no soy un ogro en el sentido de que tienes que decir la línea tal cual, específicamente, no, siento que el actor hace mejor su trabajo si puede él interpretar su línea, no nada más repetirla. Entonces Sergio al ser tan literal quizá por su autismo se ponía nervioso porque de repente decía ‘no me voy a saber la escena’, y era curioso porque en las escenas él se sabía sus diálogos y el de todos los demás personajes, entonces fue muy lindo”.

¿Cuál fue el mayor reto de dirigir “Lo que dice el corazón”?

“Mi trabajo, mucho de mi trabajo es generar condiciones para que los actores hagan su mejor trabajo, y esto incluye, no nada más bloquear las escenas o escogerlas, sino ser una especie de dejarlos hacer su trabajo, pero fue estar cuidando el tono de la película, porque toca temas muy duros en una historia muy dulce, entonces el riesgo es que nos fuéramos a hacer como de ‘vainilla’, y nunca es el propósito, entonces mi reto era eso, cuidar el tono, porque los actores son muy buenos, son grandes actores, hacen maravillosamente su trabajo y yo nada más estaba cuidando básicamente eso, de que la escena quedará bien rodada y que estuviéramos siempre dentro del tono”.

¿Cuál fue tu mayor desafío como productor?

“Hacer la apuesta de que esto no lo estás viendo en el cine mexicano, entonces nosotros te lo vamos a mostrar y esperamos tener una buena respuesta, pero es un reto y es una apuesta, entonces lo tienes que correr y la forma en la que te acercas a eso. Para comenzar hagamos una muy buena producción, que no quede nada por nosotros, que sea un buen guion, que sean unas buenas actuaciones, un buen nivel de producción, que todo esté en el orden, que sea una película de clase mundial que se pueda exhibir en cualquier parte, y esperar que el universo conspire a nuestro favor y que sea muchísima la gente la que la llegue a ver”.

¿Cuáles son tus siguientes proyectos?

“Estoy trabajando en el desarrollo de dos películas, conceptos muy opuestos, una es una comedia y la otra suena muy controversial, vamos a ver qué resulta, y una serie”.

¿Algo más que quieras agregar?

“El estreno es el 10 de abril en toda la República Mexicana”.

Lorena E. González. EL INFORMADOR • H. A. FIGUEROA.

Lorena E. González Platica sobre la funciones especiales de Lo que dice el corazón, “estamos muy agradecidos por la respuesta que hemos tenido en Guadalajara y Monterrey, porque la gente está muy conmovida y agradecida de que hablemos de estos temas, y también con la historia, de hecho, han habido varias personas en el público que tienen algún familiar con autismo o incluso personas con autismo que están en el público, había una cineasta que estaba muy contenta de estar ahí y de ver otros proyectos en donde un niño con autismo, porque el actor tiene autismo en la vida real, está participando, para ella es como cumplir los sueños y romper con estigmas y limitaciones que muchas veces la sociedad las ponemos, mentales o prejuicios”.

¿Cómo describes a tu personaje?

“Marilyn es esta mujer con un gran corazón y una gran fuerza, una mujer resiliente, que elige ver el lado positivo de las cosas, ver la luz en el camino a pesar de que está rodeada de mucha oscuridad por la situación por la que está pasando, es una víctima de trata de personas que está encadenada emocionalmente a través de chantajes y una situación atroz”.

¿Cómo fue su experiencia al trabajar con un actor infantil con autismo?

“Justo en la plática de Iluminemos de autismo aprendimos mucho e hicimos conciencia de muchos aspectos del autismo que no sabíamos y uno de esos fue el ver a las personas o a los niños más allá de la condición, entonces también el entender que somos todos seres humanos, somos individuales, entonces el acercarnos -en este caso- a Sergio el actor, con esta curiosidad y con esta apertura de ‘te voy a conocer como un niño más, como una persona más y descubrir cómo eres’. También están las cuestiones prácticas, los niveles de autismo y de cómo perciben el mundo de maneras distintas, de su sensibilidad, pero mucho de no entrar a conocer a alguien con esta condición con el prejuicio de que es algo negativo, algo raro”.

¿Cuánto tiempo se prepararon para trabajar con Sergio Valenzuela?

“Fue el trabajo previo que fue de meses, de informarnos, de ver material y de tener la plática de sensibilización, luego ya fue conocerlo, eso tomó algunas semanas probablemente porque René Bueno desde antes, de hecho, todo el equipo, Barbarella Pardo que fue quien hizo el casting y René lo conocieron antes, pero luego también nosotros lo conocimos antes de empezar la producción para familiarizarnos”.

¿Cuál fue el desafío principal al interpretar tu personaje?

“La parte de tener estos temas tan importantes, tan fuertes y tan complejos ya tiene una gran responsabilidad, porque estas contando esas historias, estas hablado de estos temas, y entonces es la parte del trabajo que conlleva como el trabajo emocional, interno y el trabajo también de informarte como actriz y de estar realmente enterada de cómo suceden estas situaciones en la vida real para poder dar vida a las historias y a los personajes de la manera más auténtica”.

¿Cuál fue el reto más grande como productora?

“Es similar, realmente cuando estás involucrada, cuando eres íntegra, en mi caso, con mi trabajo, con lo que hago, con mis valores, va de la mano, ya sea como productora o como actriz yo estoy involucrada con la historia que estamos contando. Es el reto de contar esta historia o como productora de construirla, de llevarla a cabo, de llevarla a la gente con la mayor integridad”.

¿Cuáles son los siguientes proyectos?

“Tengo un par de largometrajes que están en postproducción en Estados Unidos, y ahorita están en festivales, pero si hay planes de que vayan al cine. También un par de cortometrajes y tengo planes para este año de dos proyectos de largometraje como productora y actriz. En cuestión humanitaria y de causas sociales estoy trabajando con proyectos con la Fundación del Dr. Simi, hicimos un proyecto que se llaman Me amo y amo a los demás, lo estamos llevando a escuelas con niños y niñas y son dinámicas de amor propio. Con UNICEF también estamos desarrollando un proyecto al que queremos recaudar fondos y llevar a cabo, empujar los proyectos de UNICEF México de trata de personas”.

¿Algo más que quieras agregar?

“Vengan a vernos en el fin de semana de estreno, por favor, porque eso define mucho en el cine”.

Jaime Aymerich. EL INFORMADOR • H. A. FIGUEROA.

Jaime Aymerich es uno de los protagonistas de la cinta así como productor ejecutivo de la misma.

¿Cómo describes tu personaje?

“Tomás es un papá que tiene mucho amor por su hijo, tiene un hijo autista, es un papá soltero que lo está criando solo, básicamente tiene muchos conflictos, porque él se entera de cosas a través de la historia que lo ponen en jaque mate, entonces conoce a Marilyn y ahí hay una conexión muy ‘padre’ de los personajes, que se ve en la pantalla, el personaje del papá va resolviendo todo lo que le va pasando. Y creo yo, independientemente de eso, lo que me ha tocado vivir es experimentar en mi búsqueda como actor poder interpretar este tipo de personajes, es encontrar a papás de hijos autistas que realmente ellos son los héroes”.

¿Cómo fue su experiencia de trabajar con Sergio Valenzuela, un niño actor con autismo?

“Nos dieron una clase o plática de sensibilización y de concientización del autismo, el grupo Iluminemos de Gerardo Gaya, y básicamente a mí me empezó a abrir los ojos a este tema que yo no conocía, de hecho, la película la íbamos a hacer con un actor que no fuera autista, ese era el plan, pero Lorena E. González tuvo la idea de que la película fuera más auténtica y lo hablo con René Bueno, y después yo por otro lado también tengo un amigo productor que me dijo lo mismo, y Barbarella Pardo hizo castings, que es parte productora y parte del equipo, Barbarella encontró muchos niños autistas y los vimos y Sergio Valenzuela fue el elegido, es un actorazo”.

¿Cuánto tiempo se prepararon para trabajar con Sergio Valenzuela?

“Cada quien con su personaje hace este trabajo previo, y yo tengo la fortuna de ser papá de dos niñas, una de tres años y una de cinco, entonces cuando yo conocí a Sergio traigo mucho el chip de ser papá, entonces obviamente con Sergio nos llevamos muy bien desde el principio, hicimos muy buena química, que se ve, se nota y se refleja esa química en la pantalla, y creo que con René Bueno, con Lorena E. González, con Alberto Lee (cinematógrafo), retrataron momentos bellísimos en la playa”.

¿Cuál fue el desafío principal de interpretar a Tomás?

“Creo que fue, nunca había hecho un drama así, estoy más acostumbrado a hacer novelas y cosas así, que son más light, pero hablar de la trata y hablar del autismo son temas realmente importantes, no es cualquier cosa, entonces obviamente tenía el miedo desde el principio de ¿cómo nos va? y ¿cómo le hacemos?. Yo me sentía seguro porque tenía a René Bueno y a Lorena E. González, a Caro Aymerich, a Barbarella Pardo y a la producción y todos gente muy profesional que ha hecho películas en Tijuana, entonces pues eso me daba un poco más de tranquilidad, pero aun así la interpretación y el saber que lo estás haciendo correctamente. También con las pláticas de Sin trata de Mariana Ruenes y de Iluminemos, era como sentirnos un poco más seguros, siempre tienes el nervio de saber cómo va a reaccionar la gente y todo este rollo”.

¿Cuál fue el reto como productor?

“Hay una responsabilidad aquí al hacer esto, entonces ha sido aprender mucho por medio de mi investigación como actor fue a la par de productor, entender más a los papás de niños autistas, entender más a la gente de trata, entender que no la pasan fácil, no es una cosa fácil, ni las chavas que son víctimas de trata, ni los papás que son los héroes que tienen que cuidar a su hijo autista durante mucho tiempo. Entonces cuando piensas en eso, tú llevas la responsabilidad en tus hombros de ellos, entonces es la responsabilidad que la película creé un impacto fuerte, por eso invitar a la gente a que vaya al cine este 10 de abril a verla, porque es parte de, hoy por hoy competimos con Hollywood, con los superhéroes, con las comedias que hay, que es muy válido, ese es el cine que a la gente le gusta, pero también este tipo de historias creo que es una responsabilidad de todos poner nuestro granito de arena para poder llegarle con un buen mensaje a la gente”.

¿Cuáles son los siguientes proyectos?

“Con mi esposa tengo una compañía que se llama Aymerich Entertainment, y acabamos de terminar de filmar una película que se llama "Una pareja de cuatro", que es comedia, también tiene un mensaje bonito de pareja, espero que llegue a cines este año”.

¿Algo más que quieran agregar?

“No se pierdan "Lo que dice el corazón" este 10 de abril, vayan a apoyarnos”.

Rene Bueno

Instagram: renegood

Lorena González

Instagram: Lorena E. González

Jaime Aymerich

Instagram: jaimeaymerichofficial

