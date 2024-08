Karla Esquivel es una actriz mexicana a quien se la ha visto en diferentes producciones de televisión y series, que interpreta su segundo protagónico en la telenovela Mi amor sin tiempo, al lado de un gran elenco.

La historia de 80 capítulos es la versión actualizada del melodrama mexicano Tres Mujeres. La trama se centra en tres mujeres, quienes vienen del mismo núcleo familiar, que se relacionan a su manera y tienen su forma de ver el amor. Como la visión del mundo cambia generación tras generación, a pesar de ser de la misma familia, se ve cómo los lazos familiares también se rompen. Participan Leticia Calderón, Juanita Arias, José Elías Moreno, Andrés Baida, Michael Ronda, Alejandro Camacho, entre otros.

Y en entrevista para Gente Bien, Karla Esquivel platica sobre su personaje en esta telenovela y un poco más sobre su carrera.

Karla Esquivel. ESPECIAL/LUIS DE LA LUZ.

¿Cuál es tu personaje?

“Mi personaje es Fátima Uriarte Saraldi, la menor de la familia”.

¿Cómo describirías a Fátima?

“Es una artista en toda la expresión de la palabra, es creativa, amorosa, gentil, resiliente, fuerte, a veces peca de ingenua, pero sabe salir adelante y poner límites”.

¿Cómo te has preparado para este papel?

“Siempre de la mano de los directores y de las escritoras, me gusta mucho leer y leer las escenas una y otra vez hasta entender su manera de hablar, de moverse, de expresarse, y yo aparte les hago un diario con preguntas de la infancia del personaje, su color favorito, su signo zodiacal”.

¿Cómo llega a ti el personaje de Fátima?

“El día del eclipse solar hice casting para el personaje y un par de días después me dieron la noticia de que ¡me había quedado en el proyecto! Yo no cabía de emoción, iba manejando cuando me habló mi manager para darme la buena noticia y casi tuve que orillarme para digerir todo”.

¿Qué te gustó del proyecto para aceptar trabajar en él?

“El trabajar en esta producción con el señor Carlos Moreno, la historia de Fátima y su manera de desenvolverse, el elenco con el que supe que iba a compartir. Fue un sí rotundo, no tenía dudas que este segundo protagónico era con lo que quería continuar mi carrera”.

¿Qué significa para ti como actriz este protagónico?

“Para mí es darme cuenta que todo lo que se siembra, se cosecha. He trabajado y me he preparado arduamente desde los 18 años para esta carrera y he recibido muchos “No’s” también. Así que el hecho de estar haciendo lo que me gusta para vivir es una bendición, definitivamente”.

¿Cuál ha sido tu mayor desafío al interpretar a Fátima?

“Ha sido un personaje sumamente complicado de interpretar porque es muy humana, comete errores, la lastiman, lastima a otros también y es hacerla sin juzgarla ni un solo momento, prestarle mi cuerpo para que cuente su historia y su forma de salir adelante”.

¿Cómo decidiste hacer de la actuación tu profesión?

“Era una espinita que yo tenía desde chiquita y que poco a poco fui apartando de mi mente porque lo veía muy lejano, incluso imposible, pero el día que me decidí a estudiar actuación con el apoyo de mi mamá y que tuve mi primera clase, dije ‘de aquí soy’”.

¿Cuál es tu sueño profesional?

“Mi sueño es seguir haciendo personajes que me llenen y me inspiren, aquí, en Hollywood, en todo el mundo. Seguir viviendo de esta carrera que amo y respeto profundamente”.

¿Algo más que quieras agregar?

“Recordarles que no se pueden perder Mi amor sin tiempo de lunes a viernes a las 18:30 horas por las Estrellas”.

