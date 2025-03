Sin duda, la Perla Tapatía se llena de grandes eventos en sus principales recintos, por lo que podrás disfrutar los siguientes días de conciertos, homenajes musicales, obras de teatro y mucho más. Consulta la selección de la agenda de Buena Vida Life & Style y elige el mejor evento para tu diversión.

Alejandro Fernández ofrecerá un concierto en la Plaza de Toros Nuevo Progreso. ESPECIAL/CORTESÍA OCESA.

Alejandro Fernández

Dentro de su gira De rey a rey se presentará en el escenario jalisciense para ofrecer un concierto, que consiste en un homenaje a Vicente Fernández, en el que se escucharán los éxitos de una de las figuras sobresalientes de la música vernácula así como los grandes temas de Alejandro Fernández. Goza de un emotivo viaje musical lleno de nostalgia, amor y admiración hacia quien dejó una huella imborrable en la música y en el corazón de millones de seguidores.

Plaza de Toros Nuevo Progreso.

29 de marzo, 20:30 hrs.

De $549 a $5,978.

Don Omar dará un concierto en Calle 2. ESPECIAL/CORTESÍA.

Don Omar

En el marco de su gira Back to Reggaeton Tour 2025, una de las leyendas del género urbano del reguetón, se presentará en la Perla Tapatía para ofrecer un esperado concierto con el que celebra 20 años de carrera. Disfruta de una noche llena de éxitos y energía, en la que Don Omar hará un recorrido por sus emblemáticas canciones con las que bailarán y cantarán los asistentes.

Calle 2.

28 de marzo, 21:00 hrs.

De $1,000 a $2,100. $3,100 VIP.

Massive Attack se presentará en concierto en el Auditorio Telmex. ESPECIAL/CORTESÍA.

Massive Attack

La banda británica pisa tierras jaliscienses para ofrecer un concierto, en el que se escuchará su inconfundible fusión de trip-hop, electrónica y soul. Una experiencia multisensorial con atmósferas hipnóticas, visuales impactantes y clásicos como Teardop y Unfinished Symphaty. Goza de una noche de innovación musical.

Auditorio Telmex.

2 de abril, 21:00 hrs.

De $1,050 a $1,500.

Live Experience es un concierto que hace un homenaje a la músca de Bon Jovi y Guns N’ Roses. ESPECIAL/ALEX STAM.

Live Experience

Es un espectáculo que ha conquistado La Vegas, que hace el mejor tributo a dos bandas icónicas del glam metal y hard rock: Bon Jovi y Guns N’ Roses. Welcome to the Rock Show que rinde homenaje a Guns N’ Roses y Cross Road, la agrupación tributo a Bon Jovi, que transportarán a los espectadores a una época con interpretaciones fieles. Disfruta de producción de primer nivel y goza de un repertorio que te hará cantar, bailar y emocionarte con la música que nunca muere.

H Live Music Patria.

3 de abril, 21:00 hrs.

$385. $550 VIP.

El Teatro Diana celebra su 20 aniversario con una gala de música a cargo de la Orquesta de Cámara Higinio Ruvalcaba de la UdeG. ESPECIAL/ARINACIÓN IMAGO.

Gala OHIR

El Teatro Diana celebra su 20 aniversario con una extraordinaria gala, que será interpretada por la Orquesta de Cámara Higinio Ruvalcaba de la UdeG, bajo la dirección de Sergio Ramírez. El programa incluye obras de Beethoven y Schubert incluido el Concierto para piano N.3 en Do menor que será ejecutado por el pianista venezolano Carlos Gutiérrez. Una noche que promete ser inolvidable honrando la música y el talento.

Teatro Diana.

29 de marzo, 20:30 hrs.

De $50 a $150.

La obra de teatro El diario de un loco regresa al Teatro Galerías. ESPECIAL/CORTESÍA.

El diario de un loco

Es una obra de teatro de Nikolai Gogol interpretada por Sebastián Dezma, en la que da vida a Leonardo Ivanovich, quien a través de su diario personal comparte los días que marcaron su vida y lo llevaron a creer en sus sueños para ser feliz, para vivir, aunque esto le produzca la “locura” así como sus deseos de estar de nuevo con su madre. Venta de boletos en boletia.com.

Teatro Galerías.

29 de marzo, 20:30 hrs.

$400, $500 y $600.

Por qué los hombres aman a las cabronas

Consuelo Duval regresa al lado de Marcus Ornelas y Dalilah Polanco para protagonizar esta obra de teatro de Sherry Argov, que está basada en el libro homónimo. De una forma divertida se muestra el camino para perder el miedo, ser independiente, tener confianza en sí misma y alcanzar lo que se desea. Si no la has visto, esta es una oportunidad que no puedes perder.

Teatro Galerías.

3 de abril, 19:00 y 21:15 hrs.

$450, $550, $700 y $800.

Recuerdos del Rock & Roll es un concierto que se ofrecerá en Palcco. ESPECIAL/MARCOS DE LA ROCHA-PALCCO.

Recuerdos del Rock & Roll

La banda Tony Vitro ofrecerá un concierto que transportará a los asistentes a la época dorada del rock mexicano de los años sesenta y setenta. El electrizante espectáculo interpretará las canciones más famosas de Los Teen Tops, Los Dug Dug’s y Los Rockin’ Devils, los temas clásicos de Angélica María, Alberto Vázquez y Enrique Guzmán. Disfruta de una velada que promete una celebración a la historia del rock mexicano.

Escenik Teatro Bar de Palcco.

29 de marzo, 21:00 hrs.

$350.

Otros Eventos

El espectáculo Sentirme Vivo se presentará en Escenik Teatro Bar de Palcco. ESPECIAL/CORTESÍA PALCCO.

Doppler-Sentirme Vivo

Escenik Teatro Bar de Palcco. 28 de marzo, 22:00 hrs. De $350, $450 y $550.

Los señores del corrido

Con Alegres del Barranco, Tito Torbellino Jr. y Los Nuevos Rebeldes. Auditorio Telmex. 29 de marzo, 20:00 hrs. De $350 a $2,400. $3,200 VIP.

